Вночі 10 "Шахедів" залетіли на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА
У ніч із 5 на 6 грудня зафіксовано щонайменше 10 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України та РФ.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
Так, дрони знову заходили до Білорусі безпосередньо з Росії, вже традиційно проходили "білоруським коридором" і рухалися в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря.
Перший захід був о 22:07, далі о 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 та 03:36.
Зазначається, що авіація ВПС РБ за ніч не піднімалася.
Нагадаємо, у Повітряних Силах України повідомили, що з вечора 5 грудня російські загарбники атакували Україну 53 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Станом на 07:00 збито 32 ворожі БпЛА. 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 - вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль