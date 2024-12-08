Батальйон К-2 перетворили на 20 окремий полк безпілотних систем, його й надалі очолюватиме підполковник Кирило Верес

На базі батальйону К-2, який є частиною 54 ОМБр ЗСУ, створили 20-й окремий полк безпілотних систем.

Про це у соцмережі Facebook на офіційній сторінці батальйону К-2 54 ОМБр повідомив командир підрозділу, Герой України, підполковник Кирило Верес, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш підрозділ був сформований в далекому 2014 році. У нас була невеличка група людей. Офіційно підрозділ був створений вже у 2018 році. У 2022 році ми стали великим механізованим батальйоном. До 2024 року ми стали одним із найбільших батальйонів сухопутних військ, по простому – самої піхоти. Але з невеличкими елементами сучасності ведення війни. Я, як командир батальйону К-2 хочу офіційно заявити, що ми створюємо новий окремий полк безпілотних систем", - розповів Верес.

Зазначається, що окремий полк безпілотних систем очолюватиме Герой України, підполковник Кирило Верес.

Читайте також: Батальйон К-2 54-ї ОМБр заявив, що прийме військових на службу після СЗЧ

Військовий розповів, що у полку відкрили набір для всіх, хто бажає стати до їхніх лав. У військовому підрозділі пропонують роботу як в тилу, так і на передовій.

"Тому хочу оголосити великий набір до наших лав. Всіх бажаючих, якщо буде можливість переведення з інших підрозділів, ми з радістю розглянемо такі кандидатури. Хлопців, які тимчасово залишили свої позиції, в народі – просто СЗЧ, ми не будемо розбиратися, з яких причин це було",- сказав підполковник.

Нагадаємо, що раніше батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ заявив, що приймає бійців, які самовільно залишили попереднє місце служби.

Дивіться також: Воїн батальйону К-2 54 ОМБр самотужки відбив атаку штурмової групи ворога, яка складалася із шести окупантів. ВIДЕО