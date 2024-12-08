Ворог безуспішно намагався просунутися в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

Також зазначається, що російські окупанти завдали двох авіаударів із використанням 4 КАБів, а також 17 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 199 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати ворога на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 56 осіб, з них безповоротні - 26, санітарні - 30. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 15 одиниць озброєння та військової техніки.