РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6912 посетителей онлайн
Новости Война
8 697 30

Ткачука уволят из Национальной академии Сухопутных войск, - Минобороны

звільнення Ткачука

Генерал-лейтенант Павел Ткачук будет уволен из-за серьезных нарушений в условиях службы.

Об этом в Facebook заявила нардеп Юлия Яцык, информирует Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант, возглавляющий Львовскую Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, будет уволен в ближайшее время. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, во время часа вопросов к правительству сообщил, что уже принято решение об увольнении, а материалы для приказа подготовлены по результатам расследования, проведенного ВСК.

"Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в скором времени будет уволен", - сказал Гаврилюк.

Смотрите также: В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Умерова

Что предшествовало?

Курсантами академии неоднократно подавались жалобы на травлю, унижения, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте. В середине марта в ВСК поступила коллективная жалоба, которая касалась условий для увольнения курсантов, которые требовали приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные. Как отметила нардеп Юлия Яцык, такая ситуация является абсурдной, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения разрешения на выходные.

Эти жалобы стали поводом для проверки академии, а в случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генерал Содоль уволился из ВСУ через ВВК, - "слуга народа" Безугла

Автор: 

Львов (4582) Минобороны (9306) увольнение (2675) Ткачук Павел (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Не звільняти! А понизити в званні і на .... передок....
показать весь комментарий
06.12.2024 13:33
+7
ТОбто, це старе курвидло не закупило йоду, аспіріну, лейкопластирів та бинтів.
Цікаво, яка стара смердюча курва у нього дома? Жирно жере?
показать весь комментарий
06.12.2024 13:35
+5
Так він і так вже мабуть дозрів до гарноі пенсіі
показать весь комментарий
06.12.2024 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не звільняти! А понизити в званні і на .... передок....
показать весь комментарий
06.12.2024 13:33 Ответить
Звідти вже не звільняють, навіть "через серйозні порушення в умовах служби"
показать весь комментарий
06.12.2024 13:48 Ответить
пускай на передке херн'й страдает, тодько там уже будуть погибать от его художеств? или думаешь его рядовым отправят? где вы ***** только берётесь такие? ещё и лайков наставили, пиз..ц просто
показать весь комментарий
06.12.2024 14:09 Ответить
Ша! Я тут екс перд! Коваленко Bicko Nelich
показать весь комментарий
06.12.2024 14:48 Ответить
генерал це щастя
показать весь комментарий
06.12.2024 18:12 Ответить
Так він і так вже мабуть дозрів до гарноі пенсіі
показать весь комментарий
06.12.2024 13:33 Ответить
Яка мордапта огидна обрюзгла гидотна гидота.
Цього старпера варто було б посадити у карцер, щоб щурі йому обгризли вуха і прогризли анус.
показать весь комментарий
06.12.2024 13:33 Ответить
цікаво, цей хенерал, хотя би 1 раз на перекладині зможе підтягнутися?
показать весь комментарий
06.12.2024 13:36 Ответить
Він мабуть сосе кров, і живе вічно…
показать весь комментарий
06.12.2024 14:47 Ответить
Якщо за грошима то так
показать весь комментарий
06.12.2024 14:57 Ответить
ТОбто, це старе курвидло не закупило йоду, аспіріну, лейкопластирів та бинтів.
Цікаво, яка стара смердюча курва у нього дома? Жирно жере?
показать весь комментарий
06.12.2024 13:35 Ответить
Скумбрію
показать весь комментарий
06.12.2024 13:39 Ответить
(2010-2015 рр.) скликання у складі фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
показать весь комментарий
06.12.2024 13:39 Ответить
Гляньте на пику цього "генерала", типовий представник совкового навчання військової справи, по підручниках бездарів, на кшалт жукова та інших "полководців"- м'ясників!
показать весь комментарий
06.12.2024 13:42 Ответить
цікаво перевірити його дисертацію на плагіат....
показать весь комментарий
06.12.2024 13:45 Ответить
Совкове бидло
показать весь комментарий
06.12.2024 13:54 Ответить
Може і дійсно заслуговує звільнення...Подивимося,кого призначать на це солодке місце - може чергову "сосну корабельну"...або на кшталт "патріота" Стерненко, нового "улюбленця" Сирського??
показать весь комментарий
06.12.2024 14:19 Ответить
55го., 69 років, накуя таке старе лайно тримати в ЗСУ, яка з нього користь?!
показать весь комментарий
06.12.2024 14:45 Ответить
Однією з причин через яку мені довелося колись звільнитися зі збройних сил , стало отаке ж й.бане генеральське чувирло .
Хоча я й сам надів погони ще за часів совка , але скажу що - ніхто не приносить більшої шкоди військам , їхній боєздатності , ніж совкові - дегенерали . Наглухо відбивають всяке бажання служити в ЗСУ .
Вся паркетна ******* , яка вивчилась - " за сало " , закінчила військові виші та отримала високі звання і посади виключно завдяки зв'язкам своїх впливових папочок і маміньок та інших родичів , яка ніколи не нюхала пороху , але вважає що запросто може вказувати як воювати тим хто пройшов на війні - Крим і Рим і мідні труби , повинна бути негайно звільнена зі збройних сил . Інакше ми програємо війну .
Нехай бригадами керують краще лейтенанти і майори , але які мають бойовий досвід і авторитет у війську . Гірше точно не буде .
показать весь комментарий
06.12.2024 14:48 Ответить
Школа військова була непогана, но 70 років Карл! Ві же вже по пояс деревʼяний!
показать весь комментарий
06.12.2024 14:52 Ответить
Школа була така сама . Те чому вона його навчила , те воно й робить зараз . Бо більше воно нічого не вміє . Свавілля дегенералів як було тоді , так і залишилось дотепер .
показать весь комментарий
06.12.2024 15:00 Ответить
Школа була непогана, наприклад Чернігівське льотне було кращим в СРСР, і так по всім іншим родам військ, но все ж зруйнували, нічого не залишили, це факт. Офіцери виходили в запас в 40 - 45 років, генерали в 50 - 55. А що зараз, йому 70 років, і він там когось чомусь навчає, це нонсенс, це тупість, зрада, немає слів як це ще назвати. І отаке тупориле сидить скрізь, а потім питають ...чому нема перемог..., дивні люди...
показать весь комментарий
06.12.2024 15:44 Ответить
Це точно, я теж думав що вони розумні пока не попав в Афганістан. А там зрозумів стару приказку що звання та знання величина постійна. Все що навчали в училище не було потрібно. Якщо офіцер прибував у частину, то виживав якщо слухав старих бійців.
показать весь комментарий
06.12.2024 15:04 Ответить
А скільки ще іх є...
показать весь комментарий
06.12.2024 15:00 Ответить
З 2003 року начальник Львівської Сухопутки. 21 рік!
показать весь комментарий
06.12.2024 15:33 Ответить
Ну, одного звільнять після скандалу, а могло б й не вилізти наружу... А скільки ще таих Ткачуків по країні, велик их й маленьких начальників й командирів...
показать весь комментарий
06.12.2024 16:05 Ответить
В такому віці на печі потрібно боки вележувати,а не мучити совком ,нашу патріотично налаштовану молодь.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:37 Ответить
.... цього совкобика треба відправити на фронт, у званні єфрейтора.
Не можна довіряти посади і терпіти совкам чиновникам ,ні в якому разі.
Совок головного мозку має бути викорінено.
показать весь комментарий
06.12.2024 18:43 Ответить
В такому віці тільки маршали СА залишалися служити довічно
показать весь комментарий
06.12.2024 20:22 Ответить
 
 