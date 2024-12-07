Випадків розстрілу окупантами полонених українських воїнів побільшало, - Лубінець

Упродовж останнього часу фіксується більше випадків розстрілу російськими військовими полонених українських воїнів.

Про це сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець в телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії. Як правило, росіяни їх кладуть на землю і потім впритул розстрілюють. Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що якщо раніше таку інформацію більше отримували від наших розвідувальних органів, то останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.

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"Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують", - сказав уповноважений ВР із прав людини.

Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Також російські загарбники, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.