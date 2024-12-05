Работы по возведению фортификаций в Харьковской области завершены на 99,9%, - Шмыгаль

В Харьковской области завершены работы по возведению фортификаций на 99,9%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Состояние выполнения работ 99,9%. Построено и обустроено около 800 опорных пунктов", - отметил премьер.

Шмыгаль также отметил, что Министерству обороны было поручено обеспечить фортификации дренажными системами, чтобы гарантировать надлежащий водоотвод и функциональность укреплений в сложных погодных условиях.

Напомним, что также в Николаевской области строительство фортификаций завершено полностью, а в Запорожской области работы находятся на финальной стадии.

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