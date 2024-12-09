Войска РФ штурмовали позиции наших защитников в районах Волчанска, Липцев и Высокой Яруги, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, на Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов, а также 6 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 210 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери врага на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 50 человек, из них безвозвратные - 23, санитарные - 27. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 6 единиц вооружения и военной техники