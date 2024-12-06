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Новости Война
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В РФ расстреляли 19-летнего срочника после отказа ехать воевать в Курскую область, - росСМИ

В Приморском крае РФ командир расстрелял 19-летнего солдата-срочника из Татарстана, который отказался подписывать контракт и идти воевать против Украины в Курской области.

Об этом пишет издание "Важные истории" со ссылкой на материалы доследственной проверки, передает Цензор.НЕТ.

Как установили журналисты, солдата Артема Антонова из Татарстана расстрелял лейтенант 394-го мотострелкового полка РФ из автомата Калашникова.

Убийство произошло 21 октября на полигоне Ильинский 60-й мотострелковой бригады РФ в Приморском крае.

У Примор'ї РФ розстріляли солдата-строковика, який відмовився воювати проти України

Родственники Антонова считают, что это могло быть местью за отказ Антонова подписать контракт и отправиться на войну против Украины.

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Издание также пишет, что на полигон Антонова отправили для замены мотострелковых частей прикрытия границы в Курской области. Согласно досудебным материалам, которые получили Важные истории, лейтенант во время инструктажа по обращению с оружием снял свой автомат АК-12 с предохранителя и выстрелил в строй солдат. Пуля попала в голову Антонову, он скончался на месте.

По словам родственников Антонова, командиры издевались над ним, били железными прутьями по рукам и шее, чтобы заставить того подписать контракт. Родственники рассказали изданию, что когда они получили тело Антонова для захоронения, обнаружили не только пулевое отверстие во лбу, но и синяки на теле.

Семье погибшего известно имя стрелявшего офицера, однако из личных опасений они боятся его разглашать, добавили журналисты "Важные истории".

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Автор: 

армия РФ (19123) россия (95418) Курск (1088)


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Топ комментарии
+30
А шоб так чечена кінчив - вже б зарізали
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06.12.2024 22:37
+20
Тепер батьки мають когось замочити - і так далі, по всьому балалайному гадючнику, під фанфари.
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06.12.2024 22:51
+19
Как говорил Папа Римский ето рузкое культурное наследие которым нужно гордиться. Помню как жители Татарстана да и Беларашки гордились что они на них никто не нападет патаму шта они под крылом моцквы. Как видим моцква уже столько задушила своим крылом жителей разных республик что НАТО даже не снилось. Кстати в Украине тоже верят что если мы перестанем ваивать и пойдем на перагаворы и сдадимся то война закончится и украинцы перестанут гибнуть. Ага, раскажите ето жителям крыма и дамбаса которые уже перестали ваивать и сдались Сосии.
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06.12.2024 22:53
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А шоб так чечена кінчив - вже б зарізали
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06.12.2024 22:37 Ответить
Є чечени, а є кадирввці. Не треба плутати
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06.12.2024 23:28 Ответить
І ті і інші б зарізали. Бо не тєрпіли як обісцяна русня. В них сина вбили а вони якогось обісцяного командира навіть прізвище назвати бояться. Тьфу, дрисня а не нація.
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06.12.2024 23:46 Ответить
Так, а чого д вони до сих пір кадирку під ніж не пустили? Він їхній гордий нарід ***** на поталу віддав, а вони терплять.
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07.12.2024 09:16 Ответить

