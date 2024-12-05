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Новости Война
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Работы по возведению фортификаций в Харьковской области завершены на 99,9%, - Шмыгаль

Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині завершено на 99,9%

В Харьковской области завершены работы по возведению фортификаций на 99,9%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Состояние выполнения работ 99,9%. Построено и обустроено около 800 опорных пунктов", - отметил премьер.

Шмыгаль также отметил, что Министерству обороны было поручено обеспечить фортификации дренажными системами, чтобы гарантировать надлежащий водоотвод и функциональность укреплений в сложных погодных условиях.

Напомним, что также в Николаевской области строительство фортификаций завершено полностью, а в Запорожской области работы находятся на финальной стадии.

Читайте также: Шмыгаль о главной задаче Министерства единства: должен разработать программы и стимулы для возвращения украинцев из-за рубежа

Автор: 

Харьковщина (5577) Шмыгаль Денис (2680) фортификации (118)


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Топ комментарии
+15
Шмигалю вірю як собі .Було б весело, якби за брехнею зелених пройдисвітів не не ховалась корупція та втрати життя українців
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05.12.2024 15:54
+10
Работы по фортификации не могут быть завершены априори, это аксиома. Особенно во время войны. Построили 1 линию обороны? Молодцы. Теперь стройте вторую.
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05.12.2024 15:53
+10
ДЛЯ НИХ БРЕХАТИ ШО ДИХАТИ СКІЛЬКИ РАЗ ТОВАРИСТВО МИ ІХ ЛОВИЛИ НА ГАНЕБНІЙ БРЕХНІ А ІМ ЯК НАМАЗАНО БРЕХАТИ КРАСТИ БРЕХАТИ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВСІХ НАВКРУГИ ТА ДАЛІ КРАСТИ
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05.12.2024 15:58
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Работы по фортификации не могут быть завершены априори, это аксиома. Особенно во время войны. Построили 1 линию обороны? Молодцы. Теперь стройте вторую.
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05.12.2024 15:53 Ответить
а на Осколі і кінь не валявся

.
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05.12.2024 16:10 Ответить
Шмигалю вірю як собі .Було б весело, якби за брехнею зелених пройдисвітів не не ховалась корупція та втрати життя українців
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05.12.2024 15:54 Ответить
Точність 0,1%?
Ну прямо "математик від Бога!"
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05.12.2024 15:55 Ответить
Сміється? -- чого ж вони вже через Оскіл перелазять?
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05.12.2024 15:55 Ответить
Віримо. Захист енергетики ми вже бачимо, побачимо і ваші фортифікації.
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05.12.2024 15:57 Ответить
ДЛЯ НИХ БРЕХАТИ ШО ДИХАТИ СКІЛЬКИ РАЗ ТОВАРИСТВО МИ ІХ ЛОВИЛИ НА ГАНЕБНІЙ БРЕХНІ А ІМ ЯК НАМАЗАНО БРЕХАТИ КРАСТИ БРЕХАТИ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВСІХ НАВКРУГИ ТА ДАЛІ КРАСТИ
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05.12.2024 15:58 Ответить
99,9% - 27-й з'їзд кпрс(((
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05.12.2024 15:58 Ответить
залишилося тільки гроші *****@ти
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05.12.2024 15:59 Ответить
Він живе в своєму світі ,а саме брехати ,розкрадати і ні за що не відповідати.
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05.12.2024 15:59 Ответить
Що, знову на 100 % ?
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05.12.2024 16:02 Ответить
Чергова порція брехні задля піару! Розкажи скільки грошей на цьому будівництві сп***ли!
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05.12.2024 16:04 Ответить
так це вже було!.Знову сенегубови доклали про фортифікації а бабло під розпил??
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05.12.2024 16:05 Ответить
"Лінія Маннергейма" відпочиває...і лінія Суровбздікіна також..
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05.12.2024 16:21 Ответить
Ну на самом деле линия Маннергейма это комплекс очень слабых фортификационных сооружений, на большее денег не было. В пример нужно приводить линию Мажино, но там чуток другая история получилась.
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06.12.2024 09:34 Ответить
Ню ню...
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05.12.2024 16:25 Ответить
до першої зливи цифіра стояла, як випала злива-цифіра вся впала ,й укріплення разом з водою спливли....
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05.12.2024 16:27 Ответить
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05.12.2024 16:28 Ответить
Свинособака скалить зуби..
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05.12.2024 16:42 Ответить
От коли ви заходите на Харківщину, і в упор не бачите захисних споруд, то це якраз і є той 0,01%!
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05.12.2024 16:43 Ответить
Скоро буде видно який дійсно процент виконання робіт з фортифікації.
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05.12.2024 16:50 Ответить
Гуд. Вері гуд. Що далі треба робити ? Всі відповідальні за ці споруди мають захищати Харківщину у цих спорудах. Не у штабі, а в тих спорудах. З автоматом. І невеличкий бонус їм. Три дні війни для них.
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05.12.2024 16:50 Ответить
просто кибениматик
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05.12.2024 17:01 Ответить
Як красиво та гордо озвучено...а по факту мабуть немає і половини...все як завжди...Вовчанськ втратили саме з цієї причини...а " захист" енергооб'єктів взагалі вражає...бо його нема...
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05.12.2024 17:13 Ответить
От і саме через цей 0.1% кацапи ввійдуть в глибину Харківщини. Завжди повинен бути присутній цей 0.1%
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05.12.2024 17:16 Ответить
Якби ті слова висловили ЗСУ так я згідний,а не шмигаль - кабінетний пацюк.
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05.12.2024 17:55 Ответить
Ішака випускайте на екскурсію для фотосесії! Воно вже раз там було і йому все дуже сподобалось. Чим закінчилось - усім відомо.
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05.12.2024 18:36 Ответить
0,1% - це Куп'янмьк, куди кацапи заїжджають на іржавих мтлб....
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05.12.2024 19:06 Ответить
 
 