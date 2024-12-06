Зарплата в 20 тыс. грн для бронирования работников - реализация принципа "воюй или работай", - Шмыгаль
Для бронирования работников от мобилизации необходим средний уровень заработной платы в 20 тыс. грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Это действительно принцип "воюй или работай". Или компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому", - сказал премьер-министр.
Как отмечается, новые правила бронирования, принятые правительством, призваны стимулировать бизнес работать прозрачно и поддерживать экономику. Согласно постановлению №1332, предприятия, которые стремятся сохранить статус критических, должны подтвердить его до конца февраля 2025 года, а также обеспечить среднюю зарплату для своих работников не ниже 20 тыс. грн.
Шмыгаль отметил, что это решение должно способствовать экономической стабильности, одновременно поддерживая принцип равного распределения ответственности между военными и работниками.
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мєнтов в окопи! шмигаль наказав!
чому або
Ви хоч раз бізнес створювали, ви розумієте як виконується оподаткування? Ви бізнес візьмете до себе підставну людину, яка потім накапає в податкову і потім кінець.
Я розумію, що є схеми в конвертах, але це більше коли всі свої і ніхто не здасть.
Соответственно, Верховным Судом кассационная жалоба контроллеров оставлена без удовлетворения (https://verdictum.ligazakon.net/document/94129751?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01 постановление Верховного Суда от 13.01.2021 г., дело №819/3178/15).
Тобто Державний суд визнав, що справа без підстав, крутий приклад.
Юридично дуже зручно владі писати про 50% ухилень, а потім їх не можуть знайти. Це пальцев в небо. Одні кричали, що піднімуть податки і буде більше грошей, ну підняли вже скільки разів, грошей більше стало? ні.
Це нагадує боротьбу з вітряними млинами, коли люди у владі самі крадуть, і думають що навкруги всі крадуть ще більше.
Відкрию новину, працював в Польщі, робив проводку в будинку як підробіток і я в Європі з цих грошей не платив податки, ой йой, що ж робити. Але я пішов купляти їжу в супермаркеті і заплатив податок.
Зараз кожен Українець навіть не працюючи платить мінімум 20% ПДВ, також акцизи і т.д. Якщо забирати держава буде кожен раз, то простим громадянам нічого не лишиться.
Якщо розібратися, бо банальний хліб вартує 30грн, з яких 20грн це різні податки різних рівнів, це обраховано і доведено.
Ну і вам не соромно з 2014 і пишете на кацапській? москаль чи що? через таких агентів кацапи прийшли захищати русскоговорящіх мля.
На нього зрідка можна натрапити у творах деяких письменників, переважно західноукраїнських. Але в ******** літературній мові ліпше послуговуватися дієсловом «коштувати».
В книгах є і вартує і коштує. І то і то є правильно, але коштує трохи правильніше в юридичному полі. Але я тут нормативний документ не пишу, то "вартує" також правильно, це на ТВ дуже часто зустрічається і проходить перевірку редакторів.
Вода водяна, назвіть ПІДПРИЄМСТВО, ви працювали скрізь і не на одному. Скрізь - це банальне розмилення, це нічого. Я працював, і не разу не було в конверті, додаткові гроші на оренду мені б точно не заважали. Я знаю, що є підприємства, де пропонують тільки ДЛЯ СВОЇХ за бажанням частину з.п. в конверті. Влаштували полювання на відьом.
Навіть якщо конверт, то 20% в магазині ви платили, п'ята частина, що не мало.
Я наприклад заробив гроші на житло не в Україні, а купив в Україні, податок на житло склав більше 2000 у.о. - це просто що я вирішив купити житло. Держава не запропонувала мені гідну роботу, чи життя, але податок плати. Але прикол в тому, що 50% частина грошей з офіційних доходів і податок НЕ ЗМЕНШИЛИ. )))
Так, от навіть якщо люди офіційно не працюють чи напів офіційно, то держава забере в будь якому випадку податки з усіх.
Наразі оподаткування офіційно працюючої людини складає приблизно 44%, це офіційна інформація. А потім ще від 20% в магазині.
А тепер до вас, ви працювали з 1996 рокі і були згодні на ухилення від податків, ви ставили підпис, що все влаштовує, скрізь були підписи. Правильно? якби не влаштовувало, то ви б відмовилися. Тобто ви при наймі на роботу ставили підписи там де треба своєю рукою. Ви винні в тому, що ухилялися від податків.
