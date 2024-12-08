Батальйон К-2 перетворили на 20 окремий полк безпілотних систем, його й надалі очолюватиме підполковник Кирило Верес
На базі батальйону К-2, який є частиною 54 ОМБр ЗСУ, створили 20-й окремий полк безпілотних систем.
Про це у соцмережі Facebook на офіційній сторінці батальйону К-2 54 ОМБр повідомив командир підрозділу, Герой України, підполковник Кирило Верес, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш підрозділ був сформований в далекому 2014 році. У нас була невеличка група людей. Офіційно підрозділ був створений вже у 2018 році. У 2022 році ми стали великим механізованим батальйоном. До 2024 року ми стали одним із найбільших батальйонів сухопутних військ, по простому – самої піхоти. Але з невеличкими елементами сучасності ведення війни. Я, як командир батальйону К-2 хочу офіційно заявити, що ми створюємо новий окремий полк безпілотних систем", - розповів Верес.
Зазначається, що окремий полк безпілотних систем очолюватиме Герой України, підполковник Кирило Верес.
Військовий розповів, що у полку відкрили набір для всіх, хто бажає стати до їхніх лав. У військовому підрозділі пропонують роботу як в тилу, так і на передовій.
"Тому хочу оголосити великий набір до наших лав. Всіх бажаючих, якщо буде можливість переведення з інших підрозділів, ми з радістю розглянемо такі кандидатури. Хлопців, які тимчасово залишили свої позиції, в народі – просто СЗЧ, ми не будемо розбиратися, з яких причин це було",- сказав підполковник.
Нагадаємо, що раніше батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ заявив, що приймає бійців, які самовільно залишили попереднє місце служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аби тільки в Офіс не перевели або послом в Норвегію подалі від керівництва військом
балалайокБПЛА знайдемо для забезпечення?
А якщо серйозно, то я радію від цього призначення.
Єдине, шо бентежить - то тривога за підводні камені. Дай боже, щоб надумані.
як тільки рейтинг Вереса зросте і він стане дуже публічним - його можуть прибрати із ефіру або заборонити без дозволу командування видавати інфу в ефір!!!