Ночью 10 "Шахедов" залетели на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн". ИНФОГРАФИКА

В ночь с 5 на 6 декабря зафиксировано не менее 10 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины и РФ.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Так, дроны снова заходили в Беларусь непосредственно из России, уже традиционно проходили по "белорусскому коридору" и двигались в направлении Гомеля, Лоева и Мозыря.

Первый заход был в 22:07, далее в 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 и 03:36.

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Отмечается, что авиация ВВС РБ за ночь не поднималась.

Напомним, в Воздушных Силах Украины сообщили, что с вечера 5 декабря российские захватчики атаковали Украину 53 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. По состоянию на 07:00 сбито 32 вражеских БпЛА. 16 беспилотников локально потеряно, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.