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Потери России в технике в Курской области стали катастрофическими, - Forbes

Знищення російської техніки

Армия РФ продолжает терять много военной техники в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Участок Курской области площадью примерно 4 квадратных мили стал кладбищем для российской техники. Это предвестник катастрофы, которая приближается для Кремля, поскольку его наступление на Украину начинает ослабевать", - говорится в материале.

Как рассказал один из собеседников издания, оператор беспилотников бригады морской пехоты Украины, только на своем участке площадью примерно 5 квадратных миль он насчитал около 90 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств. Отмечается, что это техника на целую бригаду. Украинские потери на этом же отрезке были значительно меньше: всего около 20 единиц.

"Соотношение потерь в пользу Украины 4:1 не является чем-то необычным. Фактически, это лишь немного выше, чем общее соотношение потерь 3:1 за всю войну: 14 500 уничтоженных российских машин против 5 200 украинских. Через год после того, как контрнаступление Украины летом 2023 года прекратилось, а Россия начала свое новое наступление, Курск стал эпицентром боевых действий, хотя ожесточенные бои продолжаются также в районах Часового Яра, Торецка, Волчанска, Курахово, Угледара и других городов и поселков на востоке Украины", - пишет Forbes.

Также издание напоминает, что Путин дал своим силам время до февраля для вытеснения сил ВСУ с Курщины, и не без причины. Российский режим ожидает, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января откроет новую и нестабильную эру в отношениях США с Украиной.

"Что бы ни произошло после 20 января, Путин стремится к полному контролю над российской территорией, когда меняется политическая ситуация. Поэтому Кремль собрал 60 000 российских и северокорейских войск и лучшие образцы тяжелого вооружения в Курской области - и начал бросать их в наступление", - говорится в материале.

Первая волна российских атак столкнулась с украинскими минами, беспилотниками, танками и артиллерией вблизи села Зеленый Шлях. К концу ноября атаки замедлились, но только для того, чтобы подразделения могли получить подкрепление.

"Это лишь разминка перед шоу", - отметил украинский собеседник Forbes 29 ноября.

Вторая волна атак началась с субботы. Она также была неудачной. Команда операторов БПЛА заявила, что подбила 10 российских машин.

Человеческие потери были столь же значительными. Ежедневно россияне теряли от 1200 до 2000 военных убитыми и ранеными, что значительно превышает мобилизацию примерно 30 000 военных ежемесячно. Без северокорейских подкреплений российская армия сокращалась бы на тысячи человек каждую неделю.

"Лично я считаю эти успехи по большей части провалом российской армии. То, как Россия использует свои силы, является нежизнеспособным", - написал аналитик Эндрю Перпетуа.

Хотя сложно предсказать, когда и как российские полевые армии в Курске и на востоке Украины потерпят крах, очевидно, что они движутся к этому.

Если что-то и может изменить ситуацию в пользу России, то это будет прекращение помощи США Украине. Киев пытается увеличить набор военных, укрепить оборону, реформировать командные структуры и расширить производство вооружений.

Несмотря на эти трудности, украинцы имеют повод для оптимизма. Западная помощь может продолжать поступать, хотя и в новых условиях. Тем временем россияне продолжают терять ресурсы, которые они уже не способны восстановить.

Напомним, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными). Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на самокатах атаковали позиции ВСУ под Торецком и потерпели неудачу, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) техника (1735) Курск (1092)


