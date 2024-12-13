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ЗСУ (7187) фортифікації (135) війна в Україні (1102)

"Кричущих" проблем із фортифікаційними спорудами в Україні не було, - Сили підтримки ЗСУ

У ЗСУ відповіли, чи має військо проблеми з фортифікаціями

Проблем у будівництві фортифікаційних споруд на будь-якому напрямку в Україні наразі немає, військові частини забезпечені всім необхідним. 

Про це заявив заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які перебувають на передній лінії", - наголосив він.

Гусар зазначив, що всі фортифікації зводяться згідно із загальним планом. Вони здійснюються керівництвом чи за кошти обласних військових адміністрацій.

У ЗСУ зауважили, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій, але наразі такої проблеми немає.

Гусар додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями й не було".

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Нагадаємо, на початку грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що за два роки після звільнення від ворога Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з РФ не побудовані фортифікації.

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Топ коментарі
+18
Нет фортификаций - нет проблем.
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13.12.2024 17:43
+13
Для "сил підтримки" проблем не було, а для військових? Для тих хто на нулю?
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13.12.2024 17:47
+10
Звісно, "кричущих" не було...
тому, що всім "кричущім" змі РОТИ ПОЗАТИКАЛИ "військовим станом"!
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13.12.2024 17:52
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Росіян їх брали раніше ніж закінчували їх побудову.
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13.12.2024 17:39 Відповісти
Сто відсотків так і є. Дебіт з кредітом під кінець року у них зійшовся, дякуючи оркам, а на рахунок просування орків питання не до них, то народ гівняний, погано воює лопатами і в бусики не хоче добровільно лізти.
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13.12.2024 17:50 Відповісти
ЗЄльоні курви !

.
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13.12.2024 19:33 Відповісти
10 відсотків будують добре 90 дерибан грошей бандою ермака
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13.12.2024 17:42 Відповісти
Нет фортификаций - нет проблем.
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13.12.2024 17:43 Відповісти
Для "сил підтримки" проблем не було, а для військових? Для тих хто на нулю?
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13.12.2024 17:47 Відповісти
А вони не скаржились?
Значить, не було!
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13.12.2024 17:50 Відповісти
Тонко тонко
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13.12.2024 19:32 Відповісти
А шо, як не "кричуща" проблема, це було?
Заговор рєптілоїдів? Антишашлична мафія?
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13.12.2024 17:51 Відповісти
Гусар додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями й не було". Джерело: https://censor.net/ua/n3524987, бо Українське командування просто "подарувало" росіянам ключовий укріпрайон під Покровськом, - Бутусов.
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13.12.2024 17:51 Відповісти
Я перший раз чую,хто такий цей Гусар але є розуміння що це корупціонер і сволота,якого дєрьмак виставив розповідати казочки. Чому? А ось просто видно.
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13.12.2024 18:49 Відповісти
Звісно, "кричущих" не було...
тому, що всім "кричущім" змі РОТИ ПОЗАТИКАЛИ "військовим станом"!
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13.12.2024 17:52 Відповісти
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13.12.2024 17:53 Відповісти
Гусак брехло, ла-ла
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13.12.2024 17:53 Відповісти
"...певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій, але наразі такої проблеми немає..."

Це точно по Фрейду! Були розмови - але наразі такої проблеми немає...
Тобто немає проблеми розмов про фортифікації, а не проблеми фортифікацій.
Когось залякали, комусь замазали рота баблом, забили білим шумом у ЗМІ - і все - проблем з розмовами про фортифікації таки вже майже немає. Як немає і самих фортифікацій.
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13.12.2024 17:54 Відповісти
Я ж кажу порохоботи наговорюють на нашого потужного Лідора. Наш незламний Лідор ще при боях на Банковій навчився зводити фортифікації і виживати на одній мівіні
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13.12.2024 18:13 Відповісти
17 млрд загуло в кишені, і проблеми випарувалися.

Ніхто з ВЦА ,які повинні їх будувати, НЕ постраждав - тільки некрологи йдуть сотнями та кладовища розширяються(((
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13.12.2024 18:15 Відповісти
,,Ми строили ,строили и на конец построили".
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13.12.2024 18:18 Відповісти
Так в Україні і з корупцією проблем нема.Як каже Зелупа-все чисто.Так що віримо і славімо його і його зелену владу.
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13.12.2024 18:18 Відповісти
Це ти наволоч скажи тим хлопцям що зараз помирають під Кураховим.
Орки пройшли ваши споруди як ніж по маслу, бо будували їх не там де треба та й не закінчили ви їх тварини...
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13.12.2024 18:22 Відповісти
Фортифікацій нема і відповідно проблем з ними теж нема
Главне що палатки незламності понаставили
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13.12.2024 18:30 Відповісти
Адміністрація Дніпра теж сидить на д@пі рівнесенько, а орки вже за 10 км від міста!

Скіки там до західних кордонів йти бойвими маршами?
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13.12.2024 18:30 Відповісти
Сили підтримки ЗСУ? Це що? Це офіційна установа?
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13.12.2024 18:47 Відповісти
Це як і ТЦК, ті хто будуть захищати чинну владу, за це не підуть на фронт
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13.12.2024 19:19 Відповісти
"У ЗСУ зауважили, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій, але наразі такої проблеми немає." Джерело: https://censor.net/ua/n3524987

"Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда." Джерело: https://censor.net/ua/n3489934
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13.12.2024 19:34 Відповісти
П…си. