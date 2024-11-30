Будівництво фортифікацій у Запорізькій області майже завершене, - ОВА
У Запорізькій області триває зведення сучасних фортифікаційних споруд, місцева влада спільно з Генштабом розробили нову оборонну систему області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначив у телеефірі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, частина укріплень була зведена ще влітку, в строки, встановлені військовим командуванням.
"Після того ми з військовими, Генштабом розробили нову оборонну систему Запорізької області. Безпосередньо оборону обласного центру - і майже закінчили будівництво оборони. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів, аби зробити область добре укріпленою", - розповів Федоров.
За його словами, сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованим раніше. Насамперед ідеться про захист від ворожих безпілотників, адже зараз основна загроза - саме дрони різної модифікації.
Будівництво фортифікацій на Запоріжжі
У кінці жовтня Федоров повідомляв, що в Запорізькій області триває зведення другої та третьої ліній оборони, остання буде завершена протягом найближчих тижнів.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл (залишок економії коштів) 258 млн гривень з резервного фонду для будівництва оборонних споруд у Запорізькій області.
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Ось оигінал повідомлення зі схемою:
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir nuevas líneas de defensa cerca de Zaporizhzhia."
Если против транспорта - ее надо делать шире, она меньше бетонной плиты, и к тому же не глубокая, орки за час ее засыпят землей.
Если для людей как окоп - вообще двойное ахаха, первая же дешманская мина за 200 баксов сделает там винегрет в радиусе 10 метров.
Но если исходить из помощи оркам захватить запорожскую область - то в принципе все сделано правильно. Оборудуют под склад.