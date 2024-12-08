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Втрати Росії у техніці у Курській області стали катастрофічними, - Forbes

Знищення російської техніки

Армія РФ продовжує втрачати багато військової техніки у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"Ділянка Курської області площею приблизно 4 квадратні милі стала кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати", - йдеться в матеріалі.

Як розповів один зі співрозмовників видання, оператор безпілотників бригади морської піхоти України,  лише на своїй ділянці площею розміром 20 на 12 миль він нарахував  близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів.  Зазначається, що це техніка на цілу бригаду. Українські втрати на цьому ж відрізку були значно меншими: лише близько 20 одиниць.

"Співвідношення втрат на користь України 4:1 не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських. Через рік після того, як контрнаступ України влітку 2023 року припинився, а Росія розпочала свій новий наступ, Курськ став епіцентром бойових дій, хоча запеклі бої продовжуються також у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового, Вугледара та інших міст і селищ на сході України", - пише Forbes.

Також видання нагадує, що Путін дав своїм силам час до лютого для витіснення сил ЗСУ з Курщини, і не без причини. Російський режим очікує, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною.

"Що б не сталося після 20 січня, Путін прагне повного контролю над російською територією, коли змінюється політична ситуація. Тому Кремль зібрав 60 000 російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння в Курській області - і почав кидати їх у наступ", - йдеться в матеріалі.

Перша хвиля російських атак зіткнулася з українськими мінами, безпілотниками, танками та артилерією поблизу села Зелений Шлях. До кінця листопада атаки сповільнилися, але лише для того, щоб підрозділи могли отримати підкріплення.

"Це лише розминка перед шоу", - зазначив український співрозмовник Forbes 29 листопада.

Друга хвиля атак почалася з суботи. Вона також була невдалою. Команда операторів БПЛА заявила, що підбила 10 російських машин.

Людські втрати були настільки ж значними. Щодня росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує мобілізацію приблизно 30 000 військових щомісяця. Без північнокорейських підкріплень російська армія скорочувалася б на тисячі осіб щотижня.

"Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним", - написав аналітик Ендрю Перпетуа.

Хоча складно передбачити, коли і як російські польові армії в Курську та на сході України зазнають краху, очевидно, що вони рухаються до цього.

Якщо щось і може змінити ситуацію на користь Росії, то це буде припинення допомоги США Україні. Київ намагається збільшити набір військових, зміцнити оборону, реформувати командні структури та розширити виробництво озброєнь.

Попри ці труднощі, українці мають привід для оптимізму. Західна допомога може продовжувати надходити, хоча й за нових умов. Тим часом росіяни продовжують втрачати ресурси, які вони вже не здатні відновити.

Нагадаємо, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ становив 1523 особи (вбитими та пораненими). Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на самокатах атакували позиції ЗСУ під Торецьком і зазнали невдачі,- ОТУ "Луганськ"

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) техніка (1824) Курськ (1102)


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Топ коментарі
+21
В тебе є інша інформація? Давай.
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08.12.2024 11:47
+21
Значить стаття правдива тільки тоді коли занадто песимістична?🥴
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08.12.2024 12:20
+17
Ну якщо в курській обл ЗСУ і дійсно п.здять кацапів , і про це до речі ниють в соцмережах і самі ж кацапські зетніки , то що , треба всеодно писати що це брехня ?
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08.12.2024 12:21
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читаю і немов марафон дивлюся
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08.12.2024 11:43 Відповісти
В тебе є інша інформація? Давай.
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08.12.2024 11:47 Відповісти
ні, але стаття просто занадто оптимістична
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08.12.2024 12:12 Відповісти
Значить стаття правдива тільки тоді коли занадто песимістична?🥴
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08.12.2024 12:20 Відповісти
Л-логіка....
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08.12.2024 12:23 Відповісти
майже так, чи ви вважаєте, що лідор на чліні дЄрьмака наближає перемогу?
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08.12.2024 12:25 Відповісти
ЗСУ наближають її і Захід який надає свої військові і фінансові ресурси
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08.12.2024 12:33 Відповісти
невже ви таке чули на зебілазализоні? Це все ж "наш" ссанич, яйцесяйний, татаров та дЄрмак.
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08.12.2024 13:15 Відповісти
І ти мені скажи, чому ми втратили 40% захоплених земель в курській області?
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08.12.2024 13:35 Відповісти
Ти помилився. Я не з Генштабу.
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08.12.2024 14:51 Відповісти
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08.12.2024 15:45 Відповісти
це просто основа життя. Все погано і буде ще гірше. І це правда
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09.12.2024 01:17 Відповісти
Ну якщо в курській обл ЗСУ і дійсно п.здять кацапів , і про це до речі ниють в соцмережах і самі ж кацапські зетніки , то що , треба всеодно писати що це брехня ?
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08.12.2024 12:21 Відповісти
таке вже в них нутро всеПРопальщіків і московських ботів
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08.12.2024 13:07 Відповісти
Скажи мені, чому ми втратили 40% захоплених земель в курській області?
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08.12.2024 13:34 Відповісти
Тут все просто . Тому що сили не рівні . Приблизно 1 наш до 4-5 кацапів . По техніці те саме .
За такого розкладу - дивно що наших взагалі ще не вибили з курської обл. .
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08.12.2024 14:00 Відповісти
Знову зрада?
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08.12.2024 23:46 Відповісти
Є така інформація звісно.

"Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, Росія виробляє близько 250 000 артилерійських *********** на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.

США та Європа разом мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона *********** щорічно для відправки в Україну, сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки."

CNN між іншим. https://suspilne.media/703476-rosia-viroblae-vtrici-bilse-artilerijskih-snaradiv-niz-ssa-ta-evropa-cnn/
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08.12.2024 12:38 Відповісти
Подібна інформація то ідеал маніпуляції!
В тексті не зазначені калібри. Ті 3 млн. можуть стосуватися всього (від вогів до тюльпанів), а 1,2 млн.- тільки найпопулярнішого калібру 155 мм.
Це пуста маніпуляція, незалежно від авторства.
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08.12.2024 12:45 Відповісти
"Співвідношення ***********, що використовуються на фронті Україною та росією, становить один до двох, один до двох з половиною.

Такі цифри в інтерв'ю https://edition.cnn.com/2024/09/08/europe/amanpour-general-oleksandr-syrskyi-interview-read-transcript-intl/index.html CNN назвав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський."

Дані співпадають. Росія виробляє саме артснарядів великого калібру в два рази більше, що ми бачимо й по фронту. Але це тільки снаряди, в інших галузях ситуація схожа і в кращому випадку близька до паритету. Ну от по дронам у нас то провали, то ми знова досягаємо паритету по FPV. Але ситуацію з Шахедами ви самі бачите, скільки ми і скільки по нам. З далекобійними ракетами це взагалі неспівставно. Важко нам, і Заходу теж непросто, я про виробництво.
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08.12.2024 13:04 Відповісти
колись було співвідношення один до десяти а то і більше, а тепер вже один до двох
висновок -динаміка позитивна і продовжує покращуватись.
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08.12.2024 13:12 Відповісти
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08.12.2024 15:48 Відповісти
У першому вашому пості й наведено таку пропорцію 1:2,5 (3млн:1,2 млн).
Але чи дійсна вона?
Те, що 100% *********** одразу потрапляють на фронт неправда, бо компанії виробники мають й інші контракти.
Згадайте, як минулого року Казахстан зажадав законтрактовані раніш 152 мм снаряди. На саміті ОДКБ через це матюкались.
Теж у західних виробників- Україна не весь їх ринок, обслуговування контрактів продовжується.
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08.12.2024 13:22 Відповісти
Марафон смотреть не надо. Это может быть вредно. Но например подтвержденные потери рашки в танках порядка 1500 штук в год и выпуск новых около 120-150 - это с друг другом как бьется? Независимые ОСИНТ-аналитики подтверждают что на площадках хранения старой техники, которую оттуда снимали, ремонтировали и отправляли на фронт и тем перекрывали разницу между потерями и поставкой новой техники - так на тех площадках уже практически ничего нет, остались одни корпуса.
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08.12.2024 11:51 Відповісти
загальновідома річ - форбс черпає інфу з марафона (лопата (для дебілів))
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08.12.2024 12:00 Відповісти
ага точно!,,)), -- ще скажіть що Forbes "кремлівська прокладка",,)))
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08.12.2024 12:10 Відповісти
тількі ось треба писати не "катастрофічні втрати!", бо то у Людей коїться щось там катастрофічне, треба -- Заїпательскі Високі показники!,
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08.12.2024 12:13 Відповісти
Кацапи продаю ноу-хау: наварюйте на самокати мангали!
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08.12.2024 11:43 Відповісти
Якщо катастрофічні втрати, то де катастрофа ? Якщо великі, то погоджуюсь, що кацапи не можуть щось змінити на Курщині.
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08.12.2024 11:49 Відповісти
Катастрофа вранці відбулася у Дамаску.
Рашисти за 10 днів Сирію просрали.
І це вже набат, дзвіночок був у Малі, де туареги вагінерам Zди дали.
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08.12.2024 12:51 Відповісти
Дамаск не курськ. Армія Башара - це не армія *****. Я б не акцентував увагу на дальньому Близькому Сході. Там Ердоган знає, що робить. А у ***** руки короткі. Хоча він думав, що довгі. Ятаганом йому ще не дуже вкоротили.
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08.12.2024 13:59 Відповісти
А як же виробництво нових 1000-1500 танків на рік? Писали що русня не відчуває брак техніки.
