Зарплата у 20 тис. грн для бронювання працівників - реалізація принципу "воюй або працюй", - Шмигаль
Для бронювання працівників від мобілізації необхідний середній рівень заробітної плати у 20 тис. грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому", - сказав прем'єр-міністр.
Як зазначається, нові правила бронювання, ухвалені урядом, покликані стимулювати бізнес працювати прозоро та підтримувати економіку. Згідно з постановою №1332, підприємства, які прагнуть зберегти статус критичних, повинні підтвердити його до кінця лютого 2025 року, а також забезпечити середню зарплату для своїх працівників не нижче 20 тис. грн.
Шмигаль наголосив, що це рішення має сприяти економічній стабільності, водночас підтримуючи принцип рівного розподілу відповідальності між військовими та працівниками.
Будь ласка, зачекайте...
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мєнтов в окопи! шмигаль наказав!
чому або
Ви хоч раз бізнес створювали, ви розумієте як виконується оподаткування? Ви бізнес візьмете до себе підставну людину, яка потім накапає в податкову і потім кінець.
Я розумію, що є схеми в конвертах, але це більше коли всі свої і ніхто не здасть.
Соответственно, Верховным Судом кассационная жалоба контроллеров оставлена без удовлетворения (https://verdictum.ligazakon.net/document/94129751?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 постановление Верховного Суда от 13.01.2021 г., дело №819/3178/15).
Тобто Державний суд визнав, що справа без підстав, крутий приклад.
Юридично дуже зручно владі писати про 50% ухилень, а потім їх не можуть знайти. Це пальцев в небо. Одні кричали, що піднімуть податки і буде більше грошей, ну підняли вже скільки разів, грошей більше стало? ні.
Це нагадує боротьбу з вітряними млинами, коли люди у владі самі крадуть, і думають що навкруги всі крадуть ще більше.
Відкрию новину, працював в Польщі, робив проводку в будинку як підробіток і я в Європі з цих грошей не платив податки, ой йой, що ж робити. Але я пішов купляти їжу в супермаркеті і заплатив податок.
Зараз кожен Українець навіть не працюючи платить мінімум 20% ПДВ, також акцизи і т.д. Якщо забирати держава буде кожен раз, то простим громадянам нічого не лишиться.
Якщо розібратися, бо банальний хліб вартує 30грн, з яких 20грн це різні податки різних рівнів, це обраховано і доведено.
Ну і вам не соромно з 2014 і пишете на кацапській? москаль чи що? через таких агентів кацапи прийшли захищати русскоговорящіх мля.
На нього зрідка можна натрапити у творах деяких письменників, переважно західноукраїнських. Але в ******** літературній мові ліпше послуговуватися дієсловом «коштувати».
В книгах є і вартує і коштує. І то і то є правильно, але коштує трохи правильніше в юридичному полі. Але я тут нормативний документ не пишу, то "вартує" також правильно, це на ТВ дуже часто зустрічається і проходить перевірку редакторів.
Вода водяна, назвіть ПІДПРИЄМСТВО, ви працювали скрізь і не на одному. Скрізь - це банальне розмилення, це нічого. Я працював, і не разу не було в конверті, додаткові гроші на оренду мені б точно не заважали. Я знаю, що є підприємства, де пропонують тільки ДЛЯ СВОЇХ за бажанням частину з.п. в конверті. Влаштували полювання на відьом.
Навіть якщо конверт, то 20% в магазині ви платили, п'ята частина, що не мало.
Я наприклад заробив гроші на житло не в Україні, а купив в Україні, податок на житло склав більше 2000 у.о. - це просто що я вирішив купити житло. Держава не запропонувала мені гідну роботу, чи життя, але податок плати. Але прикол в тому, що 50% частина грошей з офіційних доходів і податок НЕ ЗМЕНШИЛИ. )))
Так, от навіть якщо люди офіційно не працюють чи напів офіційно, то держава забере в будь якому випадку податки з усіх.
Наразі оподаткування офіційно працюючої людини складає приблизно 44%, це офіційна інформація. А потім ще від 20% в магазині.
А тепер до вас, ви працювали з 1996 рокі і були згодні на ухилення від податків, ви ставили підпис, що все влаштовує, скрізь були підписи. Правильно? якби не влаштовувало, то ви б відмовилися. Тобто ви при наймі на роботу ставили підписи там де треба своєю рукою. Ви винні в тому, що ухилялися від податків.
