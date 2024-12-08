Потери России в технике в Курской области стали катастрофическими, - Forbes

Армия РФ продолжает терять много военной техники в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Участок Курской области площадью примерно 4 квадратных мили стал кладбищем для российской техники. Это предвестник катастрофы, которая приближается для Кремля, поскольку его наступление на Украину начинает ослабевать", - говорится в материале.

Как рассказал один из собеседников издания, оператор беспилотников бригады морской пехоты Украины, только на своем участке площадью примерно 5 квадратных миль он насчитал около 90 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств. Отмечается, что это техника на целую бригаду. Украинские потери на этом же отрезке были значительно меньше: всего около 20 единиц.

"Соотношение потерь в пользу Украины 4:1 не является чем-то необычным. Фактически, это лишь немного выше, чем общее соотношение потерь 3:1 за всю войну: 14 500 уничтоженных российских машин против 5 200 украинских. Через год после того, как контрнаступление Украины летом 2023 года прекратилось, а Россия начала свое новое наступление, Курск стал эпицентром боевых действий, хотя ожесточенные бои продолжаются также в районах Часового Яра, Торецка, Волчанска, Курахово, Угледара и других городов и поселков на востоке Украины", - пишет Forbes.

Также издание напоминает, что Путин дал своим силам время до февраля для вытеснения сил ВСУ с Курщины, и не без причины. Российский режим ожидает, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января откроет новую и нестабильную эру в отношениях США с Украиной.

"Что бы ни произошло после 20 января, Путин стремится к полному контролю над российской территорией, когда меняется политическая ситуация. Поэтому Кремль собрал 60 000 российских и северокорейских войск и лучшие образцы тяжелого вооружения в Курской области - и начал бросать их в наступление", - говорится в материале.

Первая волна российских атак столкнулась с украинскими минами, беспилотниками, танками и артиллерией вблизи села Зеленый Шлях. К концу ноября атаки замедлились, но только для того, чтобы подразделения могли получить подкрепление.

"Это лишь разминка перед шоу", - отметил украинский собеседник Forbes 29 ноября.

Вторая волна атак началась с субботы. Она также была неудачной. Команда операторов БПЛА заявила, что подбила 10 российских машин.

Человеческие потери были столь же значительными. Ежедневно россияне теряли от 1200 до 2000 военных убитыми и ранеными, что значительно превышает мобилизацию примерно 30 000 военных ежемесячно. Без северокорейских подкреплений российская армия сокращалась бы на тысячи человек каждую неделю.

"Лично я считаю эти успехи по большей части провалом российской армии. То, как Россия использует свои силы, является нежизнеспособным", - написал аналитик Эндрю Перпетуа.

Хотя сложно предсказать, когда и как российские полевые армии в Курске и на востоке Украины потерпят крах, очевидно, что они движутся к этому.

Если что-то и может изменить ситуацию в пользу России, то это будет прекращение помощи США Украине. Киев пытается увеличить набор военных, укрепить оборону, реформировать командные структуры и расширить производство вооружений.

Несмотря на эти трудности, украинцы имеют повод для оптимизма. Западная помощь может продолжать поступать, хотя и в новых условиях. Тем временем россияне продолжают терять ресурсы, которые они уже не способны восстановить.

Напомним, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными). Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери.

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