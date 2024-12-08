Враг безуспешно пытался продвинуться в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

Также отмечается, что российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 4 КАБов, а также 17 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 199 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 56 человек, из них безвозвратные - 26, санитарные - 30. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 15 единиц вооружения и военной техники.