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Новини Війна
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У РФ розстріляли 19-річного строковика після відмови їхати воювати у Курську область, - росЗМІ

У Приморському краї РФ командир розстріляв 19-річного солдата-строковика з Татарстану, який відмовився підписувати контракт і йти воювати проти України в Курській області.

Про це пише видання "Важные истории" з посиланням на матеріали дослідчої перевірки, передає Цензор.НЕТ.

Як встановили журналісти, солдата Артема Антонова з Татарстану розстріляв лейтенант 394-го мотострілецького полку РФ з автомата Калашникова.

Убивство сталося 21 жовтня на полігоні Іллінський 60-ї мотострілецької бригади РФ в Приморському краї.

У Примор'ї РФ розстріляли солдата-строковика, який відмовився воювати проти України

Родичі Антонова вважають, що це могло бути помстою за відмову Антонова підписати контракт та вирушити на війну проти України.

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Видання також пише, що на полігон Антонова відправили для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону в Курській області. Згідно з досудовими матеріалами, які отримали Важные истории, лейтенант під час інструктажу з поводження зі зброєю зняв свій автомат АК-12 із запобіжника і вистрілив у стрій солдатів. Куля влучила в голову Антонову, він помер на місці.

За словами родичів Антонова, командири знущалися з нього, били залізними прутами по руках і шиї, щоб змусити того підписати контракт. Родичі розповіли виданню, що коли вони отримали тіло Антонова для поховання, виявили не лише кульовий отвір у лобі, а й синці на тілі.

Родині загиблого відоме ім'я офіцера, який стріляв, проте з особистих побоювань вони бояться його розголошувати, додали журналісти "Важные истории".

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Автор: 

армія рф (17337) росія (65122) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+30
А шоб так чечена кінчив - вже б зарізали
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06.12.2024 22:37
+20
Тепер батьки мають когось замочити - і так далі, по всьому балалайному гадючнику, під фанфари.
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06.12.2024 22:51
+19
Как говорил Папа Римский ето рузкое культурное наследие которым нужно гордиться. Помню как жители Татарстана да и Беларашки гордились что они на них никто не нападет патаму шта они под крылом моцквы. Как видим моцква уже столько задушила своим крылом жителей разных республик что НАТО даже не снилось. Кстати в Украине тоже верят что если мы перестанем ваивать и пойдем на перагаворы и сдадимся то война закончится и украинцы перестанут гибнуть. Ага, раскажите ето жителям крыма и дамбаса которые уже перестали ваивать и сдались Сосии.
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06.12.2024 22:53
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А шоб так чечена кінчив - вже б зарізали
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06.12.2024 22:37 Відповісти
Є чечени, а є кадирввці. Не треба плутати
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06.12.2024 23:28 Відповісти
І ті і інші б зарізали. Бо не тєрпіли як обісцяна русня. В них сина вбили а вони якогось обісцяного командира навіть прізвище назвати бояться. Тьфу, дрисня а не нація.
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06.12.2024 23:46 Відповісти
Так, а чого д вони до сих пір кадирку під ніж не пустили? Він їхній гордий нарід ***** на поталу віддав, а вони терплять.
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07.12.2024 09:16 Відповісти

