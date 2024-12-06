У РФ розстріляли 19-річного строковика після відмови їхати воювати у Курську область, - росЗМІ

У Приморському краї РФ командир розстріляв 19-річного солдата-строковика з Татарстану, який відмовився підписувати контракт і йти воювати проти України в Курській області.

Про це пише видання "Важные истории" з посиланням на матеріали дослідчої перевірки, передає Цензор.НЕТ.

Як встановили журналісти, солдата Артема Антонова з Татарстану розстріляв лейтенант 394-го мотострілецького полку РФ з автомата Калашникова.

Убивство сталося 21 жовтня на полігоні Іллінський 60-ї мотострілецької бригади РФ в Приморському краї.

Родичі Антонова вважають, що це могло бути помстою за відмову Антонова підписати контракт та вирушити на війну проти України.

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Видання також пише, що на полігон Антонова відправили для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону в Курській області. Згідно з досудовими матеріалами, які отримали Важные истории, лейтенант під час інструктажу з поводження зі зброєю зняв свій автомат АК-12 із запобіжника і вистрілив у стрій солдатів. Куля влучила в голову Антонову, він помер на місці.

За словами родичів Антонова, командири знущалися з нього, били залізними прутами по руках і шиї, щоб змусити того підписати контракт. Родичі розповіли виданню, що коли вони отримали тіло Антонова для поховання, виявили не лише кульовий отвір у лобі, а й синці на тілі.

Родині загиблого відоме ім'я офіцера, який стріляв, проте з особистих побоювань вони бояться його розголошувати, додали журналісти "Важные истории".

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