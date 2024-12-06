В РФ расстреляли 19-летнего срочника после отказа ехать воевать в Курскую область, - росСМИ
В Приморском крае РФ командир расстрелял 19-летнего солдата-срочника из Татарстана, который отказался подписывать контракт и идти воевать против Украины в Курской области.
Об этом пишет издание "Важные истории" со ссылкой на материалы доследственной проверки, передает Цензор.НЕТ.
Как установили журналисты, солдата Артема Антонова из Татарстана расстрелял лейтенант 394-го мотострелкового полка РФ из автомата Калашникова.
Убийство произошло 21 октября на полигоне Ильинский 60-й мотострелковой бригады РФ в Приморском крае.
Родственники Антонова считают, что это могло быть местью за отказ Антонова подписать контракт и отправиться на войну против Украины.
Издание также пишет, что на полигон Антонова отправили для замены мотострелковых частей прикрытия границы в Курской области. Согласно досудебным материалам, которые получили Важные истории, лейтенант во время инструктажа по обращению с оружием снял свой автомат АК-12 с предохранителя и выстрелил в строй солдат. Пуля попала в голову Антонову, он скончался на месте.
По словам родственников Антонова, командиры издевались над ним, били железными прутьями по рукам и шее, чтобы заставить того подписать контракт. Родственники рассказали изданию, что когда они получили тело Антонова для захоронения, обнаружили не только пулевое отверстие во лбу, но и синяки на теле.
Семье погибшего известно имя стрелявшего офицера, однако из личных опасений они боятся его разглашать, добавили журналисты "Важные истории".
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Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник...
Тобто рашкіна гєополітічєская велич посипалася...