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Випадків розстрілу окупантами полонених українських воїнів побільшало, - Лубінець

Росіяни розстріляли групу українських військовополонених

Упродовж останнього часу фіксується більше випадків розстрілу російськими військовими полонених українських воїнів. 

Про це сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець в телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії. Як правило, росіяни їх кладуть на землю і потім впритул розстрілюють. Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що якщо раніше таку інформацію більше отримували від наших розвідувальних органів, то останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли ще чотирьох полонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

"Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують", - сказав уповноважений ВР із прав людини.

Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також російські загарбники, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.

Автор: 

розстріл (267) полонені (2261) Лубінець Дмитро (593) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+8
Любинець-пусте місце.....ти повинен це не на на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3935420-vipadkiv-rozstrilu-armieu-rf-ukrainskih-vijskovih-pobilsalo-lubinec.html Укрінформі мямлити а не вилазити з ООН і кричати на весь світ
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07.12.2024 13:06
+4
З Україною та українцями ведеться ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ВІЙНА... Війна на ЗНИЩЕННЯ українців, як нації... Ми кацапами визнаємося ворогами самою суттю свого існування... Бо ми - єдиний народ, що відмовляється їм "вклониться"... Це для них - "серпом по яйцях... У них же народи діляться на дві категорії - або вороги, або раби... Сотні років вони жили у світі, де існували "хахлы" - хороші робітники, що їх годували та обслуговували... І тут - ТРАГЕДІЯ!!! Після розвалу Союзу виявилося, що вон самі справиться нездатні... Навіть та купа асимільованих "манкуртів" не рятує - бо у атмосфері "русскава мира" українці, здебільшого, деградують до рівня кацапів... (Я суджу по рідні дружини, які залишились "там"). Племінник дружини, (з чисто українським корінням та прізвищем), все життя зневажає "хахлоф"). Тому "нужно их вазвратить, примерно наказать и заставить работать во славу Великай Рассии...".
Саме тому їх бісить наш спротив - бо розуміють, що нездатні порівняться з нами... І сам е це штовхає на цю "помсту, за це "безсилля"...
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07.12.2024 15:47
+2
Та ми вже бачили як МЗС тікало від Лаврова, цей тед такмй.
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07.12.2024 13:12
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Любинець-пусте місце.....ти повинен це не на на https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3935420-vipadkiv-rozstrilu-armieu-rf-ukrainskih-vijskovih-pobilsalo-lubinec.html Укрінформі мямлити а не вилазити з ООН і кричати на весь світ
показати весь коментар
07.12.2024 13:06 Відповісти
Та ми вже бачили як МЗС тікало від Лаврова, цей тед такмй.
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07.12.2024 13:12 Відповісти
Галина, ти шеб зарифмувала своє посилання.
Хоча воно ітак було лишене якогось сенсу
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07.12.2024 13:38 Відповісти
Як мале дитя..щось белькоче про конвенції, правила ведення війни..пздц - в шахи типу грає? Чи про кацапню нічого поганого не чув, Бучу з Маріком не бачив?
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07.12.2024 13:32 Відповісти
в шахи як голуби...
і тільки на 11 рік війни ми починаємо врубатися, що країною керують голуби
які валета від ферзя не відліковують..
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07.12.2024 13:42 Відповісти
З Україною та українцями ведеться ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ВІЙНА... Війна на ЗНИЩЕННЯ українців, як нації... Ми кацапами визнаємося ворогами самою суттю свого існування... Бо ми - єдиний народ, що відмовляється їм "вклониться"... Це для них - "серпом по яйцях... У них же народи діляться на дві категорії - або вороги, або раби... Сотні років вони жили у світі, де існували "хахлы" - хороші робітники, що їх годували та обслуговували... І тут - ТРАГЕДІЯ!!! Після розвалу Союзу виявилося, що вон самі справиться нездатні... Навіть та купа асимільованих "манкуртів" не рятує - бо у атмосфері "русскава мира" українці, здебільшого, деградують до рівня кацапів... (Я суджу по рідні дружини, які залишились "там"). Племінник дружини, (з чисто українським корінням та прізвищем), все життя зневажає "хахлоф"). Тому "нужно их вазвратить, примерно наказать и заставить работать во славу Великай Рассии...".
Саме тому їх бісить наш спротив - бо розуміють, що нездатні порівняться з нами... І сам е це штовхає на цю "помсту, за це "безсилля"...
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07.12.2024 15:47 Відповісти
лубінець, всюди встигає рахувати!
і дітей котрих повернули і страчених героїв.
треба потужно вимагати від міжнародних партнерів!
яка у лубінця зарплатня?
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07.12.2024 13:38 Відповісти
Порошенко кричав з трибуни оону,понівечену обшивку з автобуса показував,рузькі воєнні білєти...
Та кожне засідання оону ролик хоча б хвиоин на 10 про звірства рашистів!
Треба,щоб коняка в окулярах і небензя з головою,як ****па від вас тікали,а не ви від нього!
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07.12.2024 14:02 Відповісти
На яку реакцію Лубінець (і ми з вами...) розраховували, якщо тільки позавчора тут на Цензорі на весь світ показали як український солдат розстріляв трьох поранених москалів? Почитайте "наші" коменти - ми хизувалися і злорадствували з того! Це варварство і мародерство Цензор показав на весь світ а в коментах було суцільне злорадство і зубоскальство. Я писав, що цього не можна робити і показувати, що після цього кацапи (виплодки пекла) убиватимуть сотнями і тисячами наших полонених і поранених.
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07.12.2024 18:19 Відповісти
ти вже і тут пропердівся?
Надивився відео?
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08.12.2024 02:05 Відповісти
Кацапи так робили завжди- читайте історію і розпитуйте старих людей (тих що не в нквд працювали). Просто більшість виросла на міфах про дружбу народів з рашкою
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07.12.2024 20:14 Відповісти
Это следствие бусификации?
Или реально нет подготовки новобранцев и? И не обьясняют кто воюет за ЧТО ?...
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22.12.2024 13:17 Відповісти
 
 