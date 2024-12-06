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Зарплата у 20 тис. грн для бронювання працівників - реалізація принципу "воюй або працюй", - Шмигаль

Шмигаль про принцип

Для бронювання працівників від мобілізації необхідний середній рівень заробітної плати у 20 тис. грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому", - сказав прем'єр-міністр. 

Читайте також: Понад 2 млн українців автоматично отримають "тисячу Зеленського", - Шмигаль

Як зазначається, нові правила бронювання, ухвалені урядом, покликані стимулювати бізнес працювати прозоро та підтримувати економіку. Згідно з постановою №1332, підприємства, які прагнуть зберегти статус критичних, повинні підтвердити його до кінця лютого 2025 року, а також забезпечити середню зарплату для своїх працівників не нижче 20 тис. грн.

Шмигаль наголосив, що це рішення має сприяти економічній стабільності, водночас підтримуючи принцип рівного розподілу відповідальності між військовими та працівниками.

Читайте також: 18-річні хлопці за кордоном можуть отримати паспорт тільки за наявності військово-облікового документа, - Лубінець

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3053) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+42
Серьезно вы ето придумали? Сначала сами себе повысили зарплаты а теперь автоматически бронь добавили? Еще скажите у кого есть Тесла или трехетажный дом тот автоматически получает бронь. Вопрос только нахиба тем у кого ничего нету воевать за чужие Теслы, дома и большие зарплаты?
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06.12.2024 13:05
+26
"воруй або воюй!" - реалії владних структур.
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06.12.2024 13:14
+25
Сьогодні, як повідомили в Нацполіції, поліціянти в Україні отримують не менше 17 000 грн на місяць. Згідно з даними сайту work.ua, в середньому поліціянт в Україні заробляє 19 500 грн на місяць.

мєнтов в окопи! шмигаль наказав!
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06.12.2024 13:06
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Серьезно вы ето придумали? Сначала сами себе повысили зарплаты а теперь автоматически бронь добавили? Еще скажите у кого есть Тесла или трехетажный дом тот автоматически получает бронь. Вопрос только нахиба тем у кого ничего нету воевать за чужие Теслы, дома и большие зарплаты?
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06.12.2024 13:05 Відповісти
По шмигалю все, у кого зряплата меньше 20 000 - не работают на работе?
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06.12.2024 14:34 Відповісти
Всем кто получает меньше 20к сейчас лучше бросить свою нищенскую работу и залечь на дно.
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06.12.2024 14:43 Відповісти
Да, это так. Справедливости ради - 20к тоже нищенская зарплата по сравнению с любой (любой!) западной страной. Это менее 500 долларов...
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08.12.2024 07:57 Відповісти
Сьогодні, як повідомили в Нацполіції, поліціянти в Україні отримують не менше 17 000 грн на місяць. Згідно з даними сайту work.ua, в середньому поліціянт в Україні заробляє 19 500 грн на місяць.

