Окупанти перекрили виїзди з Айдару: шукають родичів учасників АТО/ООС
Російські окупанти перекрили три виїзди з Айдару Луганської області, перевіряють мешканців за списком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
"У Айдарі (донедавна Новопсков) тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту. Загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках. Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких. Бо силовим структурам рф наприкінці року треба дати результат – підвищити відповідні показники роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська упродовж останнього тижня значно збільшили використання БпЛА на ділянці фронту в Луганській області.
Топ коментарі
+10 Bad Robot
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+9 izzabaru #594100
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+8 Bad Robot
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