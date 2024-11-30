Строительство фортификаций в Запорожской области почти завершено, - ОВА
В Запорожской области продолжается возведение современных фортификационных сооружений, местные власти совместно с Генштабом разработали новую оборонную систему области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как отметил в телеэфире начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, часть укреплений была возведена еще летом, в сроки, установленные военным командованием.
"После того мы с военными, Генштабом разработали новую оборонную систему Запорожской области. Непосредственно оборону областного центра. И почти закончили строительство обороны. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населенных пунктов, чтобы сделать область хорошо укрепленной", - рассказал Федоров.
По его словам, современные фортификационные сооружения существенно совершенствуются по сравнению с построенным ранее. Прежде всего речь идет о защите от вражеских беспилотников, ведь сейчас основная угроза - именно дроны различной модификации.
Строительство фортификаций на Запорожье
В конце октября Федоров сообщал, что в Запорожской области продолжается возведение второй и третьей линий обороны, последняя будет завершена в течение ближайших недель.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров осуществил перераспределение (остаток экономии средств) 258 млн гривен из резервного фонда для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
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Ось оигінал повідомлення зі схемою:
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir nuevas líneas de defensa cerca de Zaporizhzhia."
Если против транспорта - ее надо делать шире, она меньше бетонной плиты, и к тому же не глубокая, орки за час ее засыпят землей.
Если для людей как окоп - вообще двойное ахаха, первая же дешманская мина за 200 баксов сделает там винегрет в радиусе 10 метров.
Но если исходить из помощи оркам захватить запорожскую область - то в принципе все сделано правильно. Оборудуют под склад.