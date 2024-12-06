695 га земель Чернобыльского заповедника передано для строительства фортификаций, – указ президента
Часть земель Чернобыльского заповедника будет изъята для строительства фортификационных сооружений на границе Украины.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №835/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент подписал указ об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. По его словам, эта территория передана Государственной пограничной службе Украины для строительства фортификаций на северной границе с Беларусью.
Эти земли, общей площадью 695,2 га, изымаются из зоны отчуждения для обустройства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Решение соответствует требованиям национальной безопасности и имеет целью усилить обороноспособность страны.
В пределах этой территории пограничники могут строить ограждения, пограничные знаки, просеки и коммуникации.
Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено в течение шести месяцев осуществить мероприятия по изъятию земельных участков, а также внести изменения в Положение о Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Также правительство должно в течение 2025 года внести соответствующие изменения в Проект организации территории этого заповедника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там сплошные болота и всего ДВЕ асфальтированных дороги. Нахрен там особенные фортификации?
Там звірі від людей знайшли притулок і ось тобі - тримай в піддих.
Хоча, людям шашликами можна життя псувати...
Ай гори хата, гори і сарай.
Перевозьте відходи з чорнобиля до курська. Так би мовити, могильник їде до дому. Бо в цю зони стільки токсичного сміття везли, що пора його повертати власникам.