Дрони ВМС атакували захоплені окупантами газові платформи біля узбережжя Криму: знищено ворожі системи спостереження. ВIДЕО

Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях, розміщених на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив у фейсбуку командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди", - зазначив він.

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Раніше у ВМС підтвердили влучання у ворожі склади під Маріуполем: знищено інфраструктуру і тонни боєприпасів.