мєнтов в окопи! шмигаль наказав!
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06.12.2024 13:06 Відповісти
Це значить тільки що ментам піднімуть зарплату.
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06.12.2024 13:27 Відповісти
19500грн. - чистими на руки . А нараховують більше 20000грн
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06.12.2024 16:14 Відповісти
Цікавився якось зарплатою дільничного. Отримує 45 тисяч, з них 15 тисяч- доплата за роботу у час військового стану, хоча наш регіон далеко від зони бойових дій.
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07.12.2024 00:00 Відповісти
хто вважає, що зелені ***** жити не можуть бо думають за добробут 73% клінічних ідіотів?
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06.12.2024 13:06 Відповісти
Так вважають 73% клінічних ідіотів . Це ж очевидно .
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06.12.2024 13:17 Відповісти
Хто на гарніи зарплаті - тому віина по барабану
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06.12.2024 13:07 Відповісти
Залізниця залишиться без слюсарів,міністри з замками будуть ремонтувати вагони і тепловози
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06.12.2024 13:10 Відповісти
а навіщо залізниці слюсарі? Щоб тепловози і вагони ремонтувати? Тирсоголові трускавецькі академіки із проректором хєрпіду так не вважають!
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06.12.2024 13:18 Відповісти
Є таке!Слюсарі з ремонту рухомого складу!
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06.12.2024 13:38 Відповісти
Вони з'їбуть заідси з баблом, і срати на ту залізницю.
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06.12.2024 14:11 Відповісти
Державних підприємств, це не стосується
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06.12.2024 14:23 Відповісти
Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому" Джерело: https://censor.net/ua/n3523754
чому або
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06.12.2024 13:11 Відповісти
Тому що є 2 варіанти: хтось отримує 8 офіційно та ще 12 в конверті, а хтось отримує 15 всьго (неважливо - офіційно чи в конверті). Отже, треба щоб 20 офіційно, тому: або ті 12 виводимо з тіні (в першому випадку), або (в другому випадку) підвищуємо з 15 до 20 та платимо їх офіційно.
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06.12.2024 13:29 Відповісти
Реально, а де це ще можна не офіційно. Скрізь де був, то скрізь офіційно, бо з конвертами можуть накапати і здати на ШТРАФ. Пишемо про шалені з.п. в конвертах, а де вони, то ніхто не може сказати. Аааа. може в ВР чи суддям в конвертах заносять, тоді не спорю, але там і суми відповідні.
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06.12.2024 16:51 Відповісти
Дорогой Вова, по белому зарплату получают бюджетники и на крупных предприятиях. Все мелкие и средние частники от начала веков платили официально минималку....
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06.12.2024 17:00 Відповісти
Ахаха, прям всі? Багато де працював і не разу не запропонували конверт. Певно це закритий клуб для обраних ))).

Ви хоч раз бізнес створювали, ви розумієте як виконується оподаткування? Ви бізнес візьмете до себе підставну людину, яка потім накапає в податкову і потім кінець.

Я розумію, що є схеми в конвертах, але це більше коли всі свої і ніхто не здасть.
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06.12.2024 19:16 Відповісти
"візьмете до себе підставну людину, яка потім накапає в податкову і потім кінець" - накапает на самого себя - "я деньги получал, но налогов не платил!"
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07.12.2024 17:44 Відповісти
Написал для написать, ну круто. Получил и не платил налогов? ты из какой страны пишешь? Хоть сам понял что написал? В Украине налоги платить работодатель, разницу отдают работнику, а например в США налоги платит работник.
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07.12.2024 20:11 Відповісти
ОК, я написал неправильно. Правильно будет так: работник пожаловался, что получил денег больше, чем он получил бы после налогообложения. "По результатам установленных проверкой нарушений, контролерами принято решение о применении штрафных санкций и доначислении ЕСВ, об увеличении суммы денежных обязательств по НДФЛ и направлении требования об уплате недоплаченного единого взноса. Позиция контролеров опиралась на то, для установления факта получения заработной платы «в конверте» достаточно лишь свидетельств лиц, которые якобы получали такого рода доходы. Однако суды различных инстанций придерживались одной позиции, исходя из того, что установление факта совершения налогового правонарушения и нарушения трудового законодательства со слов физических лиц (без подтверждения изложенных фактов первичными документами налогоплательщика) является безосновательным.

Соответственно, Верховным Судом кассационная жалоба контроллеров оставлена без удовлетворения (https://verdictum.ligazakon.net/document/94129751?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 постановление Верховного Суда от 13.01.2021 г., дело №819/3178/15).
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08.12.2024 14:22 Відповісти
Добре, я не писав, що цього нема, є ухилення, але не в тих кількостях, як пишуть. Якщо цього так багато, то де десятки тисяч справ про ухилення від сплати податків?

Тобто Державний суд визнав, що справа без підстав, крутий приклад.

