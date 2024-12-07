Втрати окупантів за минулу добу на Харківському напрямку становлять 98 осіб, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це повідомили в ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Харківському напрямку
Ворог п’ять разів безуспішно штурмував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, отримали відсіч. Російські окупанти завдали 19 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 227 обстрілів позицій захисників України.
Втрати армії РФ
Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становлять 98 істот, з них безповоротні - 48, санітарні – 50.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 5 бойових броньованих машин;
- 2 артилерійські системи;
- 9 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки;
- 24 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 67 укриттів для особового складу;
- 1 місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 751 910 російських загарбників.
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