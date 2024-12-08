Втрати Росії у техніці у Курській області стали катастрофічними, - Forbes
Армія РФ продовжує втрачати багато військової техніки у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
"Ділянка Курської області площею приблизно 4 квадратні милі стала кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати", - йдеться в матеріалі.
Як розповів один зі співрозмовників видання, оператор безпілотників бригади морської піхоти України, лише на своїй ділянці площею розміром 20 на 12 миль він нарахував близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів. Зазначається, що це техніка на цілу бригаду. Українські втрати на цьому ж відрізку були значно меншими: лише близько 20 одиниць.
"Співвідношення втрат на користь України 4:1 не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських. Через рік після того, як контрнаступ України влітку 2023 року припинився, а Росія розпочала свій новий наступ, Курськ став епіцентром бойових дій, хоча запеклі бої продовжуються також у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового, Вугледара та інших міст і селищ на сході України", - пише Forbes.
Також видання нагадує, що Путін дав своїм силам час до лютого для витіснення сил ЗСУ з Курщини, і не без причини. Російський режим очікує, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною.
"Що б не сталося після 20 січня, Путін прагне повного контролю над російською територією, коли змінюється політична ситуація. Тому Кремль зібрав 60 000 російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння в Курській області - і почав кидати їх у наступ", - йдеться в матеріалі.
Перша хвиля російських атак зіткнулася з українськими мінами, безпілотниками, танками та артилерією поблизу села Зелений Шлях. До кінця листопада атаки сповільнилися, але лише для того, щоб підрозділи могли отримати підкріплення.
"Це лише розминка перед шоу", - зазначив український співрозмовник Forbes 29 листопада.
Друга хвиля атак почалася з суботи. Вона також була невдалою. Команда операторів БПЛА заявила, що підбила 10 російських машин.
Людські втрати були настільки ж значними. Щодня росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує мобілізацію приблизно 30 000 військових щомісяця. Без північнокорейських підкріплень російська армія скорочувалася б на тисячі осіб щотижня.
"Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним", - написав аналітик Ендрю Перпетуа.
Хоча складно передбачити, коли і як російські польові армії в Курську та на сході України зазнають краху, очевидно, що вони рухаються до цього.
Якщо щось і може змінити ситуацію на користь Росії, то це буде припинення допомоги США Україні. Київ намагається збільшити набір військових, зміцнити оборону, реформувати командні структури та розширити виробництво озброєнь.
Попри ці труднощі, українці мають привід для оптимізму. Західна допомога може продовжувати надходити, хоча й за нових умов. Тим часом росіяни продовжують втрачати ресурси, які вони вже не здатні відновити.
Нагадаємо, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ становив 1523 особи (вбитими та пораненими). Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат.
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За такого розкладу - дивно що наших взагалі ще не вибили з курської обл. .
"Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, Росія виробляє близько 250 000 артилерійських *********** на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.
США та Європа разом мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона *********** щорічно для відправки в Україну, сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки."
CNN між іншим. https://suspilne.media/703476-rosia-viroblae-vtrici-bilse-artilerijskih-snaradiv-niz-ssa-ta-evropa-cnn/
В тексті не зазначені калібри. Ті 3 млн. можуть стосуватися всього (від вогів до тюльпанів), а 1,2 млн.- тільки найпопулярнішого калібру 155 мм.
Це пуста маніпуляція, незалежно від авторства.
Такі цифри в інтерв'ю https://edition.cnn.com/2024/09/08/europe/amanpour-general-oleksandr-syrskyi-interview-read-transcript-intl/index.html CNN назвав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський."
Дані співпадають. Росія виробляє саме артснарядів великого калібру в два рази більше, що ми бачимо й по фронту. Але це тільки снаряди, в інших галузях ситуація схожа і в кращому випадку близька до паритету. Ну от по дронам у нас то провали, то ми знова досягаємо паритету по FPV. Але ситуацію з Шахедами ви самі бачите, скільки ми і скільки по нам. З далекобійними ракетами це взагалі неспівставно. Важко нам, і Заходу теж непросто, я про виробництво.
висновок -динаміка позитивна і продовжує покращуватись.
Але чи дійсна вона?
Те, що 100% *********** одразу потрапляють на фронт неправда, бо компанії виробники мають й інші контракти.
Згадайте, як минулого року Казахстан зажадав законтрактовані раніш 152 мм снаряди. На саміті ОДКБ через це матюкались.
Теж у західних виробників- Україна не весь їх ринок, обслуговування контрактів продовжується.
Рашисти за 10 днів Сирію просрали.
І це вже набат, дзвіночок був у Малі, де туареги вагінерам Zди дали.
В крайньому разі віддадуть їх туркам , а ті вже розберуться .
І передають прівєт кацапським пенсіонерам...
Звідки? і А як?
По-перше, кацапня кидає техніку і тікає. По-друге - свої кораблі й транспортні судна кацапня вивела в море - щоб і їх повстанці не захопили... Та навіть якщо й завантажать - а куди пливти? Через Босфор турки не пропустять... Хіба що на Балтику... Так поки допливуть! Та ще й які матеріальні витрати!
Запитання було, - звідки інформація.
"Франція поставила 38шт AMX-10 RC (фр. Roues-Canon буквально «колісна гармата») - французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком"
В тойже час Польша поставила 310шт у вигляді Т72 та Твардий, що склали половину танків від 50+ країн рамштайну
Тобто основні поставлені танки це Т72
Чим краще "колісна гармата" за Т72?
Який результат від 31 абрамса?
Леопард2 надано 71шт.
Все таки мабуть краще ще 300+ Т72
Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан Источник: https://censor.net/ru/n3524007
Черговий селфоун , мага-клоуна
Розкажи мені ще про міць своїх кацапів у Сирії і закінчемо на цьому
Мені стіки сміятись не можна
Бідося.
Загугли відео ,як ваші йолупи вважали , що знищили Leopard і ржали з його захисту у вигляді кірпичів,а виявися то танк прорив
Але лошара цього не знає, Таке жалюгідне
За такого ставлення до ресурсів вони дуже швидко закінчуються, що ми зараз і спостерігаємо.
Головне не дати ворогові перепочинку і добити його остаточно ...
Як за жовтень коли було захоплено 500км2 ціною 60 000 кацапських голів
Для порівння ЗСУ захопили територію Курщини в три рази більшу , без подібних втрат
І отримали не руїни деревень
Отакі справи. Тепер зрозумів. Так отож
"Очевидно, що причина тому - це управлінські й організаційні проблеми в командуванні ОТУ "Донецьк", яке відповідає за цей напрямок і не здатне організувати фронт, незважаючи на те, що на напрямок перекинуті резерви..." Джерело: https://censor.net/ua/r3523499
Погано у генералів з мозгами...
Чи можна було краще? Не знаю - бо сам не генерал…
" Патриоты" там остались живыми только на диванах, тюрьмы пустые то есть придется сажать всех подряд что бы были зеки, и денег нужно будет платить все больше и больше, из-за инфляции и того что оставшиеся не затронутые войной орки ценят свою жизнь подороже.
Конечно можно начать обычную мобилизацию, но это не уменьшит расходы и тд