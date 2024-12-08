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Новости Война
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Враг уменьшил применение КАБов на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

ОТУ Харків про ворожі КАБи

На Харьковском направлении фиксируется уменьшение применения российскими захватчиками управляемых авиационных бомб (УАБов). Это может быть связано с тем, что противник сосредоточил свои ресурсы на других участках фронта или столкнулся с ограничениями в их использовании.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что прошедшие сутки на Харьковском направлении прошли относительно спокойно. Украинские защитники отбили вражеский штурм вблизи Волчанска, где в течение предыдущих суток враг пять раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений.

По словам спикера, захватчики атаковали Тихое, Высокую Яругу и Казачью Лопань, пытаясь прорвать оборону на левом фланге.

"Левый фланг получил отпор: за минувшие сутки противник совершил 227 обстрелов и атаковал позиции украинских защитников дронами-камикадзе",- рассказал Романов.

Ранее в ОТГ "Харьков" рассказали, что потери оккупантов за минувшие сутки на Харьковском направлении составляют 98 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Купянска ситуация чрезвычайно динамична. Силы обороны сдерживают врага, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Автор: 

КАБ (354) Харьковская область (776)


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зіткнувся з обмеженнями в їх використанні Джерело: https://censor.net/ua/n3523976 - Это врядли, у них КАБов до е%аной матери. Что то мутят, сволочи...
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08.12.2024 01:46 Ответить
F-16 свою справу роблять! Недарма їх чекали у Харкові!✌
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08.12.2024 03:06 Ответить
Це добре звичайно, але де ракети повітря- повітря до Ф-16, якілетять на 900км? І стріляють КАБами не тільки по Харкову, а і Запоріжжі також.
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08.12.2024 08:35 Ответить
 
 