Ворог зменшив застосування КАБів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку фіксується зменшення застосування російськими загарбниками керованих авіаційних бомб (КАБів). Це може бути пов’язано з тим, що противник зосередив свої ресурси на інших ділянках фронту або зіткнувся з обмеженнями в їх використанні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що минула доба на Харківському напрямку пройшла відносно спокійно. Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Вовчанська, де впродовж попередньої доби ворог п'ять разів намагався штурмувати позиції українських підрозділів.

За словами речника, загарбники атакували Тихе, Високу Яругу та Козачу Лопань, намагаючись прорвати оборону на лівому фланзі.

"Лівий фланг отримав відсіч: за минулу добу противник здійснив 227 обстрілів і атакував позиції українських захисників дронами-камікадзе",- розповів Романов.

Раніше в ОТУ "Харків" розповіли, що втрати окупантів за минулу добу на Харківському напрямку становлять 98 осіб.

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