Зарплата у 20 тис. грн для бронювання працівників - реалізація принципу "воюй або працюй", - Шмигаль

Для бронювання працівників від мобілізації необхідний середній рівень заробітної плати у 20 тис. грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому", - сказав прем'єр-міністр.

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Як зазначається, нові правила бронювання, ухвалені урядом, покликані стимулювати бізнес працювати прозоро та підтримувати економіку. Згідно з постановою №1332, підприємства, які прагнуть зберегти статус критичних, повинні підтвердити його до кінця лютого 2025 року, а також забезпечити середню зарплату для своїх працівників не нижче 20 тис. грн.

Шмигаль наголосив, що це рішення має сприяти економічній стабільності, водночас підтримуючи принцип рівного розподілу відповідальності між військовими та працівниками.

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