Втрати окупантів за минулу добу на Харківському напрямку становлять 98 осіб, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Харківському напрямку

Ворог п’ять разів безуспішно штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, отримали відсіч. Російські окупанти завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 227 обстрілів позицій захисників України.

Втрати армії РФ

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становлять 98 істот, з них безповоротні - 48, санітарні – 50.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

5 бойових броньованих машин;

2 артилерійські системи;

9 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки;

24 БпЛА.

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Крім того, знищено:

67 укриттів для особового складу;

1 місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 751 910 російських загарбників.