Юридично дуже зручно владі писати про 50% ухилень, а потім їх не можуть знайти. Це пальцев в небо. Одні кричали, що піднімуть податки і буде більше грошей, ну підняли вже скільки разів, грошей більше стало? ні.

Це нагадує боротьбу з вітряними млинами, коли люди у владі самі крадуть, і думають що навкруги всі крадуть ще більше.

Відкрию новину, працював в Польщі, робив проводку в будинку як підробіток і я в Європі з цих грошей не платив податки, ой йой, що ж робити. Але я пішов купляти їжу в супермаркеті і заплатив податок.

Зараз кожен Українець навіть не працюючи платить мінімум 20% ПДВ, також акцизи і т.д. Якщо забирати держава буде кожен раз, то простим громадянам нічого не лишиться.

Якщо розібратися, бо банальний хліб вартує 30грн, з яких 20грн це різні податки різних рівнів, це обраховано і доведено.

Ну і вам не соромно з 2014 і пишете на кацапській? москаль чи що? через таких агентів кацапи прийшли захищати русскоговорящіх мля.
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08.12.2024 16:39 Відповісти
Хліб не вартує, а коштує.
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09.12.2024 14:02 Відповісти
Як правильно: коштує чи вартує?

На нього зрідка можна натрапити у творах деяких письменників, переважно західноукраїнських. Але в ******** літературній мові ліпше послуговуватися дієсловом «коштувати».

В книгах є і вартує і коштує. І то і то є правильно, але коштує трохи правильніше в юридичному полі. Але я тут нормативний документ не пишу, то "вартує" також правильно, це на ТВ дуже часто зустрічається і проходить перевірку редакторів.
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10.12.2024 12:42 Відповісти
це, швидше, нерозуміння відмінностей між болотними словами "стоимость" та "продажная ціна". Перше - вартість, друге - "скількі коштує". Не дивно що Ви про конверти не знаєте: я працюю з 1996 року та завжди й скрізь отримував частину зп в конверті.
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10.12.2024 14:02 Відповісти
На рахунок змісту болотних слів, перекладіть "німий, не мий, не свій стакан". Українська мова більш ширша і має свої значення і трактування слів. Читаю книги і знаю. Документи юридичні також вмію читати і розумію термінологію юридичну і літературну.

Вода водяна, назвіть ПІДПРИЄМСТВО, ви працювали скрізь і не на одному. Скрізь - це банальне розмилення, це нічого. Я працював, і не разу не було в конверті, додаткові гроші на оренду мені б точно не заважали. Я знаю, що є підприємства, де пропонують тільки ДЛЯ СВОЇХ за бажанням частину з.п. в конверті. Влаштували полювання на відьом.

Навіть якщо конверт, то 20% в магазині ви платили, п'ята частина, що не мало.

Я наприклад заробив гроші на житло не в Україні, а купив в Україні, податок на житло склав більше 2000 у.о. - це просто що я вирішив купити житло. Держава не запропонувала мені гідну роботу, чи життя, але податок плати. Але прикол в тому, що 50% частина грошей з офіційних доходів і податок НЕ ЗМЕНШИЛИ. )))

Так, от навіть якщо люди офіційно не працюють чи напів офіційно, то держава забере в будь якому випадку податки з усіх.

Наразі оподаткування офіційно працюючої людини складає приблизно 44%, це офіційна інформація. А потім ще від 20% в магазині.

А тепер до вас, ви працювали з 1996 рокі і були згодні на ухилення від податків, ви ставили підпис, що все влаштовує, скрізь були підписи. Правильно? якби не влаштовувало, то ви б відмовилися. Тобто ви при наймі на роботу ставили підписи там де треба своєю рукою. Ви винні в тому, що ухилялися від податків.

Також що заважало взяти гроші з конверту, задекларувати повну сумму доходу і доплатити податки? Що заважало? Все є, в чому проблема.

