Армія РФ продовжує втрачати багато військової техніки у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Ділянка Курської області площею приблизно 4 квадратні милі стала кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати", - йдеться в матеріалі.

Як розповів один зі співрозмовників видання, оператор безпілотників бригади морської піхоти України, лише на своїй ділянці площею розміром 20 на 12 миль він нарахував близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів. Зазначається, що це техніка на цілу бригаду. Українські втрати на цьому ж відрізку були значно меншими: лише близько 20 одиниць.

"Співвідношення втрат на користь України 4:1 не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських. Через рік після того, як контрнаступ України влітку 2023 року припинився, а Росія розпочала свій новий наступ, Курськ став епіцентром бойових дій, хоча запеклі бої продовжуються також у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового, Вугледара та інших міст і селищ на сході України", - пише Forbes.

Також видання нагадує, що Путін дав своїм силам час до лютого для витіснення сил ЗСУ з Курщини, і не без причини. Російський режим очікує, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною.

"Що б не сталося після 20 січня, Путін прагне повного контролю над російською територією, коли змінюється політична ситуація. Тому Кремль зібрав 60 000 російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння в Курській області - і почав кидати їх у наступ", - йдеться в матеріалі.

Перша хвиля російських атак зіткнулася з українськими мінами, безпілотниками, танками та артилерією поблизу села Зелений Шлях. До кінця листопада атаки сповільнилися, але лише для того, щоб підрозділи могли отримати підкріплення.

"Це лише розминка перед шоу", - зазначив український співрозмовник Forbes 29 листопада.

Друга хвиля атак почалася з суботи. Вона також була невдалою. Команда операторів БПЛА заявила, що підбила 10 російських машин.

Людські втрати були настільки ж значними. Щодня росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує мобілізацію приблизно 30 000 військових щомісяця. Без північнокорейських підкріплень російська армія скорочувалася б на тисячі осіб щотижня.

"Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним", - написав аналітик Ендрю Перпетуа.

Хоча складно передбачити, коли і як російські польові армії в Курську та на сході України зазнають краху, очевидно, що вони рухаються до цього.

Якщо щось і може змінити ситуацію на користь Росії, то це буде припинення допомоги США Україні. Київ намагається збільшити набір військових, зміцнити оборону, реформувати командні структури та розширити виробництво озброєнь.

Попри ці труднощі, українці мають привід для оптимізму. Західна допомога може продовжувати надходити, хоча й за нових умов. Тим часом росіяни продовжують втрачати ресурси, які вони вже не здатні відновити.

Нагадаємо, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ становив 1523 особи (вбитими та пораненими). Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат.

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