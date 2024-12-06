695 га земель Чернобыльского заповедника передано для строительства фортификаций, – указ президента

Часть земель Чернобыльского заповедника будет изъята для строительства фортификационных сооружений на границе Украины.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №835/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент подписал указ об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. По его словам, эта территория передана Государственной пограничной службе Украины для строительства фортификаций на северной границе с Беларусью.

Эти земли, общей площадью 695,2 га, изымаются из зоны отчуждения для обустройства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Решение соответствует требованиям национальной безопасности и имеет целью усилить обороноспособность страны.

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В пределах этой территории пограничники могут строить ограждения, пограничные знаки, просеки и коммуникации.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено в течение шести месяцев осуществить мероприятия по изъятию земельных участков, а также внести изменения в Положение о Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Также правительство должно в течение 2025 года внести соответствующие изменения в Проект организации территории этого заповедника.

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