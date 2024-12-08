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Батальон К-2 превратили в 20-й отдельный полк беспилотных систем, его и дальше будет возглавлять подполковник Кирилл Верес

Батальйон К-2 перетворили на 20 окремий полк безпілотних систем

На базе батальона К-2, который является частью 54-й ОМБр ВСУ, создали 20-й отдельный полк беспилотных систем.

Об этом в соцсети Facebook на официальной странице батальона К-2 54 ОМБр сообщил командир подразделения, Герой Украины, подполковник Кирилл Верес, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше подразделение было сформировано в далеком 2014 году. У нас была небольшая группа людей. Официально подразделение было создано уже в 2018 году. В 2022 году мы стали большим механизированным батальоном. К 2024 году мы стали одним из крупнейших батальонов сухопутных войск, по простому - самой пехоты. Но с небольшими элементами современности ведения войны. Я как командир батальона К-2 хочу официально заявить, что мы создаем новый отдельный полк беспилотных систем", - рассказал Верес.

Отмечается, что отдельный полк беспилотных систем будет возглавлять Герой Украины, подполковник Кирилл Верес.

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Военный рассказал, что в полку открыли набор для всех, кто желает стать в их ряды. В военном подразделении предлагают работу как в тылу, так и на передовой.

"Поэтому хочу объявить большой набор в наши ряды. Всех желающих, если будет возможность перевода из других подразделений, мы с радостью рассмотрим такие кандидатуры. Ребят, которые временно оставили свои позиции, в народе - просто СЗОЧ, мы не будем разбираться, по каким причинам это было",- сказал подполковник.

Напомним, что ранее батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что принимает бойцов, самовольно оставивших предыдущее место службы.

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Автор: 

беспилотник (3586) 54 отдельная мехбригада (183) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+14
Гарна новина!! Героям Слава!!!
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08.12.2024 18:38
+10
Адекватний дядько.

Аби тільки в Офіс не перевели або послом в Норвегію подалі від керівництва військом
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08.12.2024 18:45
+6
підписаний на їх ютюб канал.
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08.12.2024 18:29
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підписаний на їх ютюб канал.
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08.12.2024 18:29 Ответить
Гарна новина!! Героям Слава!!!
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08.12.2024 18:38 Ответить
Молодцы. FPV дроны при достаточном количестве остановят орду. При огромном количестве мяса, нужна промышленная мясорубка. Противопехотные мины и FPV дроны рано или поздно приведут к дефициту мяса на болотах.
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08.12.2024 18:39 Ответить
Адекватний дядько.

Аби тільки в Офіс не перевели або послом в Норвегію подалі від керівництва військом
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08.12.2024 18:45 Ответить
Кирило Кирилович не поведеться на таке....
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08.12.2024 18:57 Ответить
він - військовий, тобто людина підневільна
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08.12.2024 19:15 Ответить
військового не можуть перевести цивільну посаду - Залужний "списався" (його не рахувати), а командир 93-ї коли зрозуміє в яке болото попав - сам звільниться!
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08.12.2024 19:18 Ответить
вибачте, але в сьогоденних реаліях "не можуть" не буває.
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08.12.2024 19:23 Ответить
грибок на мизинці лівої ноги знайдуть попередньо підкинувши і покажи мені ту ВЛК, яка не виконає забаганку Єрмака
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08.12.2024 19:25 Ответить
Верес правильний воїн, багато дивлячись його інтерв'ю в Ютуб, маю думку, що під зелену владу він ніколи не ляже і в жОПу працювати ніколи не піде!
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09.12.2024 11:00 Ответить
А якщо йому корпус безпілотних ЛА довірять - де ми стільки балалайок БПЛА знайдемо для забезпечення?
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08.12.2024 18:59 Ответить
Данія дасть, бо Данія так і називається, щоб давати.

А якщо серйозно, то я радію від цього призначення.

Єдине, шо бентежить - то тривога за підводні камені. Дай боже, щоб надумані.
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08.12.2024 19:30 Ответить
підводна каменюка одна ....
як тільки рейтинг Вереса зросте і він стане дуже публічним - його можуть прибрати із ефіру або заборонити без дозволу командування видавати інфу в ефір!!!
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08.12.2024 19:35 Ответить
отож
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08.12.2024 19:38 Ответить
Цьому хлопцю воїни і люди вірять. Народ скинетьця і на корпус пезпілотників, він не Притула, не наїбе!
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09.12.2024 11:03 Ответить
для командування корпусом потрібна відповідна освіта військова - можкть не призначити...
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09.12.2024 11:08 Ответить
Замість того щоб створювати у кожній бригаді сильні підрозділи летунів - будуть в одному підрозділі. І їх будуть видряджяти до іншіх підрозділів- субпідрядчиків. А це завжди проблеми.
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08.12.2024 21:23 Ответить
Вереса за його воєнну працю вже давно треба підвищити до полковника . Дуже добре воює пан Верес.
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08.12.2024 21:57 Ответить
 
 