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Топ комментарии
+21
В тебе є інша інформація? Давай.
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08.12.2024 11:47
+21
Значить стаття правдива тільки тоді коли занадто песимістична?🥴
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08.12.2024 12:20
+17
Ну якщо в курській обл ЗСУ і дійсно п.здять кацапів , і про це до речі ниють в соцмережах і самі ж кацапські зетніки , то що , треба всеодно писати що це брехня ?
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08.12.2024 12:21
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читаю і немов марафон дивлюся
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08.12.2024 11:43 Ответить
В тебе є інша інформація? Давай.
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08.12.2024 11:47 Ответить
ні, але стаття просто занадто оптимістична
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08.12.2024 12:12 Ответить
Значить стаття правдива тільки тоді коли занадто песимістична?🥴
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08.12.2024 12:20 Ответить
Л-логіка....
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08.12.2024 12:23 Ответить
майже так, чи ви вважаєте, що лідор на чліні дЄрьмака наближає перемогу?
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08.12.2024 12:25 Ответить
ЗСУ наближають її і Захід який надає свої військові і фінансові ресурси
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08.12.2024 12:33 Ответить
невже ви таке чули на зебілазализоні? Це все ж "наш" ссанич, яйцесяйний, татаров та дЄрмак.
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08.12.2024 13:15 Ответить
І ти мені скажи, чому ми втратили 40% захоплених земель в курській області?
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08.12.2024 13:35 Ответить
Ти помилився. Я не з Генштабу.
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08.12.2024 14:51 Ответить
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08.12.2024 15:45 Ответить
це просто основа життя. Все погано і буде ще гірше. І це правда
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09.12.2024 01:17 Ответить
Ну якщо в курській обл ЗСУ і дійсно п.здять кацапів , і про це до речі ниють в соцмережах і самі ж кацапські зетніки , то що , треба всеодно писати що це брехня ?
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08.12.2024 12:21 Ответить
таке вже в них нутро всеПРопальщіків і московських ботів
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08.12.2024 13:07 Ответить
Скажи мені, чому ми втратили 40% захоплених земель в курській області?
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08.12.2024 13:34 Ответить
Тут все просто . Тому що сили не рівні . Приблизно 1 наш до 4-5 кацапів . По техніці те саме .
За такого розкладу - дивно що наших взагалі ще не вибили з курської обл. .
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08.12.2024 14:00 Ответить
Знову зрада?
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08.12.2024 23:46 Ответить
Є така інформація звісно.

"Згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, Росія виробляє близько 250 000 артилерійських *********** на місяць, або близько 3 мільйонів на рік.

США та Європа разом мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона *********** щорічно для відправки в Україну, сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки."

CNN між іншим. https://suspilne.media/703476-rosia-viroblae-vtrici-bilse-artilerijskih-snaradiv-niz-ssa-ta-evropa-cnn/
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08.12.2024 12:38 Ответить
Подібна інформація то ідеал маніпуляції!
В тексті не зазначені калібри. Ті 3 млн. можуть стосуватися всього (від вогів до тюльпанів), а 1,2 млн.- тільки найпопулярнішого калібру 155 мм.
Це пуста маніпуляція, незалежно від авторства.
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08.12.2024 12:45 Ответить
"Співвідношення ***********, що використовуються на фронті Україною та росією, становить один до двох, один до двох з половиною.

Такі цифри в інтерв'ю https://edition.cnn.com/2024/09/08/europe/amanpour-general-oleksandr-syrskyi-interview-read-transcript-intl/index.html CNN назвав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський."