Також що заважало взяти гроші з конверту, задекларувати повну сумму доходу і доплатити податки? Що заважало? Все є, в чому проблема.
Аааа, ви отримали гроші в конверті і не захотіли їх оподаткувати, і ви ще тут пишете про конверти? То хто верблюд?
Я відповів "ДЕ?", також чому ви особисто не виплатили гроші на податки з вашого конверта? цілком можна піти і в податковій все доплатити, для цього все є. Але ж ви прийшли пожалілися, а самі конверт брали.
От так, як тільки притискаєш за доводи, конкретно, то відразу голову в пісок. Я працював багато де, РЕМ, магазини, бізнес - в переважній більшості стараються в білу, бо це простіше і мутити тяжко.
"Чув дзвін, не знаю де він, так ще і видам бажане за дійсне." От і все.
Ви особисто отримували в конверті, ви ставили відповідні підписи, ви конкретно були не проти конверта і ви підтримали конвертну систему, то до кого претензії? Ви цілком підписами своїми були згодні на оплату в конверті і ОТРИМУВАЛИ. То які претензії, коли ви самі не можете за своє життя розібратися з документами і як укладати трудовий договір? )))
Дорослий дядько, працює з 1996 року, пережив 90-ті, а не знає елементарних правил найму на роботу. Ну таке.
Яка ж це утопія, це просто жах. Не хочуть депутати та чиновники ділитися статками, придумують схематози.
Если бы это имело такой массовый характер, то были бы сотни тысяч дел против ФОП.
Но если у вас знакомые депутати, судьи, чиновники, тогда не спорю, там конвертами за законы давно расчет, это известный факт.
Рыба гниет с головы, власть берет в конвертах, а всё скидывают на простых, а у самих рыло в дерьме по уши.
Жаль, что не в академию - звучало бы солиднее!
І банки дали звітність, НБУ написав статтю, що більше 50% грошей перебуває у власності 5% людей.
А потім пишіть про конверти і де гроші.
У людей так багато грошей і ухиляються, що заборгованість за комуналку б'є зараз всі рекорди за всі часи. Таких боргів ще не було ніколи з часів 90-х.
Можно для иллюстрации ознакомится с табелем учета рабочего времени самого Шмыгаля - когда по штатному расписанию начинается рабочий день, когда он фактически появляется в своем кабинете, объяснительные за прогулы/пропущеное время, наложенные дисциплинарные взыскания?
воюй або працюйподихай!
Коррупция в Украине Поедает ВСЁ, что выдает Запад | Чрезмерно Раздутый Гос. Аппарат
https://www.youtube.com/watch?v=GLIEp2Sp-c8
Кратко:
- в начале войны, "чиновники" испугались даже отменили ндс, и ввели 2%
чтобы жить по средствам
но запад, дал денег и "чиновники" не устояли
- зп "чиновников" 6-8тыс.у.е, и повышают - т.к. запад дает деньги
- золотовалютные резервы НБУ растут - не знают куда тратить
- финансирование военных сокращено в 2024, т.к. мвф и правительство "планировало", что весной 2024 все закончится. поэтому перераспределили деньги на "мирное" использование
- пример с НБУ, перевело в резерв 16млрд.у.е.
сделали подсчет, чтобы нанести поражение рос.армии которая на територии Украины
в расчетте по 10 дронов на каждого солдата и на каждую единицу техники
то для этого достаточно как раз 16млрд которые забрало НБУ
звучит врод логично
жаль, что не было ответа - почему деньги в НБУ
- бо зеленсько-дермаківські жлоби-мародери непагано устрОілісь..
Чи рабів це не стосується?
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні *найвищою соціальною цінністю.*
*Права і свободи людини* та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. *Держава відповідає* перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини *є головним обов'язком держави.*
потім статтю 5, потім 17 - про заборону порушувати Права людини (мужчин) та 19. До статті 19 додай 22 та 58 - про те, як повинні писатися Закони!
вернись і почитай статтю 21 та 24 про рівноправья
а після статті 27 та 28 - про право на життя та повагу до гіднгсті!
Після чого відкрий Криманальний Кодекс, і починай студіювати статті 161, 355, 36...
Хвиля обурення позаду, ось Вам реалізація.