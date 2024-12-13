Підрозділи Сил оборони вживають необхідних заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки, - ОСУВ "Хортиця"
Підрозділи Сил оборони України відбивають штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка та протидіють захопленню або оточенню цих населених пунктів ворогом.
Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наразі підрозділи ЗСУ задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту.
Самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником, - йдеться у повідомленні.
Наразі ЗСУ активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.
У "Хортиці" стверджують, що "емоційна інтерпретація" інформації про оперативну ситуацію на фронті "заохочує противника до ускладнення ситуації" і є діями на його користь.
"Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні сили України", - додали в ОСУВ.
Нагадаємо, 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація в районі "Успенівського мішка" (біля села Успенівка Курахівської громади Покровського району Донецької області) продовжує погіршуватися. За їхніми даними, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.
У DeepState звинувачують у бездіяльності оперативно-тактичне угруповання "Донецьк".
Там також заявили, що командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка вже зняли з посади, але перевели на іншу — в командуванні Сухопутних військ.
Будь ласка, зачекайте...
Таке враження, що їм не сказали - на чіїй стороні вони...
єфрейтора з нього треба робити, щоб не міг більше шкодити ..
не справився - нах!
а то перевели.. і все..
Яка витончена маніпуляція!
При Зелемське котлов не є! Є мешки. Курахівський мешок.
Но це не котел, це мешок. І Зелемське молодець.