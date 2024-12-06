Ткачука уволят из Национальной академии Сухопутных войск, - Минобороны

Генерал-лейтенант Павел Ткачук будет уволен из-за серьезных нарушений в условиях службы.

Об этом в Facebook заявила нардеп Юлия Яцык, информирует Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант, возглавляющий Львовскую Национальную академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, будет уволен в ближайшее время. Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины, во время часа вопросов к правительству сообщил, что уже принято решение об увольнении, а материалы для приказа подготовлены по результатам расследования, проведенного ВСК.

"Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в скором времени будет уволен", - сказал Гаврилюк.

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Что предшествовало?

Курсантами академии неоднократно подавались жалобы на травлю, унижения, буллинг, а также на низкое качество питания и отсутствие необходимых лекарств в медпункте. В середине марта в ВСК поступила коллективная жалоба, которая касалась условий для увольнения курсантов, которые требовали приезда родственников или жены, чтобы забрать их на выходные. Как отметила нардеп Юлия Яцык, такая ситуация является абсурдной, когда взрослые офицеры вынуждены зависеть от родителей для получения разрешения на выходные.

Эти жалобы стали поводом для проверки академии, а в случае подтверждения нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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