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Новости
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Строительство фортификаций в Запорожской области почти завершено, - ОВА

фортифікацій у Запорізькій області

В Запорожской области продолжается возведение современных фортификационных сооружений, местные власти совместно с Генштабом разработали новую оборонную систему области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отметил в телеэфире начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, часть укреплений была возведена еще летом, в сроки, установленные военным командованием.

"После того мы с военными, Генштабом разработали новую оборонную систему Запорожской области. Непосредственно оборону областного центра. И почти закончили строительство обороны. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населенных пунктов, чтобы сделать область хорошо укрепленной", - рассказал Федоров.

По его словам, современные фортификационные сооружения существенно совершенствуются по сравнению с построенным ранее. Прежде всего речь идет о защите от вражеских беспилотников, ведь сейчас основная угроза - именно дроны различной модификации.

Строительство фортификаций на Запорожье

В конце октября Федоров сообщал, что в Запорожской области продолжается возведение второй и третьей линий обороны, последняя будет завершена в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров осуществил перераспределение (остаток экономии средств) 258 млн гривен из резервного фонда для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Автор: 

Запорожская область (3047) Федоров Иван (464) фортификации (118)


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Топ комментарии
+22
Все до чого доторкається Зе-влада перетворюється в лайно. Тому мало сподівань, що ці фортифікації не будуть такі як і всі їхні попередні. Зроблені як дитячий імітатор.
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30.11.2024 23:49
+18
ключове слово - "майже"....
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30.11.2024 23:27
+15
Що, і там ніхріна немає ?
Ситуація під Запоріжжям "контрольована" - що у перекладі із феньки зелених мародерів означає капець. ЄрмакуЗеленському надійшла команда від полковника з ФСБ прискорити "визволення" "російського" Запоріжжя.
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30.11.2024 23:28
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ви маєте на увазі водовідводів глибиною 20-25 см? за ******** гривень
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30.11.2024 23:25 Ответить
ЗАТО ПОТУЖНО ...
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30.11.2024 23:37 Ответить
ключове слово - "майже"....
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30.11.2024 23:27 Ответить
Що, і там ніхріна немає ?
Ситуація під Запоріжжям "контрольована" - що у перекладі із феньки зелених мародерів означає капець. ЄрмакуЗеленському надійшла команда від полковника з ФСБ прискорити "визволення" "російського" Запоріжжя.
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30.11.2024 23:28 Ответить
Зеленнський шось построїв ? Бесплатно ? Ви , щас серйозно ? Явам нічего недолжен ...(С).
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30.11.2024 23:29 Ответить
Маланський Клован навіть членом по піаніно задурно ге зіграє.
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01.12.2024 00:15 Ответить
це жарт) ? там вже мали бути як в німців в другій цементні
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30.11.2024 23:32 Ответить
Там через кожних 100метрів стоїть мангал з роялем
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30.11.2024 23:35 Ответить
Потужний мангал з роялем, на мінуточку...
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30.11.2024 23:39 Ответить
Рови у каламойшів зламних називаються фортифіквція. Там і зариють в тих ровах нах…й
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30.11.2024 23:34 Ответить
От,нахЄра?(((((((
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30.11.2024 23:34 Ответить
В Донецькіи обл набудували - де лісопосадка - немає фортифікаціи - а кацапи нею сунуться - де залізниця - теж ніяких оборонних укріплень - а вони по ніи до самого Покровська допиляли
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30.11.2024 23:35 Ответить
Все до чого доторкається Зе-влада перетворюється в лайно. Тому мало сподівань, що ці фортифікації не будуть такі як і всі їхні попередні. Зроблені як дитячий імітатор.
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30.11.2024 23:49 Ответить
Час покаже, що там набудували.
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30.11.2024 23:55 Ответить
За 3 роки там можна було вже щось на кшталт Західного валу побудувати.
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01.12.2024 00:11 Ответить
В Полтавській області вже починаються древні Змійові Вали. Це єдині адекватні фортифікації які має Україна. Від ЗЕлених зрадників чогось іншого чекати годі бо всі гроші вкрадено
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01.12.2024 00:13 Ответить
Про це повідомляли іспаномовні ЗМІ більше місяця тому.
Ось оигінал повідомлення зі схемою:
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir nuevas líneas de defensa cerca de Zaporizhzhia."

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01.12.2024 00:18 Ответить
Значить немає там ніяких фортифікацій...
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01.12.2024 00:27 Ответить
А в цей час під Покровськом стелять асфальт................
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01.12.2024 00:46 Ответить
******* оте шо затягнуто чорною плівкою. Там навіть перемичок з верху немає. Я вже не кажу про мінні поля, бетонні камери виживання, бетоні доти, дзоти. Це все до дупи дверцята - все шо роблять українці для військових.
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01.12.2024 03:02 Ответить
От так вам,критики. Залишилось добудувати 28 підземних шкіл. Цікаво,а підводні будуть?
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01.12.2024 04:41 Ответить
бачимо не те і чуємо не те...Покажіть як Захисники самі приймають украплення від будівників...Бойові бійці дадуть оцінку тому що є!!!!!Такий час, коли все рбиться для поразки...то укріп район як на ладоні..то міни не вибухають...і ніїто за кров українця не сидить на нарах
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01.12.2024 05:36 Ответить
це те "майже закінчено", що почали будувати у січні? Потужно! А скільки вкрали грошей і хто приймав споруди?
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01.12.2024 06:44 Ответить
Стесняюсь спросить, а эта "оборонна споруда" - для чего или против чего?

Если против транспорта - ее надо делать шире, она меньше бетонной плиты, и к тому же не глубокая, орки за час ее засыпят землей.

Если для людей как окоп - вообще двойное ахаха, первая же дешманская мина за 200 баксов сделает там винегрет в радиусе 10 метров.

Но если исходить из помощи оркам захватить запорожскую область - то в принципе все сделано правильно. Оборудуют под склад.
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01.12.2024 08:06 Ответить
ТОбто всі гроші вже вкрадено та розподілено.
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01.12.2024 08:58 Ответить
Знаючи як "будують" у нас лінії оборони то дуже хочеться туди посадити тих хто кремлить проекти. Дуже часто окопна лінія повністю відкрита. Що дозволяє противнику відслідкувати переміщення захисників в обороні з допомогою дронів. І з їх допомогою їх знищувати. Чомусь на третьому році війни їм так і не дійшло що оборона лінія повинна бути глухою з надійним накриттям і бійницями в обидва боки.
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01.12.2024 09:39 Ответить
Якщо все готово, то випускайте ішака з екскурсією. Воно любить пофоткатись на фоні рову.
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01.12.2024 09:40 Ответить
Походу в поле строят для картинки
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01.12.2024 15:09 Ответить
 
 