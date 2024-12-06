695 га земель Чорнобильського заповідника передано для будівництва фортифікацій, - указ президента
Частина земель Чорнобильського заповідника буде вилучена для будівництва фортифікаційних споруд на кордоні України.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №835/2024 від 5 грудня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент підписав указ про зміну меж Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. За його словами, цю територію передано Державній прикордонній службі України для будівництва фортифікацій на північному кордоні з Білоруссю.
Ці землі, загальною площею 695,2 га, вилучаються із зони відчуження для облаштування інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Рішення відповідає вимогам національної безпеки і має на меті посилити обороноздатність країни.
У межах цієї території прикордонники можуть будувати огорожі, прикордонні знаки, просіки і комунікації.
Крім того, Кабінету Міністрів України доручено протягом шести місяців здійснити заходи щодо вилучення земельних ділянок, а також внести зміни до Положення про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Також уряд повинен впродовж 2025 року внести відповідні зміни до Проєкту організації території цього заповідника.
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Там сплошные болота и всего ДВЕ асфальтированных дороги. Нахрен там особенные фортификации?
Там звірі від людей знайшли притулок і ось тобі - тримай в піддих.
Хоча, людям шашликами можна життя псувати...
Ай гори хата, гори і сарай.
Перевозьте відходи з чорнобиля до курська. Так би мовити, могильник їде до дому. Бо в цю зони стільки токсичного сміття везли, що пора його повертати власникам.