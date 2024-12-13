"Кричущих" проблем із фортифікаційними спорудами в Україні не було, - Сили підтримки ЗСУ

Проблем у будівництві фортифікаційних споруд на будь-якому напрямку в Україні наразі немає, військові частини забезпечені всім необхідним.

Про це заявив заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які перебувають на передній лінії", - наголосив він.

Гусар зазначив, що всі фортифікації зводяться згідно із загальним планом. Вони здійснюються керівництвом чи за кошти обласних військових адміністрацій.

У ЗСУ зауважили, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій, але наразі такої проблеми немає.

Гусар додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями й не було".

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Нагадаємо, на початку грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що за два роки після звільнення від ворога Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з РФ не побудовані фортифікації.