Дані співпадають. Росія виробляє саме артснарядів великого калібру в два рази більше, що ми бачимо й по фронту. Але це тільки снаряди, в інших галузях ситуація схожа і в кращому випадку близька до паритету. Ну от по дронам у нас то провали, то ми знова досягаємо паритету по FPV. Але ситуацію з Шахедами ви самі бачите, скільки ми і скільки по нам. З далекобійними ракетами це взагалі неспівставно. Важко нам, і Заходу теж непросто, я про виробництво.
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08.12.2024 13:04 Ответить
колись було співвідношення один до десяти а то і більше, а тепер вже один до двох
висновок -динаміка позитивна і продовжує покращуватись.
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08.12.2024 13:12 Ответить
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08.12.2024 15:48 Ответить
У першому вашому пості й наведено таку пропорцію 1:2,5 (3млн:1,2 млн).
Але чи дійсна вона?
Те, що 100% *********** одразу потрапляють на фронт неправда, бо компанії виробники мають й інші контракти.
Згадайте, як минулого року Казахстан зажадав законтрактовані раніш 152 мм снаряди. На саміті ОДКБ через це матюкались.
Теж у західних виробників- Україна не весь їх ринок, обслуговування контрактів продовжується.
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08.12.2024 13:22 Ответить
Марафон смотреть не надо. Это может быть вредно. Но например подтвержденные потери рашки в танках порядка 1500 штук в год и выпуск новых около 120-150 - это с друг другом как бьется? Независимые ОСИНТ-аналитики подтверждают что на площадках хранения старой техники, которую оттуда снимали, ремонтировали и отправляли на фронт и тем перекрывали разницу между потерями и поставкой новой техники - так на тех площадках уже практически ничего нет, остались одни корпуса.
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08.12.2024 11:51 Ответить
загальновідома річ - форбс черпає інфу з марафона (лопата (для дебілів))
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08.12.2024 12:00 Ответить
ага точно!,,)), -- ще скажіть що Forbes "кремлівська прокладка",,)))
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08.12.2024 12:10 Ответить
тількі ось треба писати не "катастрофічні втрати!", бо то у Людей коїться щось там катастрофічне, треба -- Заїпательскі Високі показники!,
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08.12.2024 12:13 Ответить
Кацапи продаю ноу-хау: наварюйте на самокати мангали!
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08.12.2024 11:43 Ответить
Якщо катастрофічні втрати, то де катастрофа ? Якщо великі, то погоджуюсь, що кацапи не можуть щось змінити на Курщині.
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08.12.2024 11:49 Ответить
Катастрофа вранці відбулася у Дамаску.
Рашисти за 10 днів Сирію просрали.
І це вже набат, дзвіночок був у Малі, де туареги вагінерам Zди дали.
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08.12.2024 12:51 Ответить
Дамаск не курськ. Армія Башара - це не армія *****. Я б не акцентував увагу на дальньому Близькому Сході. Там Ердоган знає, що робить. А у ***** руки короткі. Хоча він думав, що довгі. Ятаганом йому ще не дуже вкоротили.
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08.12.2024 13:59 Ответить
А як же виробництво нових 1000-1500 танків на рік? Писали що русня не відчуває брак техніки.
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08.12.2024 11:59 Ответить
тепер ...З Сирії підтягнуть
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08.12.2024 12:09 Ответить
Ті кацапські танки вже служать сирійській опозиції . І не тільки танки , а й Панцірі і РСЗО . Сирійці , до речі - віджали у русні такі речі , котрі навіть ЗСУ віджати ще не змогли ( хоча й знищили кілька ) . Мова про новітній суперрадар " Подльот" .
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08.12.2024 12:28 Ответить
Толку от тех отжатых Панцирей и Подлётов, кто на них работать и обслуживать будет? Если только расчёты тоже перешли на сторону повстанцев.
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08.12.2024 12:59 Ответить
Ну поки що може й ніхто . Але згодом фахівці знайдуться , можна не сумніватись .
В крайньому разі віддадуть їх туркам , а ті вже розберуться .
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08.12.2024 13:27 Ответить
В Сирії на кацапській техніці вже їздять бармалєї.
І передають прівєт кацапським пенсіонерам...
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08.12.2024 12:31 Ответить
Два епитання:
Звідки? і А як?
По-перше, кацапня кидає техніку і тікає. По-друге - свої кораблі й транспортні судна кацапня вивела в море - щоб і їх повстанці не захопили... Та навіть якщо й завантажать - а куди пливти? Через Босфор турки не пропустять... Хіба що на Балтику... Так поки допливуть! Та ще й які матеріальні витрати!
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08.12.2024 12:41 Ответить
Тобто на самокатах атакують тому що так прикольно? А танки стоять за Уралом тому що "хахлоф жалєют"?...
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08.12.2024 12:11 Ответить
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08.12.2024 15:52 Ответить
Не знаю звідки ваша цифра. 1000-1500. У срср виготовляли 60-70 танків за місяць. Але у кацапів заводів стало менше.
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08.12.2024 14:01 Ответить
Наш Харківський з-д ім Малишева гнав тоді на місяць до 40 танків...
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08.12.2024 18:55 Ответить
Я проходив стаж на Малишева. У 1979 році. Один танк на день. Скільки робочих днів у місяці ? Ось і рахуйте. А це був період розквіту соціЯлізму. В ринкових умовах після 1991 року гадаю що обсяг скоротився вдесятеро. Ця картина й у московії.
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08.12.2024 19:01 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3934891-rosia-viroblae-vid-1000-do-1500-novih-tankiv-na-rik-pistorius.html Росія виробляє від 1000 до 1500 нових танків на рік - Пісторіус
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10.12.2024 17:08 Ответить
Пісторіус не сказав скільки танкових заводів на московії? Я знаю про два. Інші ремонтні. Можливо це цифри - кількість бронеоб'єктів.
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10.12.2024 19:49 Ответить
Ні, мені не казав, може вам доповісти.
Запитання було, - звідки інформація.
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12.12.2024 18:58 Ответить
Будуть піхотою лізти - на втрати поки не зважають
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08.12.2024 12:00 Ответить
А тепер давайте новини де було приблизно пораховано скільки ще техніки теоретично може дати ЕС без США . А там в максимумі по підрахункам не більше 80-100 танків та до 200-300 бмп якщо дуже і дуже напружатся з запасів-от і все,а нових дуже мало виготовляють. Але у московії є ще кндр та можливо іран. Так що з технікою у всіх не дуже, навіть при тому що дрони її виносять активно і вона потрібна якщо не для боїв як такових, а для закріплення у населених пунктах.
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08.12.2024 12:08 Ответить
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08.12.2024 12:20 Ответить
Пустеля в Неваді. Сухо, нічого не ржавіє. Тільки пісок в усіх щілинах.
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08.12.2024 12:33 Ответить
Дивлячись на цю картину, виникає думка. А чи є у світі розумна людина ?
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08.12.2024 18:13 Ответить
Головне не тільки кількість , але і якість. Я гадаю ніхто не ставить під сумнів , що танчик з тієїж Франції чи ВБ вартий на полі 2-3 кацапських "проривів" де захист з цегли.
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08.12.2024 12:36 Ответить
черепиці ! ?
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08.12.2024 14:02 Ответить
"Гадалкін" проснувся

