Ворог зосереджує резерви на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Времівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Курахівський напрямок важливий для російських окупантів для вирівнювання лінії фронту, оскільки це дасть їм змогу перегрупуватися та вивести деякі підрозділи для відновлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону сказав Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Він розповів, що наразі ситуація в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається напруженою, але контрольованою.

"У нашій зоні відповідальності за добу відбулося 150 боєзіткнень з противником. Найбільше ворог атакував в нашій зоні відповідальності - це Покровський, Курахівський, Времівський напрямки", - повідомив Волошин.

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На Покровському напрямку було 48 штурмів ворога, на Курахівському – 35, а на Времівському – 21. Також за минулу добу противник в нашій зоні відповідальності завдав 5 авіаударів, скинувши 8 керованих і авіабомб, здійснив понад 3200 обстрілів населених пунктів з різних видів озброєння та 250 ударів дронами-камікадзе", – наголосив він.

Цієї доби відбулося 11 штурмів ворога, який здійснив понад 300 обстрілів позицій та населених місць із використанням різних типів озброєння.

Волошин додав, що ворог намагається проводити активні наступальні дії, однак Сили оборони стримують наступ, завдають йому чималих втрат як в живій силі, так і в техніці.

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Курахівський напрямок важливий для ворога, щоб вирівняти лінію фронту. Це дасть йому змогу перегрупуватися, вивести деякі підрозділи на відновлення, а потім, акумулювавши ресурси, проводити подальші наступальні дії.

Времівський напрямок на північному заході Донецької області також є для ворога пріоритетний, адже це один із елементів Курахівсько-Покровського наступу. Позаминулої доби там ворог був більш активний, було 37 ворожих штурмів. Однак, Сили оборони, відбивши населений пункт Новий Комар, покращили своє тактичне становище.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", загалом по фронту було знищено понад 45 тисяч окупантів, зокрема на східному напрямку – понад 35 тисяч.

"Ворог час від часу підтягує резерви, в тому числі важку броньовану техніку і особовий склад для підтримки своїх штурмів. Намагається тиснути на Сили оборони України. Зосередження резервів спостерігається на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Времівському напрямках. Є ймовірність того, що російське військове командування змушене застосувати значну частину своїх стратегічних резервів, які впродовж року накопичували задля захоплення територій саме на цих напрямках", – сказав речник.

"На Покровському напрямку проти нас зосереджені з’єднання двох російських загальновійськових армій. Це 2-га і 41-ша армії угрупування військ "центр". На Краматорському напрямку біля Часового Яру проти нас стоїть двічі розбита нашими захисниками 98-ма повітряно-десантна дивізія, яка неодноразово доукомплектовувалася особовим складом. На Покровському напрямку одна наша бригада стримує штурми одразу чотирьох мотострілецьких бригад російської армії, одна із яких – 74-та мотострілецька бригада.

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Ворог намагається переміщувати свій особовий склад і техніку між напрямками на сході України. Зокрема, на Покровському, Курахівському, Времівському і Торецькому напрямках. Там, де він зазнає суттєвої поразки, намагається компенсувати втрачені сили і засоби з інших напрямкі", - додав Волошин.