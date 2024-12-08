Враг уменьшил применение КАБов на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"
На Харьковском направлении фиксируется уменьшение применения российскими захватчиками управляемых авиационных бомб (УАБов). Это может быть связано с тем, что противник сосредоточил свои ресурсы на других участках фронта или столкнулся с ограничениями в их использовании.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что прошедшие сутки на Харьковском направлении прошли относительно спокойно. Украинские защитники отбили вражеский штурм вблизи Волчанска, где в течение предыдущих суток враг пять раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений.
По словам спикера, захватчики атаковали Тихое, Высокую Яругу и Казачью Лопань, пытаясь прорвать оборону на левом фланге.
"Левый фланг получил отпор: за минувшие сутки противник совершил 227 обстрелов и атаковал позиции украинских защитников дронами-камикадзе",- рассказал Романов.
Ранее в ОТГ "Харьков" рассказали, что потери оккупантов за минувшие сутки на Харьковском направлении составляют 98 человек.
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