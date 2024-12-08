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Батальйон К-2 перетворили на 20 окремий полк безпілотних систем, його й надалі очолюватиме підполковник Кирило Верес

Батальйон К-2 перетворили на 20 окремий полк безпілотних систем

На базі батальйону К-2, який є частиною 54 ОМБр ЗСУ, створили 20-й окремий полк безпілотних систем.

Про це у соцмережі Facebook на офіційній сторінці батальйону К-2 54 ОМБр повідомив командир підрозділу, Герой України, підполковник Кирило Верес, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш підрозділ був сформований в далекому 2014 році. У нас була невеличка група людей. Офіційно підрозділ був створений вже у 2018 році. У 2022 році ми стали великим механізованим батальйоном. До 2024 року ми стали одним із найбільших батальйонів сухопутних військ, по простому – самої піхоти. Але з невеличкими елементами сучасності ведення війни. Я, як командир батальйону К-2 хочу офіційно заявити, що ми створюємо новий окремий полк безпілотних систем", - розповів Верес.

Зазначається, що окремий полк безпілотних систем очолюватиме Герой України, підполковник Кирило Верес.

Читайте також: Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Військовий розповів, що у полку відкрили набір для всіх, хто бажає стати до їхніх лав. У військовому підрозділі пропонують роботу як в тилу, так і на передовій.

"Тому хочу оголосити великий набір до наших лав. Всіх бажаючих, якщо буде можливість переведення з інших підрозділів, ми з радістю розглянемо такі кандидатури. Хлопців, які тимчасово залишили свої позиції, в народі – просто СЗЧ, ми не будемо розбиратися, з яких причин це було",- сказав підполковник.

Нагадаємо, що раніше батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ заявив, що приймає бійців, які самовільно залишили попереднє місце служби.

Дивіться також: Воїн батальйону К-2 54 ОМБр самотужки відбив атаку штурмової групи ворога, яка складалася із шести окупантів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4133) 54 окрема бригада (178) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+14
Гарна новина!! Героям Слава!!!
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08.12.2024 18:38
+10
Адекватний дядько.

Аби тільки в Офіс не перевели або послом в Норвегію подалі від керівництва військом
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08.12.2024 18:45
+6
підписаний на їх ютюб канал.
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08.12.2024 18:29
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підписаний на їх ютюб канал.
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08.12.2024 18:29 Відповісти
Гарна новина!! Героям Слава!!!
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08.12.2024 18:38 Відповісти
Молодцы. FPV дроны при достаточном количестве остановят орду. При огромном количестве мяса, нужна промышленная мясорубка. Противопехотные мины и FPV дроны рано или поздно приведут к дефициту мяса на болотах.
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08.12.2024 18:39 Відповісти
Адекватний дядько.

Аби тільки в Офіс не перевели або послом в Норвегію подалі від керівництва військом
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08.12.2024 18:45 Відповісти
Кирило Кирилович не поведеться на таке....
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08.12.2024 18:57 Відповісти
він - військовий, тобто людина підневільна
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08.12.2024 19:15 Відповісти
військового не можуть перевести цивільну посаду - Залужний "списався" (його не рахувати), а командир 93-ї коли зрозуміє в яке болото попав - сам звільниться!
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08.12.2024 19:18 Відповісти
вибачте, але в сьогоденних реаліях "не можуть" не буває.
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08.12.2024 19:23 Відповісти
грибок на мизинці лівої ноги знайдуть попередньо підкинувши і покажи мені ту ВЛК, яка не виконає забаганку Єрмака
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08.12.2024 19:25 Відповісти
Верес правильний воїн, багато дивлячись його інтерв'ю в Ютуб, маю думку, що під зелену владу він ніколи не ляже і в жОПу працювати ніколи не піде!
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09.12.2024 11:00 Відповісти
А якщо йому корпус безпілотних ЛА довірять - де ми стільки балалайок БПЛА знайдемо для забезпечення?
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08.12.2024 18:59 Відповісти
Данія дасть, бо Данія так і називається, щоб давати.

А якщо серйозно, то я радію від цього призначення.

Єдине, шо бентежить - то тривога за підводні камені. Дай боже, щоб надумані.
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08.12.2024 19:30 Відповісти
підводна каменюка одна ....
як тільки рейтинг Вереса зросте і він стане дуже публічним - його можуть прибрати із ефіру або заборонити без дозволу командування видавати інфу в ефір!!!
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08.12.2024 19:35 Відповісти
отож
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08.12.2024 19:38 Відповісти
Цьому хлопцю воїни і люди вірять. Народ скинетьця і на корпус пезпілотників, він не Притула, не наїбе!
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09.12.2024 11:03 Відповісти
для командування корпусом потрібна відповідна освіта військова - можкть не призначити...
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09.12.2024 11:08 Відповісти
Замість того щоб створювати у кожній бригаді сильні підрозділи летунів - будуть в одному підрозділі. І їх будуть видряджяти до іншіх підрозділів- субпідрядчиків. А це завжди проблеми.
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08.12.2024 21:23 Відповісти
Вереса за його воєнну працю вже давно треба підвищити до полковника . Дуже добре воює пан Верес.
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08.12.2024 21:57 Відповісти
 
 