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Вночі 10 "Шахедів" залетіли на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

У ніч із 5 на 6 грудня зафіксовано щонайменше 10 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України та РФ.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Так, дрони знову заходили до Білорусі безпосередньо з Росії, вже традиційно проходили "білоруським коридором" і рухалися в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря.

Перший захід був о 22:07, далі о 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 та 03:36.

Заходи "Шахедів" у Білорусь в ніч на 6 грудня

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Зазначається, що авіація ВПС РБ за ніч не піднімалася.

Нагадаємо, у Повітряних Силах України повідомили, що з вечора 5 грудня російські загарбники атакували Україну 53 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. Станом на 07:00 збито 32 ворожі БпЛА. 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 - вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7929) Шахед (984)


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Йа пaшёл кaкa тb
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06.12.2024 13:37 Відповісти
Щось там збили, ні? Бо бульбофюрер надувався
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06.12.2024 14:11 Відповісти
Ми за бульбашів дуже раді
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06.12.2024 14:53 Відповісти
 
 