Аааа, ви отримали гроші в конверті і не захотіли їх оподаткувати, і ви ще тут пишете про конверти? То хто верблюд?
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10.12.2024 15:55 Відповісти
То Ви мене, мабуть, сплутали із кимось. Я без жодної агресії та негативу на Вашу адресу, ліше надав інформацію, яка мені відома, з власного досвіду. Якщо Вам не цікаво, то може хтось інший візьме до уваги, ми ж не в особистіх. Гарного вечора!
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10.12.2024 18:57 Відповісти
Ви як там, нормально? Ваші слова ДОСЛІВНО вище "Не дивно що Ви про конверти не знаєте: я працюю з 1996 року та завжди й скрізь отримував частину зп в конверті."

Я відповів "ДЕ?", також чому ви особисто не виплатили гроші на податки з вашого конверта? цілком можна піти і в податковій все доплатити, для цього все є. Але ж ви прийшли пожалілися, а самі конверт брали.

От так, як тільки притискаєш за доводи, конкретно, то відразу голову в пісок. Я працював багато де, РЕМ, магазини, бізнес - в переважній більшості стараються в білу, бо це простіше і мутити тяжко.

"Чув дзвін, не знаю де він, так ще і видам бажане за дійсне." От і все.

Ви особисто отримували в конверті, ви ставили відповідні підписи, ви конкретно були не проти конверта і ви підтримали конвертну систему, то до кого претензії? Ви цілком підписами своїми були згодні на оплату в конверті і ОТРИМУВАЛИ. То які претензії, коли ви самі не можете за своє життя розібратися з документами і як укладати трудовий договір? )))

Дорослий дядько, працює з 1996 року, пережив 90-ті, а не знає елементарних правил найму на роботу. Ну таке.
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10.12.2024 19:47 Відповісти
Вибачте, Ви українською розумієте? Я ж сказав: не маю жодних претензій щодо конвертів. Ні до кого. Заспокойтеся.
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10.12.2024 20:05 Відповісти
Розумію. І виведення з тіні сильно підвищить вартість послуг всіх, навіть бувалого ЖЕК. А то прийдеш ФОП міняти автомати в щитову, то люди 100 грн за роботу хочуть платити і то з кривим виразом обличчя, а я скажу, що вже 1000 грн, бо треба на податки і на броню, бо взагалі без нічого сидіти будете ))). Все ок.

Яка ж це утопія, це просто жах. Не хочуть депутати та чиновники ділитися статками, придумують схематози.
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11.12.2024 19:07 Відповісти
Це, на жаль, традиція, що стала складовою національного менталітету, насамперед через занадто довге спільне існування із Болотом. Якщо Вам не подобається менталитет українців, варто замислитися про зміну країни.
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11.12.2024 19:12 Відповісти
А про доводи про конверти я прочитав. Дуже інформативно. Вода водяна. Не варте уваги.
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10.12.2024 12:45 Відповісти
Если австралиец говорит по-английски - из этого вовсе не следует что он англичанин. А по сути вопроса - я вовсе не утверждают, что фискальная система идеальна. Но то, что зарплаты в конвертах - массовое явление лично мне известно по моим знакомым.
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13.12.2024 12:16 Відповісти
Да ладно, знакомые - железный аргумент, особенно доказательно ))). А меня все знакомые работают в белую и конвертов нет, так проще, так нет проблем.

Если бы это имело такой массовый характер, то были бы сотни тысяч дел против ФОП.

Но если у вас знакомые депутати, судьи, чиновники, тогда не спорю, там конвертами за законы давно расчет, это известный факт.

