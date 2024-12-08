Потери России в технике в Курской области стали катастрофическими, - Forbes
Армия РФ продолжает терять много военной техники в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"Участок Курской области площадью примерно 4 квадратных мили стал кладбищем для российской техники. Это предвестник катастрофы, которая приближается для Кремля, поскольку его наступление на Украину начинает ослабевать", - говорится в материале.
Как рассказал один из собеседников издания, оператор беспилотников бригады морской пехоты Украины, только на своем участке площадью примерно 5 квадратных миль он насчитал около 90 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств. Отмечается, что это техника на целую бригаду. Украинские потери на этом же отрезке были значительно меньше: всего около 20 единиц.
"Соотношение потерь в пользу Украины 4:1 не является чем-то необычным. Фактически, это лишь немного выше, чем общее соотношение потерь 3:1 за всю войну: 14 500 уничтоженных российских машин против 5 200 украинских. Через год после того, как контрнаступление Украины летом 2023 года прекратилось, а Россия начала свое новое наступление, Курск стал эпицентром боевых действий, хотя ожесточенные бои продолжаются также в районах Часового Яра, Торецка, Волчанска, Курахово, Угледара и других городов и поселков на востоке Украины", - пишет Forbes.
Также издание напоминает, что Путин дал своим силам время до февраля для вытеснения сил ВСУ с Курщины, и не без причины. Российский режим ожидает, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января откроет новую и нестабильную эру в отношениях США с Украиной.
"Что бы ни произошло после 20 января, Путин стремится к полному контролю над российской территорией, когда меняется политическая ситуация. Поэтому Кремль собрал 60 000 российских и северокорейских войск и лучшие образцы тяжелого вооружения в Курской области - и начал бросать их в наступление", - говорится в материале.
Первая волна российских атак столкнулась с украинскими минами, беспилотниками, танками и артиллерией вблизи села Зеленый Шлях. К концу ноября атаки замедлились, но только для того, чтобы подразделения могли получить подкрепление.
"Это лишь разминка перед шоу", - отметил украинский собеседник Forbes 29 ноября.
Вторая волна атак началась с субботы. Она также была неудачной. Команда операторов БПЛА заявила, что подбила 10 российских машин.
Человеческие потери были столь же значительными. Ежедневно россияне теряли от 1200 до 2000 военных убитыми и ранеными, что значительно превышает мобилизацию примерно 30 000 военных ежемесячно. Без северокорейских подкреплений российская армия сокращалась бы на тысячи человек каждую неделю.
"Лично я считаю эти успехи по большей части провалом российской армии. То, как Россия использует свои силы, является нежизнеспособным", - написал аналитик Эндрю Перпетуа.
Хотя сложно предсказать, когда и как российские полевые армии в Курске и на востоке Украины потерпят крах, очевидно, что они движутся к этому.
Если что-то и может изменить ситуацию в пользу России, то это будет прекращение помощи США Украине. Киев пытается увеличить набор военных, укрепить оборону, реформировать командные структуры и расширить производство вооружений.
Несмотря на эти трудности, украинцы имеют повод для оптимизма. Западная помощь может продолжать поступать, хотя и в новых условиях. Тем временем россияне продолжают терять ресурсы, которые они уже не способны восстановить.
Напомним, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными). Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери.
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За такого розкладу - дивно що наших взагалі ще не вибили з курської обл. .
"Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, Росія виробляє близько 250 000 артилерійських *********** на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.
США та Європа разом мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона *********** щорічно для відправки в Україну, сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки."
CNN між іншим. https://suspilne.media/703476-rosia-viroblae-vtrici-bilse-artilerijskih-snaradiv-niz-ssa-ta-evropa-cnn/
В тексті не зазначені калібри. Ті 3 млн. можуть стосуватися всього (від вогів до тюльпанів), а 1,2 млн.- тільки найпопулярнішого калібру 155 мм.
