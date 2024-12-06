В РФ расстреляли 19-летнего срочника после отказа ехать воевать в Курскую область, - росСМИ

В Приморском крае РФ командир расстрелял 19-летнего солдата-срочника из Татарстана, который отказался подписывать контракт и идти воевать против Украины в Курской области.

Об этом пишет издание "Важные истории" со ссылкой на материалы доследственной проверки, передает Цензор.НЕТ.

Как установили журналисты, солдата Артема Антонова из Татарстана расстрелял лейтенант 394-го мотострелкового полка РФ из автомата Калашникова.

Убийство произошло 21 октября на полигоне Ильинский 60-й мотострелковой бригады РФ в Приморском крае.

Родственники Антонова считают, что это могло быть местью за отказ Антонова подписать контракт и отправиться на войну против Украины.

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Издание также пишет, что на полигон Антонова отправили для замены мотострелковых частей прикрытия границы в Курской области. Согласно досудебным материалам, которые получили Важные истории, лейтенант во время инструктажа по обращению с оружием снял свой автомат АК-12 с предохранителя и выстрелил в строй солдат. Пуля попала в голову Антонову, он скончался на месте.

По словам родственников Антонова, командиры издевались над ним, били железными прутьями по рукам и шее, чтобы заставить того подписать контракт. Родственники рассказали изданию, что когда они получили тело Антонова для захоронения, обнаружили не только пулевое отверстие во лбу, но и синяки на теле.

Семье погибшего известно имя стрелявшего офицера, однако из личных опасений они боятся его разглашать, добавили журналисты "Важные истории".

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