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08.12.2024 11:59 Відповісти
тепер ...З Сирії підтягнуть
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08.12.2024 12:09 Відповісти
Ті кацапські танки вже служать сирійській опозиції . І не тільки танки , а й Панцірі і РСЗО . Сирійці , до речі - віджали у русні такі речі , котрі навіть ЗСУ віджати ще не змогли ( хоча й знищили кілька ) . Мова про новітній суперрадар " Подльот" .
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08.12.2024 12:28 Відповісти
Толку от тех отжатых Панцирей и Подлётов, кто на них работать и обслуживать будет? Если только расчёты тоже перешли на сторону повстанцев.
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08.12.2024 12:59 Відповісти
Ну поки що може й ніхто . Але згодом фахівці знайдуться , можна не сумніватись .
В крайньому разі віддадуть їх туркам , а ті вже розберуться .
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08.12.2024 13:27 Відповісти
В Сирії на кацапській техніці вже їздять бармалєї.
І передають прівєт кацапським пенсіонерам...
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08.12.2024 12:31 Відповісти
Два епитання:
Звідки? і А як?
По-перше, кацапня кидає техніку і тікає. По-друге - свої кораблі й транспортні судна кацапня вивела в море - щоб і їх повстанці не захопили... Та навіть якщо й завантажать - а куди пливти? Через Босфор турки не пропустять... Хіба що на Балтику... Так поки допливуть! Та ще й які матеріальні витрати!
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08.12.2024 12:41 Відповісти
Тобто на самокатах атакують тому що так прикольно? А танки стоять за Уралом тому що "хахлоф жалєют"?...
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08.12.2024 12:11 Відповісти
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08.12.2024 15:52 Відповісти
Не знаю звідки ваша цифра. 1000-1500. У срср виготовляли 60-70 танків за місяць. Але у кацапів заводів стало менше.
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08.12.2024 14:01 Відповісти
Наш Харківський з-д ім Малишева гнав тоді на місяць до 40 танків...
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08.12.2024 18:55 Відповісти
Я проходив стаж на Малишева. У 1979 році. Один танк на день. Скільки робочих днів у місяці ? Ось і рахуйте. А це був період розквіту соціЯлізму. В ринкових умовах після 1991 року гадаю що обсяг скоротився вдесятеро. Ця картина й у московії.
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08.12.2024 19:01 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3934891-rosia-viroblae-vid-1000-do-1500-novih-tankiv-na-rik-pistorius.html Росія виробляє від 1000 до 1500 нових танків на рік - Пісторіус
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10.12.2024 17:08 Відповісти
Пісторіус не сказав скільки танкових заводів на московії? Я знаю про два. Інші ремонтні. Можливо це цифри - кількість бронеоб'єктів.
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10.12.2024 19:49 Відповісти
Ні, мені не казав, може вам доповісти.
Запитання було, - звідки інформація.
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12.12.2024 18:58 Відповісти
Будуть піхотою лізти - на втрати поки не зважають
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08.12.2024 12:00 Відповісти
А тепер давайте новини де було приблизно пораховано скільки ще техніки теоретично може дати ЕС без США . А там в максимумі по підрахункам не більше 80-100 танків та до 200-300 бмп якщо дуже і дуже напружатся з запасів-от і все,а нових дуже мало виготовляють. Але у московії є ще кндр та можливо іран. Так що з технікою у всіх не дуже, навіть при тому що дрони її виносять активно і вона потрібна якщо не для боїв як такових, а для закріплення у населених пунктах.
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08.12.2024 12:08 Відповісти
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08.12.2024 12:20 Відповісти
Пустеля в Неваді. Сухо, нічого не ржавіє. Тільки пісок в усіх щілинах.
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08.12.2024 12:33 Відповісти
Дивлячись на цю картину, виникає думка. А чи є у світі розумна людина ?
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08.12.2024 18:13 Відповісти
Головне не тільки кількість , але і якість. Я гадаю ніхто не ставить під сумнів , що танчик з тієїж Франції чи ВБ вартий на полі 2-3 кацапських "проривів" де захист з цегли.
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08.12.2024 12:36 Відповісти
черепиці ! ?
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08.12.2024 14:02 Відповісти
"Гадалкін" проснувся