Також що заважало взяти гроші з конверту, задекларувати повну сумму доходу і доплатити податки? Що заважало? Все є, в чому проблема.
Аааа, ви отримали гроші в конверті і не захотіли їх оподаткувати, і ви ще тут пишете про конверти? То хто верблюд?
Я відповів "ДЕ?", також чому ви особисто не виплатили гроші на податки з вашого конверта? цілком можна піти і в податковій все доплатити, для цього все є. Але ж ви прийшли пожалілися, а самі конверт брали.
От так, як тільки притискаєш за доводи, конкретно, то відразу голову в пісок. Я працював багато де, РЕМ, магазини, бізнес - в переважній більшості стараються в білу, бо це простіше і мутити тяжко.
"Чув дзвін, не знаю де він, так ще і видам бажане за дійсне." От і все.
Ви особисто отримували в конверті, ви ставили відповідні підписи, ви конкретно були не проти конверта і ви підтримали конвертну систему, то до кого претензії? Ви цілком підписами своїми були згодні на оплату в конверті і ОТРИМУВАЛИ. То які претензії, коли ви самі не можете за своє життя розібратися з документами і як укладати трудовий договір? )))
Дорослий дядько, працює з 1996 року, пережив 90-ті, а не знає елементарних правил найму на роботу. Ну таке.
Яка ж це утопія, це просто жах. Не хочуть депутати та чиновники ділитися статками, придумують схематози.
Если бы это имело такой массовый характер, то были бы сотни тысяч дел против ФОП.
Но если у вас знакомые депутати, судьи, чиновники, тогда не спорю, там конвертами за законы давно расчет, это известный факт.
Рыба гниет с головы, власть берет в конвертах, а всё скидывают на простых, а у самих рыло в дерьме по уши.
Жаль, что не в академию - звучало бы солиднее!
І банки дали звітність, НБУ написав статтю, що більше 50% грошей перебуває у власності 5% людей.
А потім пишіть про конверти і де гроші.
У людей так багато грошей і ухиляються, що заборгованість за комуналку б'є зараз всі рекорди за всі часи. Таких боргів ще не було ніколи з часів 90-х.
Можно для иллюстрации ознакомится с табелем учета рабочего времени самого Шмыгаля - когда по штатному расписанию начинается рабочий день, когда он фактически появляется в своем кабинете, объяснительные за прогулы/пропущеное время, наложенные дисциплинарные взыскания?
воюй або працюйподихай!
Коррупция в Украине Поедает ВСЁ, что выдает Запад | Чрезмерно Раздутый Гос. Аппарат
https://www.youtube.com/watch?v=GLIEp2Sp-c8
Кратко:
- в начале войны, "чиновники" испугались даже отменили ндс, и ввели 2%
чтобы жить по средствам
но запад, дал денег и "чиновники" не устояли
- зп "чиновников" 6-8тыс.у.е, и повышают - т.к. запад дает деньги
- золотовалютные резервы НБУ растут - не знают куда тратить
- финансирование военных сокращено в 2024, т.к. мвф и правительство "планировало", что весной 2024 все закончится. поэтому перераспределили деньги на "мирное" использование
- пример с НБУ, перевело в резерв 16млрд.у.е.
сделали подсчет, чтобы нанести поражение рос.армии которая на територии Украины
в расчетте по 10 дронов на каждого солдата и на каждую единицу техники
то для этого достаточно как раз 16млрд которые забрало НБУ
звучит врод логично
жаль, что не было ответа - почему деньги в НБУ
- бо зеленсько-дермаківські жлоби-мародери непагано устрОілісь..
Чи рабів це не стосується?
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні *найвищою соціальною цінністю.*
*Права і свободи людини* та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. *Держава відповідає* перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини *є головним обов'язком держави.*
потім статтю 5, потім 17 - про заборону порушувати Права людини (мужчин) та 19. До статті 19 додай 22 та 58 - про те, як повинні писатися Закони!
вернись і почитай статтю 21 та 24 про рівноправья
а після статті 27 та 28 - про право на життя та повагу до гіднгсті!
Після чого відкрий Криманальний Кодекс, і починай студіювати статті 161, 355, 36...
Хвиля обурення позаду, ось Вам реалізація.