Рыба гниет с головы, власть берет в конвертах, а всё скидывают на простых, а у самих рыло в дерьме по уши.
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18.12.2024 18:28 Відповісти
Мои знакомые занимаются частным бизнесом. А твои?
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19.12.2024 17:14 Відповісти
Вырасти, "мои знакомые, друзья и т.д.". Уровень школы, прикрываться знакомыми, а сам то что? Я занимаюсь частично бизнесом, а ты кроме знакомых что то можешь? Ааа, ну да тут писать ахинею, сильно, спору нет. )))
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19.12.2024 17:22 Відповісти
Вован, братан, сагласен, твой базар "Я працював, і не разу не було в конверті" - вот это жылезное доказательство по сравнению с моими знакомыми!
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19.12.2024 17:46 Відповісти
))) всё, аргумент. Судя по тексту и слово "базар, братан и т.д." уже понятно контингент ... блотняк на выезде, на цензоре.
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19.12.2024 17:50 Відповісти
На жаль рівень твоєї освіти не передбачає твого знайомства з такою категорією як іронія......
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19.12.2024 19:51 Відповісти
Ну ясне діло "базар і брат" в університеті не вчать. Куди мені інженеру з вищою освітою. Ахахаха ))) Благо маю зрою для захисту від людей з такою освітою "блатною" чи як там.
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19.12.2024 20:47 Відповісти
Вот интересно - в каких-таких университетах учат на инженеров? А, это твой техникум переименовали в университет....
Жаль, что не в академию - звучало бы солиднее!
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20.12.2024 11:18 Відповісти
А знаю українську, а ти з 14 року тут і не можеш вивчити МОВУ ДЕРЖАВНУ, моськальський ждун. О каких бизнесах ты пишешь, когда тебе не хватило выучить язык своей страны, то о каких законах и о каком знании налогов ты пишешь, тебя на самое простое не хватило за столько лет. ПОЗОРИЩЕ.
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19.12.2024 17:27 Відповісти
Твоїй "а українській" до моєї - як до неба рачки, телепню! І до чого знання законів з опадаткування до реальної ситуації з конвертами, дискусанте-невігласе?
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19.12.2024 17:54 Відповісти
)))) ахахах, прям невігласе )))) ахахах. Зрозуміло. Ждун ...
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19.12.2024 20:46 Відповісти
оце що "всі" схоже на параноєю як і у гетмацева.

І банки дали звітність, НБУ написав статтю, що більше 50% грошей перебуває у власності 5% людей.

А потім пишіть про конверти і де гроші.

У людей так багато грошей і ухиляються, що заборгованість за комуналку б'є зараз всі рекорди за всі часи. Таких боргів ще не було ніколи з часів 90-х.
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06.12.2024 19:21 Відповісти
Ага. А помидоры по 50 грн. летом марсиане раскупали!
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07.12.2024 17:45 Відповісти
А тих хто корупціонер та розкрадає бюджет куди? Адже вони приносять більше шкоди чим ті що заробляють менше 20 тисяч.
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06.12.2024 13:12 Відповісти
"воруй або воюй!" - реалії владних структур.
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06.12.2024 13:14 Відповісти
Из преданий и мифов( когда солнце светило ярче,а х.р был твёрже) -"Конституция Украины,ст.21,22,24."
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06.12.2024 13:18 Відповісти
Потужна працювака.
Можно для иллюстрации ознакомится с табелем учета рабочего времени самого Шмыгаля - когда по штатному расписанию начинается рабочий день, когда он фактически появляется в своем кабинете, объяснительные за прогулы/пропущеное время, наложенные дисциплинарные взыскания?
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06.12.2024 13:22 Відповісти
Тобто менеджери всіх рівнів будуть грітися по кабінетах, а двірники, сантехніки, оператори котелень, лінійні працівники водоканалів, залізничники та всі в більшості випадків робітничі професії до межі в 20 тис велкам воювати, а ті і далі будуть протирати штані і думати, що вони нев'їбенну користь приносять. Засремось так по вуха, бо ті, що залишаться, не годні працювати.
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06.12.2024 13:23 Відповісти
Так завжди було всю історію. Хто має гроші завжди відкуповувалися. Хто вам заважає - заробляйте більше і не воюйте.
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06.12.2024 14:16 Відповісти
а пенс, який не може працювати, за пенсії 2500 дерев'яних воюй або працюй подихай!
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06.12.2024 13:23 Відповісти
воюй, а на шмигаля вже десь зачекалася катедра в лізі плюща (не івана степановича)
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06.12.2024 13:27 Відповісти
Пане шмигаль, як влаштуватися до вас двірником? 25000 вистачить.
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06.12.2024 13:33 Відповісти
двірником кажете..., совєтніком на всі 50000!
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06.12.2024 13:45 Відповісти
Сказав би прямо - Війна для хворих,старих та бідних!
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06.12.2024 13:36 Відповісти
На сколько здесь озвучена правда?

