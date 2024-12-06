У РФ розстріляли 19-річного строковика після відмови їхати воювати у Курську область, - росЗМІ
У Приморському краї РФ командир розстріляв 19-річного солдата-строковика з Татарстану, який відмовився підписувати контракт і йти воювати проти України в Курській області.
Про це пише видання "Важные истории" з посиланням на матеріали дослідчої перевірки, передає Цензор.НЕТ.
Як встановили журналісти, солдата Артема Антонова з Татарстану розстріляв лейтенант 394-го мотострілецького полку РФ з автомата Калашникова.
Убивство сталося 21 жовтня на полігоні Іллінський 60-ї мотострілецької бригади РФ в Приморському краї.
Родичі Антонова вважають, що це могло бути помстою за відмову Антонова підписати контракт та вирушити на війну проти України.
Видання також пише, що на полігон Антонова відправили для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону в Курській області. Згідно з досудовими матеріалами, які отримали Важные истории, лейтенант під час інструктажу з поводження зі зброєю зняв свій автомат АК-12 із запобіжника і вистрілив у стрій солдатів. Куля влучила в голову Антонову, він помер на місці.
За словами родичів Антонова, командири знущалися з нього, били залізними прутами по руках і шиї, щоб змусити того підписати контракт. Родичі розповіли виданню, що коли вони отримали тіло Антонова для поховання, виявили не лише кульовий отвір у лобі, а й синці на тілі.
Родині загиблого відоме ім'я офіцера, який стріляв, проте з особистих побоювань вони бояться його розголошувати, додали журналісти "Важные истории".
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Натякаєте на нашого "геройського Татарова"?
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник...
Тобто рашкіна гєополітічєская велич посипалася...