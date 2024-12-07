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Дрони ВМС атакували захоплені окупантами газові платформи біля узбережжя Криму: знищено ворожі системи спостереження. ВIДЕО

Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях, розміщених на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив у фейсбуку командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ

"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди", - зазначив він.

Також дивіться: Росіяни по шматках дістають з дна Чорного моря знищений торік ВДК "Новочеркаськ". ФОТО

Раніше у ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем: знищено інфраструктуру і тонни боєприпасів.

Автор: 

ВМС (1382) Чорне море (1666) знищення (7216) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+23
Чергова гарно виконана робота-всім виконавцям респект...
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07.12.2024 09:00
+20
Там підари сидять прямо на цьому залізі в холодному морі
Сподіваюсь посікло їх на смерть
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07.12.2024 09:03
+18
А чого кацапські корита давно не тонули? Там крейсер вже зачекався.
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07.12.2024 09:03
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Чергова гарно виконана робота-всім виконавцям респект...
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07.12.2024 09:00 Відповісти
От тільки загиблим вчора в Запоріжжі, уже без різниці. Що нам до тих платформ, коли ворог має змогу, вільно бомбардувати місто?
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07.12.2024 09:03 Відповісти
За кого ці загиблі голосували у 2019? Сумне і складне питання ..Царство небесне
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07.12.2024 09:11 Відповісти
Ну, так позбав його такої змоги! Хто тобі не дає?
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07.12.2024 09:13 Відповісти
Пропонуєш на морі кацапів не чіпати?
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07.12.2024 09:14 Відповісти
то дурний смердюк, він не розуміє як те обладнання заважає нашим операціям в чорному морі, і ліпить грішне й праведне до купи
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07.12.2024 10:08 Відповісти
Вважаєш, що через бомбардування міст ми маємо припинити атаки і скласти зброю? Ти кацапський заробітчанин чи просто корисний для кремля ідіот?
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07.12.2024 10:06 Відповісти
І хтось ще лайкає цю панікерську ×¥йню.
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07.12.2024 10:08 Відповісти
і до чого ти оце висрало? завершуй думку, ти хотіло сказати, хватіт стрєлять, нада дагаваріваца?
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07.12.2024 11:39 Відповісти
Це вишки Бойка , мабуть !!
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07.12.2024 12:19 Відповісти
А чого кацапські корита давно не тонули? Там крейсер вже зачекався.
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07.12.2024 09:03 Відповісти
Там підари сидять прямо на цьому залізі в холодному морі
Сподіваюсь посікло їх на смерть
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07.12.2024 09:03 Відповісти
ні, там просто спостережні станції.
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07.12.2024 11:37 Відповісти
Файна робота! Слава героям України!
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07.12.2024 09:18 Відповісти
бачив , дуже красиво
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07.12.2024 09:20 Відповісти
Красівоє Слава ЗСУ!
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07.12.2024 10:07 Відповісти
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07.12.2024 10:09 Відповісти
Про таке щось не повідомляли. Ракетами катери обладнували. Стрілецька зброя під час хвилювання на воді ... ризиковане рішення. Вибачте ...
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07.12.2024 11:10 Відповісти
Надеюсь, ни один🐬не пострадал 🙂
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07.12.2024 10:47 Відповісти
Тепер власного газу у Криму не буде точно, але завдання ще не виконано - тому що в Крим іде труба з рашки, її видно, але її не знищено
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07.12.2024 11:12 Відповісти
Почему бы так же не подвозить беспилотными катерами к берегу крыма FPV-шки, которыми уже кошмарить рашистов на берегу. А там у рашистов есть много интересного что можно уничтожить маленькими дронами. Те же ПВО которые охраняют крымский мост и которые бесполезны против FPV дронов
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07.12.2024 11:15 Відповісти
Тому , що немає можливості керувати фпвішками , навіть якщо в якості ретранслятора використовувати морські дрони .
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07.12.2024 11:29 Відповісти
Та ну? Чого це?
Нібито пінг не такий вже і великий.
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07.12.2024 14:02 Відповісти
Ну как видим на даном видео вполне все возможно
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07.12.2024 15:33 Відповісти
Так , рядом з морськими дронами , та на відкритій місцевості це можливо , а на великій відстані , в складках місцевості зв'язок пропаде , хіба що по береговій лінії , але ,,вихлоп'' від цього ніякий , бо їх потрібно багато для дійсно значущого ефекту, можливо як PR акція .
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07.12.2024 15:44 Відповісти
А зачем далеко от побережья их применять в складках местности? Для них с головой хватит работы и в зоне нескольких километров от побережья.
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07.12.2024 16:26 Відповісти
Якщо західна частина Криму то так , а там де Карадаг(кримські гори) то проблема... але так чи інакше ,, овчинка вичинки не коштує''- імхо
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07.12.2024 17:31 Відповісти
Задімлєніє єсть. А всплєскі былі?
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07.12.2024 14:30 Відповісти
Дельфінів по ходу теж підірвали..Русня їх натаскала атакувати все що плаває біля вишок по суті прирікши на самознищення.
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07.12.2024 18:00 Відповісти
 
 