Коррупция в Украине Поедает ВСЁ, что выдает Запад | Чрезмерно Раздутый Гос. Аппарат
https://www.youtube.com/watch?v=GLIEp2Sp-c8

Кратко:
- в начале войны, "чиновники" испугались даже отменили ндс, и ввели 2%
чтобы жить по средствам
но запад, дал денег и "чиновники" не устояли
- зп "чиновников" 6-8тыс.у.е, и повышают - т.к. запад дает деньги
- золотовалютные резервы НБУ растут - не знают куда тратить
- финансирование военных сокращено в 2024, т.к. мвф и правительство "планировало", что весной 2024 все закончится. поэтому перераспределили деньги на "мирное" использование
- пример с НБУ, перевело в резерв 16млрд.у.е.
сделали подсчет, чтобы нанести поражение рос.армии которая на територии Украины
в расчетте по 10 дронов на каждого солдата и на каждую единицу техники
то для этого достаточно как раз 16млрд которые забрало НБУ

звучит врод логично
жаль, что не было ответа - почему деньги в НБУ
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06.12.2024 13:47 Відповісти
пажжі-пажжі, зарплата чи податки? Бо у мене зарплата більше двадцяти (я військовий). То мені можна піти на*уй? Всмислє на гражданку? Поняв, прийняв. Чи рабів це не стосується?
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06.12.2024 13:53 Відповісти
Я на гражданці можу заробляти набагато більше. Тіки скотська держава чомусь вважає що дурачки які пішли захищати країну в найтяжчий час мають в армії здохнути і не мають права виховувати своїх дітей. Скотська країна зі скотами-рабовласниками (((
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06.12.2024 13:56 Відповісти
..а може краще: "воюй або не кради"?..
- бо зеленсько-дермаківські жлоби-мародери непагано устрОілісь..
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06.12.2024 13:59 Відповісти
хто знає? 1. 20 тисяч гривень зарплата це з податками чи че вже з вирахуванням податків?. 2. 20 тисяч гривень зарплата для любого підприємства можа отримати бронь чи тільки якщо ти отримуєш 20 тисяч грн на критичному підприємстві?
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06.12.2024 14:09 Відповісти
Згоден! У шмиги більше 20? шмига, кіздуй нах, давай я за тебе попрацюю, і на відміну від тебе від мене користі буде більше ніж нуль, чи в тебе негативний ККД? *****. За ті самі гроші я згодний працювати прем'єром і приносити користь замість... ну ось того лютого ******* що робиш ти!
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06.12.2024 14:20 Відповісти
Парадокс, що 20+ зарплатня тільки в трутнів України.
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06.12.2024 14:26 Відповісти
ти про медсестер?, у них 13. у лікарів 20. мінус. 23% податку. звісно трутні.
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06.12.2024 15:55 Відповісти
Сорян, ну майже тільки трутнів, не про лікарів звісно, але 20 тис навряд отримують працівники комунальних підприємств чи водії міського транспорту.
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06.12.2024 17:23 Відповісти
Чего Ноем, народ? Это твой выбор в 2019 году. Давайте ржите!
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06.12.2024 14:37 Відповісти
В кого зп 8-19 тисяч то усіх на передок, така логіка у ********?
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06.12.2024 14:43 Відповісти
Місяць на передку - півроку свободєн. Я згоден.
Чи рабів це не стосується?
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06.12.2024 15:01 Відповісти
Для моральної рівноваги в суспільстві слід запровадити майнову мобілізацію: у кого майна більше, той більше служить.
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06.12.2024 14:50 Відповісти
Хорошо шо у мене немає майна. Воно лише у моїх дітей, батьків, бабусь і охоронців, а я тільки користуюся. З повагою, ваш найчесніший суддя )
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06.12.2024 15:05 Відповісти
ПЗЦ.
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06.12.2024 15:03 Відповісти
А чому ТЦКашникам доплата 30 тис., а робітнику з/п 20 тис.? Потрібно щоб петиціонери написати петицію, або там зменшити, або тут додати.)
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06.12.2024 15:24 Відповісти
козли, що призначили всім лікарям зарплату у 20 тис, а медсестрам у 13 тис. (мінус тепер 23%), суки хрипаті, ненавиджу, як і кацапню
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06.12.2024 15:53 Відповісти
Читай Конституцію, Шмигаль проклятий! Почни зі статті 3ьої..
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні *найвищою соціальною цінністю.*
*Права і свободи людини* та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. *Держава відповідає* перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини *є головним обов'язком держави.*

