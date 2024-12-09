Війська РФ штурмували позиції наших захисників у районах Вовчанська, Липців та Високої Яруги, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. Російські окупанти завдали 1 авіаудару із використанням 2 КАБів, а також 6 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 210 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати ворога на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становили 50 осіб, з них безповоротні - 23, санітарні - 27. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 6 одиниць озброєння та військової техніки