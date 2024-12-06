Ткачука звільнять з Національної академії Сухопутних військ, - Міноборони
Генерал-лейтенант Павло Ткачук буде звільнений через серйозні порушення в умовах служби.
Про це у Facebook заявила нардепка Юлія Яцик, інформує Цензор.НЕТ.
Генерал-лейтенант, який очолює Львівську Національну академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, буде звільнений найближчим часом. Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України, під час години запитань до уряду повідомив, що вже прийнято рішення про звільнення, а матеріали для наказу підготовлені за результатами розслідування, проведеного ТСК.
"Що стосується Ткачука - рішення щодо нього вже прийняте. Він у найкоротший час буде звільнений", - сказав Гаврилюк.
Що передувало?
Курсантами академії неодноразово подавалися скарги на цькування, приниження, булінг, а також на низьку якість харчування та відсутність необхідних ліків у медпункті. У середині березня до ТСК надійшла колективна скарга, яка стосувалася умов для звільнення курсантів, які вимагали приїзду родичів або дружини, щоб забрати їх на вихідні. Як зазначила нардепка Юлія Яцик, така ситуація є абсурдною, коли дорослі офіцери змушені залежати від батьків для отримання дозволу на вихідні.
Ці скарги стали приводом для перевірки академії, а у разі підтвердження порушень буде вжито заходів відповідно до законодавства.
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КоваленкоBicko Nelich
Цього старпера варто було б посадити у карцер, щоб щурі йому обгризли вуха і прогризли анус.
Цікаво, яка стара смердюча курва у нього дома? Жирно жере?
Хоча я й сам надів погони ще за часів совка , але скажу що - ніхто не приносить більшої шкоди військам , їхній боєздатності , ніж совкові - дегенерали . Наглухо відбивають всяке бажання служити в ЗСУ .
Вся паркетна ******* , яка вивчилась - " за сало " , закінчила військові виші та отримала високі звання і посади виключно завдяки зв'язкам своїх впливових папочок і маміньок та інших родичів , яка ніколи не нюхала пороху , але вважає що запросто може вказувати як воювати тим хто пройшов на війні - Крим і Рим і мідні труби , повинна бути негайно звільнена зі збройних сил . Інакше ми програємо війну .
Нехай бригадами керують краще лейтенанти і майори , але які мають бойовий досвід і авторитет у війську . Гірше точно не буде .
Не можна довіряти посади і терпіти совкам чиновникам ,ні в якому разі.
Совок головного мозку має бути викорінено.