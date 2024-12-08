Батальон К-2 превратили в 20-й отдельный полк беспилотных систем, его и дальше будет возглавлять подполковник Кирилл Верес

На базе батальона К-2, который является частью 54-й ОМБр ВСУ, создали 20-й отдельный полк беспилотных систем.

Об этом в соцсети Facebook на официальной странице батальона К-2 54 ОМБр сообщил командир подразделения, Герой Украины, подполковник Кирилл Верес, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше подразделение было сформировано в далеком 2014 году. У нас была небольшая группа людей. Официально подразделение было создано уже в 2018 году. В 2022 году мы стали большим механизированным батальоном. К 2024 году мы стали одним из крупнейших батальонов сухопутных войск, по простому - самой пехоты. Но с небольшими элементами современности ведения войны. Я как командир батальона К-2 хочу официально заявить, что мы создаем новый отдельный полк беспилотных систем", - рассказал Верес.

Отмечается, что отдельный полк беспилотных систем будет возглавлять Герой Украины, подполковник Кирилл Верес.

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Военный рассказал, что в полку открыли набор для всех, кто желает стать в их ряды. В военном подразделении предлагают работу как в тылу, так и на передовой.

"Поэтому хочу объявить большой набор в наши ряды. Всех желающих, если будет возможность перевода из других подразделений, мы с радостью рассмотрим такие кандидатуры. Ребят, которые временно оставили свои позиции, в народе - просто СЗОЧ, мы не будем разбираться, по каким причинам это было",- сказал подполковник.

Напомним, что ранее батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что принимает бойцов, самовольно оставивших предыдущее место службы.

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