"Франція поставила 38шт AMX-10 RC (фр. Roues-Canon буквально «колісна гармата») - французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком"

В тойже час Польша поставила 310шт у вигляді Т72 та Твардий, що склали половину танків від 50+ країн рамштайну

Тобто основні поставлені танки це Т72

Чим краще "колісна гармата" за Т72?
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08.12.2024 17:12 Відповісти
А слова Леопард і Абрамс тобі щось говорять? І, я бачив ці танки на Херсонщині. Там модернізовані Т-72. Звісно, не Булати, але, кращі ніж кацапські Т-55.
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08.12.2024 19:34 Відповісти
Так було написано про французські танки

Який результат від 31 абрамса?

Леопард2 надано 71шт.

Все таки мабуть краще ще 300+ Т72
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08.12.2024 19:56 Відповісти
Свіжачок
Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан Источник: https://censor.net/ru/n3524007
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08.12.2024 21:27 Відповісти
Тобто недоукомплектовані Амбрамси вийшлі краще за укомплектовані Прориви
Черговий селфоун , мага-клоуна
Розкажи мені ще про міць своїх кацапів у Сирії і закінчемо на цьому
Мені стіки сміятись не можна
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09.12.2024 12:09 Відповісти
О мага , чортик істерить , адже друзів його хозяїна трампа - зачепили
Бідося.

Загугли відео ,як ваші йолупи вважали , що знищили Leopard і ржали з його захисту у вигляді кірпичів,а виявися то танк прорив

Але лошара цього не знає, Таке жалюгідне
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09.12.2024 12:04 Відповісти
Втрати кацапів катастрофічні, але кацапи щодня окуповують населенні пункти в Україні.. Щось воно не складається..
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08.12.2024 12:34 Відповісти
Чому не складається? Якраз все сходиться - ціною неймовірних втрат окуповують територію. Стандартна кацапська стратегія з часів Батия...
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08.12.2024 12:50 Відповісти
Ось тільки співвідношення втрат при "м'ясних" штурмах суттєво вище за класичні 1:3.
За такого ставлення до ресурсів вони дуже швидко закінчуються, що ми зараз і спостерігаємо.
Головне не дати ворогові перепочинку і добити його остаточно ...
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08.12.2024 16:15 Відповісти
Вот так именно и дошёл Батый до Киева, и зашёл, и спалил.
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09.12.2024 09:39 Відповісти
І де він зараз. Отож! Бо якщо гнати постійно м'ясо то одного разу воно банально закінчується
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09.12.2024 12:08 Відповісти
"Курчат восени підраховують" ...
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08.12.2024 16:22 Відповісти
Якщо м'ясо гнати на забій і втрати виросли з 1к до 2к голів на день , то звичайно будуть якісь мінімальні просування
Як за жовтень коли було захоплено 500км2 ціною 60 000 кацапських голів
Для порівння ЗСУ захопили територію Курщини в три рази більшу , без подібних втрат
І отримали не руїни деревень
Отакі справи. Тепер зрозумів. Так отож
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09.12.2024 12:06 Відповісти
Бутусов, і з ним ще 10 військових експертів вже 10 раз пояснювали:
"Очевидно, що причина тому - це управлінські й організаційні проблеми в командуванні ОТУ "Донецьк", яке відповідає за цей напрямок і не здатне організувати фронт, незважаючи на те, що на напрямок перекинуті резерви..." Джерело: https://censor.net/ua/r3523499
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08.12.2024 12:43 Відповісти
Бутусов - військовий експерт? Це коли ж він встиг закінчити академію генштабу? -
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08.12.2024 16:42 Відповісти
Для того щоб відрізняти гівно від ковбаси не треба закінчувати академію кухарів. Те саме і тут.
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08.12.2024 17:41 Відповісти
ЗІ тим більше що говнокомандувач у нас (наскільки я знаю) теж академій не кончав, а навіть (як кажуть) навпаки.
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08.12.2024 17:44 Відповісти
Ось звідси і "ростуть ноги" горезвісних "73%", яким голова потрібна лише для того, щоб у неї їсти ...
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08.12.2024 20:10 Відповісти
Все пізнається у порівнянні, якщо за однакових умов у одного все класно, а у другого з рук валиться, то для цього треба бути мудрецем, щоб побачити ? Якщо Порошенко Мінськом зупинив орду біля Дебальцево, а Лідор все дивився в очі, і просрав у кілька разів більшу територію, то висновок лежить на поверхні. КлоВун не може бути президентом. І Лідором. І Головнокомандувачем. Він же КлоВун. І це його покликання.
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08.12.2024 18:22 Відповісти
Йдеться не про пересидента, а про сенс слова експерт. Якщо утрувати, то коли хтось оголосить когось хірургом, то ви що, ляжете перед ним на хірургічний стіл і дозволите копирсатися гострим предметом у своїх нутрощах? І навіть не поцікавитеся про його освіту та досвід роботи хірургом?
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08.12.2024 19:54 Відповісти
А експерт це той, кому ви довіряєте свої мізки. Наслідки можуть бути і не такі очевидні як у випадку хірурга, але так само невідворотні. Горезвісні "73%"-і тому свідки ...
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08.12.2024 20:30 Відповісти
"По колхозу мы идем - все мы председатели ..."
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08.12.2024 16:45 Відповісти
Оглядач та експерт це дві великі різниці ...
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08.12.2024 16:51 Відповісти
Нашим паркетним передпенсійним генералам все погано: "вогняні вали" кацапів увесь 2022 - погано, великі бронегрупи кацапів увесь 2023 рік - погано, малі групи піхоти кацапів по 5-10 рил, вже фактично без броні, з артою 1:1 у 2024 - теж погано.
Погано у генералів з мозгами...
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08.12.2024 12:50 Відповісти
Я б не був такий категоричний щодо генералів. Бо, беручи об'єктивно, вони побудували оборону, яка за три роки не впала під навалою, та ще й наступальні операції змогли провести, хоча аритметичне співвідношення сил очевидно не на нашу користь.

