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Новини Війна
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Ворог зменшив застосування КАБів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

ОТУ Харків про ворожі КАБи

На Харківському напрямку фіксується зменшення застосування російськими загарбниками керованих авіаційних бомб (КАБів). Це може бути пов’язано з тим, що противник зосередив свої ресурси на інших ділянках фронту або зіткнувся з обмеженнями в їх використанні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що минула доба на Харківському напрямку пройшла відносно спокійно. Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Вовчанська, де впродовж попередньої доби ворог п'ять разів намагався штурмувати позиції українських підрозділів.

За словами речника, загарбники атакували Тихе, Високу Яругу та Козачу Лопань, намагаючись прорвати оборону на лівому фланзі.

"Лівий фланг отримав відсіч: за минулу добу противник здійснив 227 обстрілів і атакував позиції українських захисників дронами-камікадзе",- розповів Романов.

Раніше в ОТУ "Харків" розповіли, що втрати окупантів за минулу добу на Харківському напрямку становлять 98 осіб.

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Автор: 

КАБ (355) Харківська область (751)


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зіткнувся з обмеженнями в їх використанні Джерело: https://censor.net/ua/n3523976 - Это врядли, у них КАБов до е%аной матери. Что то мутят, сволочи...
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08.12.2024 01:46 Відповісти
F-16 свою справу роблять! Недарма їх чекали у Харкові!✌
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08.12.2024 03:06 Відповісти
Це добре звичайно, але де ракети повітря- повітря до Ф-16, якілетять на 900км? І стріляють КАБами не тільки по Харкову, а і Запоріжжі також.
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08.12.2024 08:35 Відповісти
 
 