"Франція поставила 38шт AMX-10 RC (фр. Roues-Canon буквально «колісна гармата») - французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком"

В тойже час Польша поставила 310шт у вигляді Т72 та Твардий, що склали половину танків від 50+ країн рамштайну

Тобто основні поставлені танки це Т72

Чим краще "колісна гармата" за Т72?
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08.12.2024 17:12 Ответить
А слова Леопард і Абрамс тобі щось говорять? І, я бачив ці танки на Херсонщині. Там модернізовані Т-72. Звісно, не Булати, але, кращі ніж кацапські Т-55.
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08.12.2024 19:34 Ответить
Так було написано про французські танки

Який результат від 31 абрамса?

Леопард2 надано 71шт.

Все таки мабуть краще ще 300+ Т72
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08.12.2024 19:56 Ответить
Свіжачок
Танки Abrams, которые США передали Украине, были недоукомплектованы, - Салливан Источник: https://censor.net/ru/n3524007
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08.12.2024 21:27 Ответить
Тобто недоукомплектовані Амбрамси вийшлі краще за укомплектовані Прориви
Черговий селфоун , мага-клоуна
Розкажи мені ще про міць своїх кацапів у Сирії і закінчемо на цьому
Мені стіки сміятись не можна
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09.12.2024 12:09 Ответить
О мага , чортик істерить , адже друзів його хозяїна трампа - зачепили
Бідося.

Загугли відео ,як ваші йолупи вважали , що знищили Leopard і ржали з його захисту у вигляді кірпичів,а виявися то танк прорив