потім статтю 5, потім 17 - про заборону порушувати Права людини (мужчин) та 19. До статті 19 додай 22 та 58 - про те, як повинні писатися Закони!
вернись і почитай статтю 21 та 24 про рівноправья
а після статті 27 та 28 - про право на життя та повагу до гіднгсті!

Після чого відкрий Криманальний Кодекс, і починай студіювати статті 161, 355, 36...
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06.12.2024 15:55 Відповісти
а за що жити? все ж таки, на 20.000 можна нормально існувати, якщо не бути жаднючим... (ну і не хворіти, звісно..., і взуття з одягом не зношувати... )
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06.12.2024 15:58 Відповісти
ви задрали вже зі своєю демагогією про "вибір".. це не так працює. за такою логікою заборонити розлучення сімейникам.. чи не так?
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06.12.2024 15:59 Відповісти
знову селюк крайній
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06.12.2024 16:14 Відповісти
Тобто по його логіці ЖЕК не зможе забронювати сантехніка чи електрика, бо там зарплата менша за 20 000... І ще в купі підприємств критичної інфраструктури так!
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06.12.2024 16:18 Відповісти
По этой логике я прихожу в ЖЭК, оформляюсь сантехником с зарплатой 3 тыс., её получает нач. ЖЭКа, а я получаю справку и занимаюсь своими делами!
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06.12.2024 17:03 Відповісти
У цій схемі в принципі не має значення розмір зарплати. Начальнику ЖЕКа навіть вигідніше оформлювати людей на зп 20+ - йому більше бабла накапає...
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06.12.2024 18:16 Відповісти
Поріг заробітної плати 20 тисяч не розповсюджується на працівників державних і комунальних підприємств.
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07.12.2024 00:03 Відповісти
Раніше було заявлено, що мобілізують лише тих хто ніде не зареєстровані і не платять податки. За описом схоже на дві категорії громадян: бомжі і олігархи. А далі володарям трьох маєтків і автомобіля Тесла треба автоматично присвоювати звання "Генерал у відставці" з призначенням відповідної пенсії і пожиттєвим утриманням.
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06.12.2024 19:09 Відповісти
Знову ділять на багатих та бідних. А в Конституції пише що всі рівні...
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06.12.2024 21:15 Відповісти
Все таки втюхнили економічне бронювання.
Хвиля обурення позаду, ось Вам реалізація.
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09.12.2024 13:37 Відповісти
 
 