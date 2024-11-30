Будівництво фортифікацій у Запорізькій області майже завершене, - ОВА

У Запорізькій області триває зведення сучасних фортифікаційних споруд, місцева влада спільно з Генштабом розробили нову оборонну систему області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив у телеефірі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, частина укріплень була зведена ще влітку, в строки, встановлені військовим командуванням.

"Після того ми з військовими, Генштабом розробили нову оборонну систему Запорізької області. Безпосередньо оборону обласного центру - і майже закінчили будівництво оборони. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів, аби зробити область добре укріпленою", - розповів Федоров.

За його словами, сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованим раніше. Насамперед ідеться про захист від ворожих безпілотників, адже зараз основна загроза - саме дрони різної модифікації.

Будівництво фортифікацій на Запоріжжі

У кінці жовтня Федоров повідомляв, що в Запорізькій області триває зведення другої та третьої ліній оборони, остання буде завершена протягом найближчих тижнів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл (залишок економії коштів) 258 млн гривень з резервного фонду для будівництва оборонних споруд у Запорізькій області.