Натякаєте на нашого "геройського Татарова"?
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07.12.2024 10:35 Ответить
Ну гарна така новина, як на неї не дивись!
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06.12.2024 22:43 Ответить
Що ж тут гарного? Якби було навпаки було б гарно
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06.12.2024 22:46 Ответить
Гарно було б аби була черга і 10 шт впало, а так одиночка і чисто в голову одному
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06.12.2024 23:50 Ответить
По-всякому, але ж бо гарно.
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07.12.2024 09:02 Ответить
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник...
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06.12.2024 22:53 Ответить
Дурний ти, як це різниці нема? Це наука іншим, що якщо не підуть до України, то їм кірдик, і вибір стати м'ясом, але героєм, для качанів, або тебе вб'ють. Що вибере 99,9%? Звичайно ладу-калину. А скільки наших поляже, ти подумав? Одного вбили, інші бикувать не будуть.
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06.12.2024 23:21 Ответить
Вбивства своїх деморалізують ворожі підрозділи.
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07.12.2024 03:28 Ответить
синці? та просто "упал с лестніци" ))
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06.12.2024 22:44 Ответить
Впав зі сходів прямісінько на кулю в лоба.
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06.12.2024 23:11 Ответить
Лошара, міг би на випередження спрацювати
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06.12.2024 22:45 Ответить
і поставити перемикач не на "одиночно" а на "черга"
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06.12.2024 22:48 Ответить
Ну його ж не бусіфікували, а всього-навсього розстріляли.
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06.12.2024 22:45 Ответить
прості питання потребують простих рішень....
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06.12.2024 22:50 Ответить
Росія поінформувала Сирію, що будь-яке втручання буде обмеженим і що наразі «у неї є інші пріоритети».
Тобто рашкіна гєополітічєская велич посипалася...
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06.12.2024 22:47 Ответить
Тепер батьки мають когось замочити - і так далі, по всьому балалайному гадючнику, під фанфари.
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06.12.2024 22:51 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
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06.12.2024 22:54 Ответить
Це не про кацапських батьків. Вони будуть довго доводити в судах "право на білу ладу".
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07.12.2024 03:31 Ответить
Как говорил Папа Римский ето рузкое культурное наследие которым нужно гордиться. Помню как жители Татарстана да и Беларашки гордились что они на них никто не нападет патаму шта они под крылом моцквы. Как видим моцква уже столько задушила своим крылом жителей разных республик что НАТО даже не снилось. Кстати в Украине тоже верят что если мы перестанем ваивать и пойдем на перагаворы и сдадимся то война закончится и украинцы перестанут гибнуть. Ага, раскажите ето жителям крыма и дамбаса которые уже перестали ваивать и сдались Сосии.
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06.12.2024 22:53 Ответить
мешканці Криму і Донбасу в лавах ЗСУ кінчають москалів
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06.12.2024 22:55 Ответить
Золоті слова!!!
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07.12.2024 05:19 Ответить
Для ЧЕГО здесь эта новость?! Для того, чтобы я пожалел (?!!!) рашистских ВЫРОДКОВ, которые ЗАССАЛИ озвучить имя УБИЙЦЫ СЫНА!
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06.12.2024 23:07 Ответить
Ну наприклад деякі вважають, що "бусіфікація" - "це як в кндр", "в рашкі нема примусової мобілізації" і тому подібну чухню. Цей приклад макає таких рагулів носом в реальність - "як насправді в кндр та рф".
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06.12.2024 23:12 Ответить
ГГГООООООООЙДААААААА!!!!!
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06.12.2024 23:16 Ответить
Татарстан,вставай!!!
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06.12.2024 23:17 Ответить
да чёрт побери … больше и чаще … первые признаки гражданской….
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06.12.2024 23:23 Ответить
Та какие там признаки. Обычная история, пьяное быдло махало ружьем перед строем перепуганных сцыкунов, а оно возьми и выстрели. Нерезкость со времен епаной Савицкой армии. Пойдет по статье 'неосторожное обращение с оружием повлекшее смерть' и на Завтра подпишет филькину грамоту и отправится в Украину.
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07.12.2024 00:06 Ответить
Це найвірогідніший сценарій.
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07.12.2024 03:32 Ответить
Убили твоего сына, а ты ссышь даже назвать имя убийцы? Это россия! (С)
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07.12.2024 00:02 Ответить
Не заважайте кацапам знищувати один одного! Це в них скрепно.
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07.12.2024 00:17 Ответить
Таке горе ...Та хай вони там усі один одного повбивають.
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07.12.2024 00:30 Ответить
В Татарстані в 90 -х був референдум про незалежність від рашки.Там 60 % проголосувало "за".Можна почитати(якшо ще не потерли) офіційне рішення конституційного суду рашки по цьому референдуму.Русняві юристи там як вужі но сковороді крутяться доказуючи шо територіальна цілісніть рашофедерації ну прям в сто разів набагато важливіше ніж "право націй на самовизначення".Гарний аргумент щоб садити на жопу любу рашосвиню,яка починає заїкатись про так званий референдум в Криму.
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07.12.2024 02:04 Ответить
Ну да, бо какой резон кацапу теперь попасть в штрафбат, вместо татарина.
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07.12.2024 09:05 Ответить
файний то процес пішов...старші барани ріжуть молодих овець...дон Ішак кадиров задоволений процесом
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07.12.2024 05:22 Ответить
Родина загиблого має помститися тому лейтенанту
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07.12.2024 09:53 Ответить
Цей лейтенант уже топчеться десь на Донбасі... "Кровью искупает...".
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07.12.2024 10:17 Ответить
А шо проізошло?А ..А..АА,проізошло... "КУРЕНИЕ УБИВАЕТ"
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07.12.2024 11:19 Ответить
 
 