Строительство фортификаций в Запорожской области почти завершено, - ОВА

В Запорожской области продолжается возведение современных фортификационных сооружений, местные власти совместно с Генштабом разработали новую оборонную систему области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отметил в телеэфире начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, часть укреплений была возведена еще летом, в сроки, установленные военным командованием.

"После того мы с военными, Генштабом разработали новую оборонную систему Запорожской области. Непосредственно оборону областного центра. И почти закончили строительство обороны. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населенных пунктов, чтобы сделать область хорошо укрепленной", - рассказал Федоров.

По его словам, современные фортификационные сооружения существенно совершенствуются по сравнению с построенным ранее. Прежде всего речь идет о защите от вражеских беспилотников, ведь сейчас основная угроза - именно дроны различной модификации.

Строительство фортификаций на Запорожье

В конце октября Федоров сообщал, что в Запорожской области продолжается возведение второй и третьей линий обороны, последняя будет завершена в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров осуществил перераспределение (остаток экономии средств) 258 млн гривен из резервного фонда для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.