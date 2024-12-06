Зарплата в 20 тыс. грн для бронирования работников - реализация принципа "воюй или работай", - Шмыгаль

Для бронирования работников от мобилизации необходим средний уровень заработной платы в 20 тыс. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это действительно принцип "воюй или работай". Или компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал премьер-министр.

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Как отмечается, новые правила бронирования, принятые правительством, призваны стимулировать бизнес работать прозрачно и поддерживать экономику. Согласно постановлению №1332, предприятия, которые стремятся сохранить статус критических, должны подтвердить его до конца февраля 2025 года, а также обеспечить среднюю зарплату для своих работников не ниже 20 тыс. грн.

Шмыгаль отметил, что это решение должно способствовать экономической стабильности, одновременно поддерживая принцип равного распределения ответственности между военными и работниками.

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