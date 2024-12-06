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Новости Война
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695 га земель Чернобыльского заповедника передано для строительства фортификаций, – указ президента

Частину земель Чорнобильського заповідника передано для фортифікацій

Часть земель Чернобыльского заповедника будет изъята для строительства фортификационных сооружений на границе Украины.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №835/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент подписал указ об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. По его словам, эта территория передана Государственной пограничной службе Украины для строительства фортификаций на северной границе с Беларусью.

Эти земли, общей площадью 695,2 га, изымаются из зоны отчуждения для обустройства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Решение соответствует требованиям национальной безопасности и имеет целью усилить обороноспособность страны.

Читайте: На р. Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации. Россияне переходят Оскол и дальше – Боровая, Изюм, Балаклея, – Безуглая

В пределах этой территории пограничники могут строить ограждения, пограничные знаки, просеки и коммуникации.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено в течение шести месяцев осуществить мероприятия по изъятию земельных участков, а также внести изменения в Положение о Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Также правительство должно в течение 2025 года внести соответствующие изменения в Проект организации территории этого заповедника.

Также читайте: Работы по возведению фортификаций в Харьковской области завершены на 99,9%, - Шмыгаль

Автор: 

пограничники (1569) Чернобыль (512) фортификации (118)


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Топ комментарии
+6
Нехай Межигір'я до зони відчуження перенесуть. І раду в чертвертий реактор. Цим мутантам тільки там і місце
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06.12.2024 14:28
+3
Це треба було робити восени 2021...
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06.12.2024 14:12
+3
В рижому лісі😁😁😁😁😁
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06.12.2024 14:12
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Це треба було робити восени 2021...
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06.12.2024 14:12 Ответить
В рижому лісі😁😁😁😁😁
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06.12.2024 14:12 Ответить
А воно варто там радіоактивну пилюку здіймати?
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06.12.2024 14:13 Ответить
Нехай Межигір'я до зони відчуження перенесуть. І раду в чертвертий реактор. Цим мутантам тільки там і місце
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06.12.2024 14:28 Ответить
люблю сарказм.
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06.12.2024 14:30 Ответить
Потужно, і головне вчасно
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06.12.2024 14:44 Ответить
Ги...Ги...а шо зелені виродки робили попердні 2 роки.....падлюки
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06.12.2024 15:56 Ответить
Як на мене, їх просто спи-дили, під шумок.....
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06.12.2024 16:00 Ответить
Посмотрите на карту: https://www.google.com/maps/place/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@51.0999827,29.9879027,10.75z/data=!4m6!3m5!1s0x472a8f00e898abcf:0x14bcceabdbfd5d2c!8m2!3d51.2763027!4d30.2218992!16zL20vMDF0c2s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Там сплошные болота и всего ДВЕ асфальтированных дороги. Нахрен там особенные фортификации?
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06.12.2024 16:52 Ответить
Доріг там хватає , не автобани але для проїзду добрі . Є болота , це Полісся .
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07.12.2024 08:20 Ответить
на карту посмотри - сколько дорог есть из Белоруссии
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07.12.2024 17:47 Ответить
Все, лошаді проживальского не згодні.
Там звірі від людей знайшли притулок і ось тобі - тримай в піддих.
Хоча, людям шашликами можна життя псувати...
Ай гори хата, гори і сарай.
Перевозьте відходи з чорнобиля до курська. Так би мовити, могильник їде до дому. Бо в цю зони стільки токсичного сміття везли, що пора його повертати власникам.
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06.12.2024 16:59 Ответить
Там закрита зона , стоять війська . Лінія оборони будується з 22 року , а все інша то вже гвалт , зрада .
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07.12.2024 08:24 Ответить
 
 