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Новини Війна
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Втрати окупантів за минулу добу на Харківському напрямку становлять 98 осіб, - ОТУ "Харків"

Знищення російської техніки

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Харківському напрямку

Ворог п’ять разів безуспішно штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, отримали відсіч. Російські окупанти завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 227 обстрілів позицій захисників України.

Втрати армії РФ

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Також читайте: Війська РФ 8 разів штурмували в районі Новодарівки на Запорізькому напрямку, їхні втрати за добу становлять 89 окупантів, - Сили оборони Півдня

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становлять 98 істот, з них безповоротні - 48, санітарні – 50.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 5 бойових броньованих машин;
  • 2 артилерійські системи;
  • 9 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки;
  • 24 БпЛА.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує п’ятьох російських загарбників на броні ворожої машини. ВIДЕО

Крім того, знищено:

  • 67 укриттів для особового складу;
  • 1 місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 751 910 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) Харківська область (775)


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а хтось доложив ЗЕ що нова бригада 153 наразі теплою одежею забезпечена на 30%! а грошове забезпечення військових йде на на закупівлю як ви думаєте чого???? повний *******! вся бригада скоро буде в СЖЧ
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07.12.2024 12:19 Відповісти
 
 