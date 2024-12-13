СБУ повідомила про підозру керівникам окупаційних "суду" та "прокуратури" на Донеччині
Служба безпеки України зібрала докази проти двох колаборантів, які обіймають керівні посади в окупаційних правоохоронних органах на тимчасово захоплених територіях Донецької області.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, одна з підозрюваних - заступниця голови Гірняцького районного суду Макіївки. Після переходу на бік ворога вона почала сприяти придушенню проукраїнських настроїв серед місцевих мешканців. Жінка бере участь у переслідуванні громадян України, організовує їх обшуки, примусове утримання та навіть застосування медичних і виховних заходів.
Ще одним фігурантом є заступник "прокурора" Волноваського району. Зрадник співпрацює з окупантами ще з 2014 року, коли почав працювати у так званій "генеральній прокуратурі ДНР". З початком повномасштабного вторгнення він продовжив свою діяльність на керівній посаді у незаконно створеній "прокуратурі" Волноваського району. Його завдання - забезпечення роботи окупаційної системи, організація незаконних арештів, обшуків та утримання проукраїнських громадян у слідчих ізоляторах.
Їхні дії кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посади в незаконних органах, створених на окупованій території).
Досудові розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
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