Чи можна було краще? Не знаю - бо сам не генерал…
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08.12.2024 13:15 Відповісти
Точно генерали? Не "людський ресурс" який героїчно сидить в окопах? Не волонтери які закривають під 90% критичних потреб? Пацани навіть пальне собі самі купляють. Генерали *****... ідітє на*уй.
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08.12.2024 17:48 Відповісти
Розумно дати Україні пару тисяч танків та БМП. Впродовж місяця. Звісно, що екіпажі мають бути ...... іноземними. У нас стільки фахівців на іноземну техніку немає і не буде.
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08.12.2024 14:04 Відповісти
Нєту дєнєг щоб найняти найманців. У рашки під санкціями є, а у бомжеватого Заходу - немає!
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08.12.2024 17:51 Відповісти
Нам не відомо багато. Але моя думка проста - ДАВАЙТЕ ЛИШЕ СПРОБУЄМО ! Не помиляється той, хто не діє. Французький Іноземний легіон сам проситься в руки. То буде помилкою відмовитись від шансу спробувати міць наших партнерів.
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08.12.2024 18:08 Відповісти
Зараз із Сирії техніки довезуть.
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08.12.2024 14:07 Відповісти
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08.12.2024 16:18 Відповісти
Скільки потягнуть два Іл-76 та один АН-26 ? Цілу армію чи сирійські килими ?
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08.12.2024 18:10 Відповісти
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08.12.2024 14:29 Відповісти
Давайте рассуждать так: все кацапы и колаборанты на ТОТ в том числе тна Курщине там потому что у них есть какая то мотивация -- деньги, срок или желание " косить укроп". С каждым мертвым или покалеченным орком этой мотивации нужно будет больше --- иначе они бы уже были бы на войне.
" Патриоты" там остались живыми только на диванах, тюрьмы пустые то есть придется сажать всех подряд что бы были зеки, и денег нужно будет платить все больше и больше, из-за инфляции и того что оставшиеся не затронутые войной орки ценят свою жизнь подороже.

Конечно можно начать обычную мобилизацию, но это не уменьшит расходы и тд
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08.12.2024 22:16 Відповісти
 
 