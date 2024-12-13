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Новини Війна
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ОСУВ Хортиця (203) оточення (18) Донецька область (7548) Покровськ (403) Покровський район (154) Успенівка (13) війна в Україні (1102)

Підрозділи Сил оборони вживають необхідних заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки, - ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи Сил оборони України відбивають штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка та протидіють захопленню або оточенню цих населених пунктів ворогом.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі підрозділи ЗСУ задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту.

Самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником, - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська зменшили кількість штурмів біля Часового Яру, але накопичують сили та техніку, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі ЗСУ активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.

У "Хортиці" стверджують, що "емоційна інтерпретація" інформації про оперативну ситуацію на фронті "заохочує противника до ускладнення ситуації" і є діями на його користь.

"Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні сили України", - додали в ОСУВ.

Оточення ЗСУ в районі Успенівки на Донеччиніі: коментар ОСУВ Хортиця

Читайте також: ЗСУ мають успіхи на Куп’янському напрямку, війська РФ просунулися на Покровсько-Курахівському напрямку, - естонська розвідка 

Нагадаємо, 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація в районі "Успенівського мішка" (біля села Успенівка Курахівської громади Покровського району Донецької області) продовжує погіршуватися. За їхніми даними, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.

У DeepState звинувачують у бездіяльності оперативно-тактичне угруповання "Донецьк".

Там також заявили, що командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка вже зняли з посади, але перевели на іншу — в командуванні Сухопутних військ.

Також читайте: Росіяни стрімко наближаються до Покровська: українські військові готуються до "нестандартних рішень", - NYT

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Ніколи не було такої безпорядності на фронті при Залужному,на жаль Сирський не відповідає своїй посаді чого варта курська операція коли такий хаос на покровському напрямку ,ось чого варте із за ревнощів заміна вищого військового керівництва "найвеличнішим".
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13.12.2024 16:22
+9
Укріпрайон вже повернули?
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13.12.2024 16:16
+8
А якщо мішок ''захлопнеться'' (тьху-тьху), хоч якась зараза понесе відповідальність?
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13.12.2024 16:22
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Укріпрайон вже повернули?
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13.12.2024 16:16 Відповісти
А якщо мішок ''захлопнеться'' (тьху-тьху), хоч якась зараза понесе відповідальність?
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13.12.2024 16:22 Відповісти
ну да ..дадуть пару бригадних генералів та переведуть на інше місце ..як Луценка
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13.12.2024 16:23 Відповісти
Яка,яка...Петро Порошенко.
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13.12.2024 16:47 Відповісти
Ніколи не було такої безпорядності на фронті при Залужному,на жаль Сирський не відповідає своїй посаді чого варта курська операція коли такий хаос на покровському напрямку ,ось чого варте із за ревнощів заміна вищого військового керівництва "найвеличнішим".
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13.12.2024 16:22 Відповісти
Курська авантюра - це злочин Зєлі і Сирника ,коли з Донеччини ,оголивши фронт, перекинули на Курщину найбоєздатнійші бригади. А кацапи ,навпаки фронтові частини не перекидали ,а перекинули частини з внутрішніх округів,а тепер маємо те що маємо.
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13.12.2024 17:09 Відповісти
Планує все такий же нікчемний Начальник ГШ Баргилевич.
Таке враження, що їм не сказали - на чіїй стороні вони...
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13.12.2024 17:56 Відповісти
зняли з посади..
єфрейтора з нього треба робити, щоб не міг більше шкодити ..
не справився - нах!
а то перевели.. і все..
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13.12.2024 16:29 Відповісти
Не сняли, а ПЕ-РЕ-ВЕ-ЛИ.
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13.12.2024 16:37 Відповісти
"зняли з посади, але перевели на іншу"...
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13.12.2024 16:42 Відповісти
Нах допускати - шоб потім героічно виправляти?
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13.12.2024 16:35 Відповісти
Dmutro

Яка витончена маніпуляція!
При Зелемське котлов не є! Є мешки. Курахівський мешок.
Но це не котел, це мешок. І Зелемське молодець.
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13.12.2024 16:43 Відповісти
Луценка на підвищення,ось і весь захід.
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13.12.2024 16:45 Відповісти
Я не експерт. Але зараз сиджу на дивані. І аналізую карту. Наших пацанів підтискать з півночі три полки, зі сходу дивізія та бригада. І це проти однієї бригади та спецназу. Є доцільність класти хлопців у цій кишці ? Коли біля Покровська скрізь дірки в обороні, і туди заповзають ворожі ДРГ. Це стратегія кутузова-Зєлєнскаво чи тактика командувача ОСУВ Хортиця ? Сказати, що вони тварини значить нічого не сказати. Таких розстрілювати треба прямо на РНБО.
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13.12.2024 16:57 Відповісти
 
 