Це пуста маніпуляція, незалежно від авторства.
Такі цифри в інтерв'ю https://edition.cnn.com/2024/09/08/europe/amanpour-general-oleksandr-syrskyi-interview-read-transcript-intl/index.html CNN назвав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський."
Дані співпадають. Росія виробляє саме артснарядів великого калібру в два рази більше, що ми бачимо й по фронту. Але це тільки снаряди, в інших галузях ситуація схожа і в кращому випадку близька до паритету. Ну от по дронам у нас то провали, то ми знова досягаємо паритету по FPV. Але ситуацію з Шахедами ви самі бачите, скільки ми і скільки по нам. З далекобійними ракетами це взагалі неспівставно. Важко нам, і Заходу теж непросто, я про виробництво.
висновок -динаміка позитивна і продовжує покращуватись.
Але чи дійсна вона?
Те, що 100% *********** одразу потрапляють на фронт неправда, бо компанії виробники мають й інші контракти.
Згадайте, як минулого року Казахстан зажадав законтрактовані раніш 152 мм снаряди. На саміті ОДКБ через це матюкались.
Теж у західних виробників- Україна не весь їх ринок, обслуговування контрактів продовжується.
Рашисти за 10 днів Сирію просрали.
І це вже набат, дзвіночок був у Малі, де туареги вагінерам Zди дали.
В крайньому разі віддадуть їх туркам , а ті вже розберуться .
І передають прівєт кацапським пенсіонерам...
Звідки? і А як?
По-перше, кацапня кидає техніку і тікає. По-друге - свої кораблі й транспортні судна кацапня вивела в море - щоб і їх повстанці не захопили... Та навіть якщо й завантажать - а куди пливти? Через Босфор турки не пропустять... Хіба що на Балтику... Так поки допливуть! Та ще й які матеріальні витрати!
Запитання було, - звідки інформація.
"Франція поставила 38шт AMX-10 RC (фр. Roues-Canon буквально «колісна гармата») - французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком"
В тойже час Польша поставила 310шт у вигляді Т72 та Твардий, що склали половину танків від 50+ країн рамштайну
Тобто основні поставлені танки це Т72
Чим краще "колісна гармата" за Т72?
Який результат від 31 абрамса?
Леопард2 надано 71шт.
Все таки мабуть краще ще 300+ Т72
Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан Источник: https://censor.net/ru/n3524007
Черговий селфоун , мага-клоуна
Розкажи мені ще про міць своїх кацапів у Сирії і закінчемо на цьому
Мені стіки сміятись не можна
Бідося.
Загугли відео ,як ваші йолупи вважали , що знищили Leopard і ржали з його захисту у вигляді кірпичів,а виявися то танк прорив
Але лошара цього не знає, Таке жалюгідне
За такого ставлення до ресурсів вони дуже швидко закінчуються, що ми зараз і спостерігаємо.
Головне не дати ворогові перепочинку і добити його остаточно ...
Як за жовтень коли було захоплено 500км2 ціною 60 000 кацапських голів
Для порівння ЗСУ захопили територію Курщини в три рази більшу , без подібних втрат
І отримали не руїни деревень
Отакі справи. Тепер зрозумів. Так отож
"Очевидно, що причина тому - це управлінські й організаційні проблеми в командуванні ОТУ "Донецьк", яке відповідає за цей напрямок і не здатне організувати фронт, незважаючи на те, що на напрямок перекинуті резерви..." Джерело: https://censor.net/ua/r3523499
Погано у генералів з мозгами...
Чи можна було краще? Не знаю - бо сам не генерал…
" Патриоты" там остались живыми только на диванах, тюрьмы пустые то есть придется сажать всех подряд что бы были зеки, и денег нужно будет платить все больше и больше, из-за инфляции и того что оставшиеся не затронутые войной орки ценят свою жизнь подороже.
Конечно можно начать обычную мобилизацию, но это не уменьшит расходы и тд