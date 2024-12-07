Випадків розстрілу окупантами полонених українських воїнів побільшало, - Лубінець
Упродовж останнього часу фіксується більше випадків розстрілу російськими військовими полонених українських воїнів.
Про це сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець в телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії. Як правило, росіяни їх кладуть на землю і потім впритул розстрілюють. Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини", - сказав Лубінець.
Він зазначив, що якщо раніше таку інформацію більше отримували від наших розвідувальних органів, то останнім часом з розвитком використання дронів на полі бою, більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.
"Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують", - сказав уповноважений ВР із прав людини.
Нагадаємо, раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району військові РФ взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.
Також російські загарбники, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в оточення у Курській області.
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Хоча воно ітак було лишене якогось сенсу
і тільки на 11 рік війни ми починаємо врубатися, що країною керують голуби
які валета від ферзя не відліковують..
Саме тому їх бісить наш спротив - бо розуміють, що нездатні порівняться з нами... І сам е це штовхає на цю "помсту, за це "безсилля"...
і дітей котрих повернули і страчених героїв.
треба потужно вимагати від міжнародних партнерів!
яка у лубінця зарплатня?
Та кожне засідання оону ролик хоча б хвиоин на 10 про звірства рашистів!
Треба,щоб коняка в окулярах і небензя з головою,як ****па від вас тікали,а не ви від нього!
Надивився відео?
Или реально нет подготовки новобранцев и? И не обьясняют кто воюет за ЧТО ?...