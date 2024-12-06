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Ткачука звільнять з Національної академії Сухопутних військ, - Міноборони

звільнення Ткачука

Генерал-лейтенант Павло Ткачук буде звільнений через серйозні порушення в умовах служби.

Про це у Facebook заявила нардепка Юлія Яцик, інформує Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант, який очолює Львівську Національну академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, буде звільнений найближчим часом. Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України, під час години запитань до уряду повідомив, що вже прийнято рішення про звільнення, а матеріали для наказу підготовлені за результатами розслідування, проведеного ТСК.

"Що стосується Ткачука - рішення щодо нього вже прийняте. Він у найкоротший час буде звільнений", - сказав Гаврилюк.

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Що передувало?

Курсантами академії неодноразово подавалися скарги на цькування, приниження, булінг, а також на низьку якість харчування та відсутність необхідних ліків у медпункті. У середині березня до ТСК надійшла колективна скарга, яка стосувалася умов для звільнення курсантів, які вимагали приїзду родичів або дружини, щоб забрати їх на вихідні. Як зазначила нардепка Юлія Яцик, така ситуація є абсурдною, коли дорослі офіцери змушені залежати від батьків для отримання дозволу на вихідні.

Ці скарги стали приводом для перевірки академії, а у разі підтвердження порушень буде вжито заходів відповідно до законодавства.

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Автор: 

Львів (3069) Міноборони (7355) звільнення (2675) Ткачук Павло (3)


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Топ коментарі
+8
Не звільняти! А понизити в званні і на .... передок....
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06.12.2024 13:33
+7
ТОбто, це старе курвидло не закупило йоду, аспіріну, лейкопластирів та бинтів.
Цікаво, яка стара смердюча курва у нього дома? Жирно жере?
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06.12.2024 13:35
+5
Так він і так вже мабуть дозрів до гарноі пенсіі
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06.12.2024 13:33
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Не звільняти! А понизити в званні і на .... передок....
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06.12.2024 13:33 Відповісти
Звідти вже не звільняють, навіть "через серйозні порушення в умовах служби"
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06.12.2024 13:48 Відповісти
пускай на передке херн'й страдает, тодько там уже будуть погибать от его художеств? или думаешь его рядовым отправят? где вы ***** только берётесь такие? ещё и лайков наставили, пиз..ц просто
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06.12.2024 14:09 Відповісти
Ша! Я тут екс перд! Коваленко Bicko Nelich
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06.12.2024 14:48 Відповісти
генерал це щастя
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06.12.2024 18:12 Відповісти
Так він і так вже мабуть дозрів до гарноі пенсіі
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06.12.2024 13:33 Відповісти
Яка мордапта огидна обрюзгла гидотна гидота.
Цього старпера варто було б посадити у карцер, щоб щурі йому обгризли вуха і прогризли анус.
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06.12.2024 13:33 Відповісти
цікаво, цей хенерал, хотя би 1 раз на перекладині зможе підтягнутися?
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06.12.2024 13:36 Відповісти
Він мабуть сосе кров, і живе вічно…
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06.12.2024 14:47 Відповісти
Якщо за грошима то так
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06.12.2024 14:57 Відповісти
ТОбто, це старе курвидло не закупило йоду, аспіріну, лейкопластирів та бинтів.
Цікаво, яка стара смердюча курва у нього дома? Жирно жере?
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06.12.2024 13:35 Відповісти
Скумбрію
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06.12.2024 13:39 Відповісти
(2010-2015 рр.) скликання у складі фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
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06.12.2024 13:39 Відповісти
Гляньте на пику цього "генерала", типовий представник совкового навчання військової справи, по підручниках бездарів, на кшалт жукова та інших "полководців"- м'ясників!
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06.12.2024 13:42 Відповісти
цікаво перевірити його дисертацію на плагіат....
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06.12.2024 13:45 Відповісти
Совкове бидло
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06.12.2024 13:54 Відповісти
Може і дійсно заслуговує звільнення...Подивимося,кого призначать на це солодке місце - може чергову "сосну корабельну"...або на кшталт "патріота" Стерненко, нового "улюбленця" Сирського??
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06.12.2024 14:19 Відповісти
55го., 69 років, накуя таке старе лайно тримати в ЗСУ, яка з нього користь?!
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06.12.2024 14:45 Відповісти
Однією з причин через яку мені довелося колись звільнитися зі збройних сил , стало отаке ж й.бане генеральське чувирло .
Хоча я й сам надів погони ще за часів совка , але скажу що - ніхто не приносить більшої шкоди військам , їхній боєздатності , ніж совкові - дегенерали . Наглухо відбивають всяке бажання служити в ЗСУ .
Вся паркетна ******* , яка вивчилась - " за сало " , закінчила військові виші та отримала високі звання і посади виключно завдяки зв'язкам своїх впливових папочок і маміньок та інших родичів , яка ніколи не нюхала пороху , але вважає що запросто може вказувати як воювати тим хто пройшов на війні - Крим і Рим і мідні труби , повинна бути негайно звільнена зі збройних сил . Інакше ми програємо війну .
Нехай бригадами керують краще лейтенанти і майори , але які мають бойовий досвід і авторитет у війську . Гірше точно не буде .
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06.12.2024 14:48 Відповісти
Школа військова була непогана, но 70 років Карл! Ві же вже по пояс деревʼяний!
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06.12.2024 14:52 Відповісти
Школа була така сама . Те чому вона його навчила , те воно й робить зараз . Бо більше воно нічого не вміє . Свавілля дегенералів як було тоді , так і залишилось дотепер .
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06.12.2024 15:00 Відповісти
Школа була непогана, наприклад Чернігівське льотне було кращим в СРСР, і так по всім іншим родам військ, но все ж зруйнували, нічого не залишили, це факт. Офіцери виходили в запас в 40 - 45 років, генерали в 50 - 55. А що зараз, йому 70 років, і він там когось чомусь навчає, це нонсенс, це тупість, зрада, немає слів як це ще назвати. І отаке тупориле сидить скрізь, а потім питають ...чому нема перемог..., дивні люди...
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06.12.2024 15:44 Відповісти
Це точно, я теж думав що вони розумні пока не попав в Афганістан. А там зрозумів стару приказку що звання та знання величина постійна. Все що навчали в училище не було потрібно. Якщо офіцер прибував у частину, то виживав якщо слухав старих бійців.
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06.12.2024 15:04 Відповісти
А скільки ще іх є...
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06.12.2024 15:00 Відповісти
З 2003 року начальник Львівської Сухопутки. 21 рік!
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06.12.2024 15:33 Відповісти
Ну, одного звільнять після скандалу, а могло б й не вилізти наружу... А скільки ще таих Ткачуків по країні, велик их й маленьких начальників й командирів...
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06.12.2024 16:05 Відповісти
В такому віці на печі потрібно боки вележувати,а не мучити совком ,нашу патріотично налаштовану молодь.
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06.12.2024 16:37 Відповісти
.... цього совкобика треба відправити на фронт, у званні єфрейтора.
Не можна довіряти посади і терпіти совкам чиновникам ,ні в якому разі.
Совок головного мозку має бути викорінено.
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06.12.2024 18:43 Відповісти
В такому віці тільки маршали СА залишалися служити довічно
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06.12.2024 20:22 Відповісти
 
 