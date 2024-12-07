Війська РФ 8 разів штурмували в районі Новодарівки на Запорізькому напрямку, їхні втрати за добу становлять 89 окупантів, - Сили оборони Півдня

Минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня України російські війська здійснили 13 атак, 8 з яких - на Запорізькому напрямку в районі Новодарівки.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Півдні

Окупаційні війська продовжують крити вогнем позиції українських військ та прифронтових районів, де й досі проживають цивільні люди. За минулу добу зафіксовано 199 обстрілів з різних видів артилерії.



Упродовж минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня України окупанти застосували майже 250 FPV-дронів різних модифікацій та скинули понад 300 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.

Штурми позицій Сил оборони України

Окупанти 13 разів вдавалися до атакувальних дій, 8 з яких - на Запорізькому напрямку в районі Новодарівки.

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На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник не припиняє проводити ротаційні заходи особового складу. Також агресор здійснює постійне тренування штурмовиків для проведення майбутніх атак. Час від часу здійснює повітряну та інженерну розвідки.

На Придніпровському напрямку ворожою пріоритетною метою залишається острівна зона в гирлі Дніпра. За минулу добу було зафіксовано 5 спроб невдалих штурмів. Противник зазнавши втрат живої сили, був змушений відійти на свої вихідні позиції.

Втрати армії РФ

Як повідомили в Силах оборони Півдня, за минулу добу ворожі втрати становлять 89 окупантів.

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Крім того, українські захисники знищили:

1 зенітно-ракетний комплекс "Тор";

3 артилерійських системи;

7 одиниць автомобільної та бронетехніки;

6 мотоциклів;

1 човен;

2 генератори.

Також уражено:

4 бліндажі та 3 укриття особового складу;

спостережний пункт та місце зберігання зброї.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 751 910 російських загарбників.