Натякаєте на нашого "геройського Татарова"?
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07.12.2024 10:35 Відповісти
Ну гарна така новина, як на неї не дивись!
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06.12.2024 22:43 Відповісти
Що ж тут гарного? Якби було навпаки було б гарно
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06.12.2024 22:46 Відповісти
Гарно було б аби була черга і 10 шт впало, а так одиночка і чисто в голову одному
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06.12.2024 23:50 Відповісти
По-всякому, але ж бо гарно.
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07.12.2024 09:02 Відповісти
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник...
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06.12.2024 22:53 Відповісти
Дурний ти, як це різниці нема? Це наука іншим, що якщо не підуть до України, то їм кірдик, і вибір стати м'ясом, але героєм, для качанів, або тебе вб'ють. Що вибере 99,9%? Звичайно ладу-калину. А скільки наших поляже, ти подумав? Одного вбили, інші бикувать не будуть.
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06.12.2024 23:21 Відповісти
Вбивства своїх деморалізують ворожі підрозділи.
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07.12.2024 03:28 Відповісти
синці? та просто "упал с лестніци" ))
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06.12.2024 22:44 Відповісти
Впав зі сходів прямісінько на кулю в лоба.
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06.12.2024 23:11 Відповісти
Лошара, міг би на випередження спрацювати
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06.12.2024 22:45 Відповісти
і поставити перемикач не на "одиночно" а на "черга"
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06.12.2024 22:48 Відповісти
Ну його ж не бусіфікували, а всього-навсього розстріляли.
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06.12.2024 22:45 Відповісти
прості питання потребують простих рішень....
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06.12.2024 22:50 Відповісти
Росія поінформувала Сирію, що будь-яке втручання буде обмеженим і що наразі «у неї є інші пріоритети».
Тобто рашкіна гєополітічєская велич посипалася...
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06.12.2024 22:47 Відповісти
Тепер батьки мають когось замочити - і так далі, по всьому балалайному гадючнику, під фанфари.
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06.12.2024 22:51 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!
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06.12.2024 22:54 Відповісти
Це не про кацапських батьків. Вони будуть довго доводити в судах "право на білу ладу".
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07.12.2024 03:31 Відповісти
Как говорил Папа Римский ето рузкое культурное наследие которым нужно гордиться. Помню как жители Татарстана да и Беларашки гордились что они на них никто не нападет патаму шта они под крылом моцквы. Как видим моцква уже столько задушила своим крылом жителей разных республик что НАТО даже не снилось. Кстати в Украине тоже верят что если мы перестанем ваивать и пойдем на перагаворы и сдадимся то война закончится и украинцы перестанут гибнуть. Ага, раскажите ето жителям крыма и дамбаса которые уже перестали ваивать и сдались Сосии.
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06.12.2024 22:53 Відповісти
мешканці Криму і Донбасу в лавах ЗСУ кінчають москалів
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06.12.2024 22:55 Відповісти
Золоті слова!!!
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07.12.2024 05:19 Відповісти
Для ЧЕГО здесь эта новость?! Для того, чтобы я пожалел (?!!!) рашистских ВЫРОДКОВ, которые ЗАССАЛИ озвучить имя УБИЙЦЫ СЫНА!
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06.12.2024 23:07 Відповісти
Ну наприклад деякі вважають, що "бусіфікація" - "це як в кндр", "в рашкі нема примусової мобілізації" і тому подібну чухню. Цей приклад макає таких рагулів носом в реальність - "як насправді в кндр та рф".
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06.12.2024 23:12 Відповісти
ГГГООООООООЙДААААААА!!!!!
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06.12.2024 23:16 Відповісти
Татарстан,вставай!!!
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06.12.2024 23:17 Відповісти
да чёрт побери … больше и чаще … первые признаки гражданской….
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06.12.2024 23:23 Відповісти
Та какие там признаки. Обычная история, пьяное быдло махало ружьем перед строем перепуганных сцыкунов, а оно возьми и выстрели. Нерезкость со времен епаной Савицкой армии. Пойдет по статье 'неосторожное обращение с оружием повлекшее смерть' и на Завтра подпишет филькину грамоту и отправится в Украину.
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07.12.2024 00:06 Відповісти
Це найвірогідніший сценарій.
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07.12.2024 03:32 Відповісти
Убили твоего сына, а ты ссышь даже назвать имя убийцы? Это россия! (С)
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07.12.2024 00:02 Відповісти
Не заважайте кацапам знищувати один одного! Це в них скрепно.
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07.12.2024 00:17 Відповісти
Таке горе ...Та хай вони там усі один одного повбивають.
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07.12.2024 00:30 Відповісти
В Татарстані в 90 -х був референдум про незалежність від рашки.Там 60 % проголосувало "за".Можна почитати(якшо ще не потерли) офіційне рішення конституційного суду рашки по цьому референдуму.Русняві юристи там як вужі но сковороді крутяться доказуючи шо територіальна цілісніть рашофедерації ну прям в сто разів набагато важливіше ніж "право націй на самовизначення".Гарний аргумент щоб садити на жопу любу рашосвиню,яка починає заїкатись про так званий референдум в Криму.
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07.12.2024 02:04 Відповісти
Ну да, бо какой резон кацапу теперь попасть в штрафбат, вместо татарина.
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07.12.2024 09:05 Відповісти
файний то процес пішов...старші барани ріжуть молодих овець...дон Ішак кадиров задоволений процесом
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07.12.2024 05:22 Відповісти
Родина загиблого має помститися тому лейтенанту
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07.12.2024 09:53 Відповісти
Цей лейтенант уже топчеться десь на Донбасі... "Кровью искупает...".
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07.12.2024 10:17 Відповісти
А шо проізошло?А ..А..АА,проізошло... "КУРЕНИЕ УБИВАЕТ"
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07.12.2024 11:19 Відповісти
 
 