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Окупанти перекрили виїзди з Айдару: шукають родичів учасників АТО/ООС

Окупанти проводять рейди в Айдарі

Російські окупанти перекрили три виїзди з Айдару Луганської області, перевіряють мешканців за списком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Айдарі (донедавна Новопсков) тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту. Загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках. Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких. Бо силовим структурам рф наприкінці року треба дати результат – підвищити відповідні показники роботи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські командири вимагають від "мобілізованих" на ТОТ частину виплат, - ОВА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська упродовж останнього тижня значно збільшили використання БпЛА на ділянці фронту в Луганській області.

Автор: 

Луганська область (4877) Айдар (1)


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Топ коментарі
+10
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07.12.2024 15:29
+9
Кацапські дегенерати.

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07.12.2024 15:17
+8
пі***дари, ці московські нацисти..
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07.12.2024 14:27
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пі***дари, ці московські нацисти..
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07.12.2024 14:27 Відповісти
Кацапідори, одним словом.

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07.12.2024 15:05 Відповісти
немає у них нічого святого..
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07.12.2024 15:10 Відповісти
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07.12.2024 15:13 Відповісти
Кацапські дегенерати.

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07.12.2024 15:17 Відповісти
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07.12.2024 15:29 Відповісти
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07.12.2024 15:31 Відповісти
Айдарівців шукають.
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07.12.2024 14:28 Відповісти
ждуни в них на допомозі.
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07.12.2024 14:49 Відповісти


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07.12.2024 15:27 Відповісти
Кто то еще верит что если Украина капитулирует и украинцы мирно и спокойно заживут под росийской окупацией?
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07.12.2024 15:30 Відповісти
Половина населення вірить. Може трохи менше.
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07.12.2024 15:39 Відповісти
Я вірю що якщо відкрити кордони то все буде ок
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08.12.2024 11:49 Відповісти
Какие кордоны? железный занавес тебя ждет за которым ты будешь со шваброй в жопе тайгу валить. А если погавкаешь то тебе через забор завонявшиеся ножки буша ООН привезет чтобы не сдох
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08.12.2024 12:33 Відповісти
Ухилянти ще бажають жартувати про "бурятів" ?
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07.12.2024 16:32 Відповісти
не треба так про верховного...
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07.12.2024 19:36 Відповісти
він би був килеметчіком, як би не ухилявся...
а зараз в дамках....
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07.12.2024 19:42 Відповісти
Я так розумію ти в Англії не ухилянт а просто служиш в іноземному корпусі України 😂😂😂
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08.12.2024 11:51 Відповісти
Я на окупованих територіях під впн.
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08.12.2024 13:06 Відповісти
 
 