Ткачука уволят из Национальной академии Сухопутных войск, - Минобороны
Генерал-лейтенант Павел Ткачук будет уволен из-за серьезных нарушений в условиях службы.
Об этом в Facebook заявила нардеп Юлия Яцык, информирует Цензор.НЕТ.
Генерал-лейтенант, возглавляющий Львовскую Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, будет уволен в ближайшее время. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, во время часа вопросов к правительству сообщил, что уже принято решение об увольнении, а материалы для приказа подготовлены по результатам расследования, проведенного ВСК.
"Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в скором времени будет уволен", - сказал Гаврилюк.
Что предшествовало?
Курсантами академии неоднократно подавались жалобы на травлю, унижения, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте. В середине марта в ВСК поступила коллективная жалоба, которая касалась условий для увольнения курсантов, которые требовали приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные. Как отметила нардеп Юлия Яцык, такая ситуация является абсурдной, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения разрешения на выходные.
Эти жалобы стали поводом для проверки академии, а в случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.
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КоваленкоBicko Nelich
Цього старпера варто було б посадити у карцер, щоб щурі йому обгризли вуха і прогризли анус.
Цікаво, яка стара смердюча курва у нього дома? Жирно жере?
Хоча я й сам надів погони ще за часів совка , але скажу що - ніхто не приносить більшої шкоди військам , їхній боєздатності , ніж совкові - дегенерали . Наглухо відбивають всяке бажання служити в ЗСУ .
Вся паркетна ******* , яка вивчилась - " за сало " , закінчила військові виші та отримала високі звання і посади виключно завдяки зв'язкам своїх впливових папочок і маміньок та інших родичів , яка ніколи не нюхала пороху , але вважає що запросто може вказувати як воювати тим хто пройшов на війні - Крим і Рим і мідні труби , повинна бути негайно звільнена зі збройних сил . Інакше ми програємо війну .
Нехай бригадами керують краще лейтенанти і майори , але які мають бойовий досвід і авторитет у війську . Гірше точно не буде .
Не можна довіряти посади і терпіти совкам чиновникам ,ні в якому разі.
Совок головного мозку має бути викорінено.