Але лошара цього не знає, Таке жалюгідне
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09.12.2024 12:04 Ответить
Втрати кацапів катастрофічні, але кацапи щодня окуповують населенні пункти в Україні.. Щось воно не складається..
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08.12.2024 12:34 Ответить
Чому не складається? Якраз все сходиться - ціною неймовірних втрат окуповують територію. Стандартна кацапська стратегія з часів Батия...
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08.12.2024 12:50 Ответить
Ось тільки співвідношення втрат при "м'ясних" штурмах суттєво вище за класичні 1:3.
За такого ставлення до ресурсів вони дуже швидко закінчуються, що ми зараз і спостерігаємо.
Головне не дати ворогові перепочинку і добити його остаточно ...
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08.12.2024 16:15 Ответить
Вот так именно и дошёл Батый до Киева, и зашёл, и спалил.
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09.12.2024 09:39 Ответить
І де він зараз. Отож! Бо якщо гнати постійно м'ясо то одного разу воно банально закінчується
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09.12.2024 12:08 Ответить
"Курчат восени підраховують" ...
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08.12.2024 16:22 Ответить
Якщо м'ясо гнати на забій і втрати виросли з 1к до 2к голів на день , то звичайно будуть якісь мінімальні просування
Як за жовтень коли було захоплено 500км2 ціною 60 000 кацапських голів
Для порівння ЗСУ захопили територію Курщини в три рази більшу , без подібних втрат
І отримали не руїни деревень
Отакі справи. Тепер зрозумів. Так отож
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09.12.2024 12:06 Ответить
Бутусов, і з ним ще 10 військових експертів вже 10 раз пояснювали:
"Очевидно, що причина тому - це управлінські й організаційні проблеми в командуванні ОТУ "Донецьк", яке відповідає за цей напрямок і не здатне організувати фронт, незважаючи на те, що на напрямок перекинуті резерви..." Джерело: https://censor.net/ua/r3523499
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08.12.2024 12:43 Ответить
Бутусов - військовий експерт? Це коли ж він встиг закінчити академію генштабу? -
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08.12.2024 16:42 Ответить
Для того щоб відрізняти гівно від ковбаси не треба закінчувати академію кухарів. Те саме і тут.
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08.12.2024 17:41 Ответить
ЗІ тим більше що говнокомандувач у нас (наскільки я знаю) теж академій не кончав, а навіть (як кажуть) навпаки.
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08.12.2024 17:44 Ответить
Ось звідси і "ростуть ноги" горезвісних "73%", яким голова потрібна лише для того, щоб у неї їсти ...
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08.12.2024 20:10 Ответить
Все пізнається у порівнянні, якщо за однакових умов у одного все класно, а у другого з рук валиться, то для цього треба бути мудрецем, щоб побачити ? Якщо Порошенко Мінськом зупинив орду біля Дебальцево, а Лідор все дивився в очі, і просрав у кілька разів більшу територію, то висновок лежить на поверхні. КлоВун не може бути президентом. І Лідором. І Головнокомандувачем. Він же КлоВун. І це його покликання.
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08.12.2024 18:22 Ответить
Йдеться не про пересидента, а про сенс слова експерт. Якщо утрувати, то коли хтось оголосить когось хірургом, то ви що, ляжете перед ним на хірургічний стіл і дозволите копирсатися гострим предметом у своїх нутрощах? І навіть не поцікавитеся про його освіту та досвід роботи хірургом?
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08.12.2024 19:54 Ответить
А експерт це той, кому ви довіряєте свої мізки. Наслідки можуть бути і не такі очевидні як у випадку хірурга, але так само невідворотні. Горезвісні "73%"-і тому свідки ...
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08.12.2024 20:30 Ответить
"По колхозу мы идем - все мы председатели ..."
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08.12.2024 16:45 Ответить
Оглядач та експерт це дві великі різниці ...
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08.12.2024 16:51 Ответить
Нашим паркетним передпенсійним генералам все погано: "вогняні вали" кацапів увесь 2022 - погано, великі бронегрупи кацапів увесь 2023 рік - погано, малі групи піхоти кацапів по 5-10 рил, вже фактично без броні, з артою 1:1 у 2024 - теж погано.
Погано у генералів з мозгами...
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08.12.2024 12:50 Ответить
Я б не був такий категоричний щодо генералів. Бо, беручи об'єктивно, вони побудували оборону, яка за три роки не впала під навалою, та ще й наступальні операції змогли провести, хоча аритметичне співвідношення сил очевидно не на нашу користь.

Чи можна було краще? Не знаю - бо сам не генерал…
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08.12.2024 13:15 Ответить
Точно генерали? Не "людський ресурс" який героїчно сидить в окопах? Не волонтери які закривають під 90% критичних потреб? Пацани навіть пальне собі самі купляють. Генерали *****... ідітє на*уй.
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08.12.2024 17:48 Ответить
Розумно дати Україні пару тисяч танків та БМП. Впродовж місяця. Звісно, що екіпажі мають бути ...... іноземними. У нас стільки фахівців на іноземну техніку немає і не буде.
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08.12.2024 14:04 Ответить
Нєту дєнєг щоб найняти найманців. У рашки під санкціями є, а у бомжеватого Заходу - немає!
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08.12.2024 17:51 Ответить
Нам не відомо багато. Але моя думка проста - ДАВАЙТЕ ЛИШЕ СПРОБУЄМО ! Не помиляється той, хто не діє. Французький Іноземний легіон сам проситься в руки. То буде помилкою відмовитись від шансу спробувати міць наших партнерів.
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08.12.2024 18:08 Ответить
Зараз із Сирії техніки довезуть.
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08.12.2024 14:07 Ответить
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08.12.2024 16:18 Ответить
Скільки потягнуть два Іл-76 та один АН-26 ? Цілу армію чи сирійські килими ?
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08.12.2024 18:10 Ответить
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08.12.2024 14:29 Ответить
Давайте рассуждать так: все кацапы и колаборанты на ТОТ в том числе тна Курщине там потому что у них есть какая то мотивация -- деньги, срок или желание " косить укроп". С каждым мертвым или покалеченным орком этой мотивации нужно будет больше --- иначе они бы уже были бы на войне.
" Патриоты" там остались живыми только на диванах, тюрьмы пустые то есть придется сажать всех подряд что бы были зеки, и денег нужно будет платить все больше и больше, из-за инфляции и того что оставшиеся не затронутые войной орки ценят свою жизнь подороже.

Конечно можно начать обычную мобилизацию, но это не уменьшит расходы и тд
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08.12.2024 22:16 Ответить
 
 