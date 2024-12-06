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695 га земель Чорнобильського заповідника передано для будівництва фортифікацій, - указ президента

Частину земель Чорнобильського заповідника передано для фортифікацій

Частина земель Чорнобильського заповідника буде вилучена для будівництва фортифікаційних споруд на кордоні України.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №835/2024 від 5 грудня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент підписав указ про зміну меж Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. За його словами, цю територію передано Державній прикордонній службі України для будівництва фортифікацій на північному кордоні з Білоруссю.

Ці землі, загальною площею 695,2 га, вилучаються із зони відчуження для облаштування інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Рішення відповідає вимогам національної безпеки і має на меті посилити обороноздатність країни.

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У межах цієї території прикордонники можуть будувати огорожі, прикордонні знаки, просіки і комунікації.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено протягом шести місяців здійснити заходи щодо вилучення земельних ділянок, а також внести зміни до Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Також уряд повинен впродовж 2025 року внести відповідні зміни до Проєкту організації території цього заповідника.

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Автор: 

прикордонники (1097) Чорнобиль (394) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+6
Нехай Межигір'я до зони відчуження перенесуть. І раду в чертвертий реактор. Цим мутантам тільки там і місце
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06.12.2024 14:28
+3
Це треба було робити восени 2021...
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06.12.2024 14:12
+3
В рижому лісі😁😁😁😁😁
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06.12.2024 14:12
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Це треба було робити восени 2021...
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06.12.2024 14:12 Відповісти
В рижому лісі😁😁😁😁😁
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06.12.2024 14:12 Відповісти
А воно варто там радіоактивну пилюку здіймати?
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06.12.2024 14:13 Відповісти
Нехай Межигір'я до зони відчуження перенесуть. І раду в чертвертий реактор. Цим мутантам тільки там і місце
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06.12.2024 14:28 Відповісти
люблю сарказм.
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06.12.2024 14:30 Відповісти
Потужно, і головне вчасно
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06.12.2024 14:44 Відповісти
Ги...Ги...а шо зелені виродки робили попердні 2 роки.....падлюки
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06.12.2024 15:56 Відповісти
Як на мене, їх просто спи-дили, під шумок.....
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06.12.2024 16:00 Відповісти
Посмотрите на карту: https://www.google.com/maps/place/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@51.0999827,29.9879027,10.75z/data=!4m6!3m5!1s0x472a8f00e898abcf:0x14bcceabdbfd5d2c!8m2!3d51.2763027!4d30.2218992!16zL20vMDF0c2s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Там сплошные болота и всего ДВЕ асфальтированных дороги. Нахрен там особенные фортификации?
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06.12.2024 16:52 Відповісти
Доріг там хватає , не автобани але для проїзду добрі . Є болота , це Полісся .
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07.12.2024 08:20 Відповісти
на карту посмотри - сколько дорог есть из Белоруссии
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07.12.2024 17:47 Відповісти
Все, лошаді проживальского не згодні.
Там звірі від людей знайшли притулок і ось тобі - тримай в піддих.
Хоча, людям шашликами можна життя псувати...
Ай гори хата, гори і сарай.
Перевозьте відходи з чорнобиля до курська. Так би мовити, могильник їде до дому. Бо в цю зони стільки токсичного сміття везли, що пора його повертати власникам.
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06.12.2024 16:59 Відповісти
Там закрита зона , стоять війська . Лінія оборони будується з 22 року , а все інша то вже гвалт , зрада .
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07.12.2024 08:24 Відповісти
 
 