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Новини
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Будівництво фортифікацій у Запорізькій області майже завершене, - ОВА

фортифікацій у Запорізькій області

У Запорізькій області триває зведення сучасних фортифікаційних споруд, місцева влада спільно з Генштабом розробили нову оборонну систему області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив у телеефірі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, частина укріплень була зведена ще влітку, в строки, встановлені військовим командуванням.

"Після того ми з військовими, Генштабом розробили нову оборонну систему Запорізької області. Безпосередньо оборону обласного центру - і майже закінчили будівництво оборони. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів, аби зробити область добре укріпленою", - розповів Федоров.

За його словами, сучасні фортифікаційні споруди суттєво вдосконалюються у порівнянні з побудованим раніше. Насамперед ідеться про захист від ворожих безпілотників, адже зараз основна загроза - саме дрони різної модифікації.

Будівництво фортифікацій на Запоріжжі

У кінці жовтня Федоров повідомляв, що в Запорізькій області триває зведення другої та третьої ліній оборони, остання буде завершена протягом найближчих тижнів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл (залишок економії коштів) 258 млн гривень з резервного фонду для будівництва оборонних споруд у Запорізькій області.

Автор: 

Запорізька область (3594) Федоров Іван (648) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+22
Все до чого доторкається Зе-влада перетворюється в лайно. Тому мало сподівань, що ці фортифікації не будуть такі як і всі їхні попередні. Зроблені як дитячий імітатор.
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30.11.2024 23:49
+18
ключове слово - "майже"....
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30.11.2024 23:27
+15
Що, і там ніхріна немає ?
Ситуація під Запоріжжям "контрольована" - що у перекладі із феньки зелених мародерів означає капець. ЄрмакуЗеленському надійшла команда від полковника з ФСБ прискорити "визволення" "російського" Запоріжжя.
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30.11.2024 23:28
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ви маєте на увазі водовідводів глибиною 20-25 см? за ******** гривень
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30.11.2024 23:25 Відповісти
ЗАТО ПОТУЖНО ...
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30.11.2024 23:37 Відповісти
ключове слово - "майже"....
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30.11.2024 23:27 Відповісти
Що, і там ніхріна немає ?
Ситуація під Запоріжжям "контрольована" - що у перекладі із феньки зелених мародерів означає капець. ЄрмакуЗеленському надійшла команда від полковника з ФСБ прискорити "визволення" "російського" Запоріжжя.
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30.11.2024 23:28 Відповісти
Зеленнський шось построїв ? Бесплатно ? Ви , щас серйозно ? Явам нічего недолжен ...(С).
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30.11.2024 23:29 Відповісти
Маланський Клован навіть членом по піаніно задурно ге зіграє.
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01.12.2024 00:15 Відповісти
це жарт) ? там вже мали бути як в німців в другій цементні
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30.11.2024 23:32 Відповісти
Там через кожних 100метрів стоїть мангал з роялем
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30.11.2024 23:35 Відповісти
Потужний мангал з роялем, на мінуточку...
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30.11.2024 23:39 Відповісти
Рови у каламойшів зламних називаються фортифіквція. Там і зариють в тих ровах нах…й
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30.11.2024 23:34 Відповісти
От,нахЄра?(((((((
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30.11.2024 23:34 Відповісти
В Донецькіи обл набудували - де лісопосадка - немає фортифікаціи - а кацапи нею сунуться - де залізниця - теж ніяких оборонних укріплень - а вони по ніи до самого Покровська допиляли
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30.11.2024 23:35 Відповісти
Все до чого доторкається Зе-влада перетворюється в лайно. Тому мало сподівань, що ці фортифікації не будуть такі як і всі їхні попередні. Зроблені як дитячий імітатор.
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30.11.2024 23:49 Відповісти
Час покаже, що там набудували.
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30.11.2024 23:55 Відповісти
За 3 роки там можна було вже щось на кшталт Західного валу побудувати.
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01.12.2024 00:11 Відповісти
В Полтавській області вже починаються древні Змійові Вали. Це єдині адекватні фортифікації які має Україна. Від ЗЕлених зрадників чогось іншого чекати годі бо всі гроші вкрадено
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01.12.2024 00:13 Відповісти
Про це повідомляли іспаномовні ЗМІ більше місяця тому.
Ось оигінал повідомлення зі схемою:
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a construir nuevas líneas de defensa cerca de Zaporizhzhia."

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01.12.2024 00:18 Відповісти
Значить немає там ніяких фортифікацій...
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01.12.2024 00:27 Відповісти
А в цей час під Покровськом стелять асфальт................
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01.12.2024 00:46 Відповісти
******* оте шо затягнуто чорною плівкою. Там навіть перемичок з верху немає. Я вже не кажу про мінні поля, бетонні камери виживання, бетоні доти, дзоти. Це все до дупи дверцята - все шо роблять українці для військових.
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01.12.2024 03:02 Відповісти
От так вам,критики. Залишилось добудувати 28 підземних шкіл. Цікаво,а підводні будуть?
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01.12.2024 04:41 Відповісти
бачимо не те і чуємо не те...Покажіть як Захисники самі приймають украплення від будівників...Бойові бійці дадуть оцінку тому що є!!!!!Такий час, коли все рбиться для поразки...то укріп район як на ладоні..то міни не вибухають...і ніїто за кров українця не сидить на нарах
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01.12.2024 05:36 Відповісти
це те "майже закінчено", що почали будувати у січні? Потужно! А скільки вкрали грошей і хто приймав споруди?
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01.12.2024 06:44 Відповісти
Стесняюсь спросить, а эта "оборонна споруда" - для чего или против чего?

Если против транспорта - ее надо делать шире, она меньше бетонной плиты, и к тому же не глубокая, орки за час ее засыпят землей.

Если для людей как окоп - вообще двойное ахаха, первая же дешманская мина за 200 баксов сделает там винегрет в радиусе 10 метров.

Но если исходить из помощи оркам захватить запорожскую область - то в принципе все сделано правильно. Оборудуют под склад.
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01.12.2024 08:06 Відповісти
ТОбто всі гроші вже вкрадено та розподілено.
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01.12.2024 08:58 Відповісти
Знаючи як "будують" у нас лінії оборони то дуже хочеться туди посадити тих хто кремлить проекти. Дуже часто окопна лінія повністю відкрита. Що дозволяє противнику відслідкувати переміщення захисників в обороні з допомогою дронів. І з їх допомогою їх знищувати. Чомусь на третьому році війни їм так і не дійшло що оборона лінія повинна бути глухою з надійним накриттям і бійницями в обидва боки.
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01.12.2024 09:39 Відповісти
Якщо все готово, то випускайте ішака з екскурсією. Воно любить пофоткатись на фоні рову.
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01.12.2024 09:40 Відповісти
Походу в поле строят для картинки
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01.12.2024 15:09 Відповісти
 
 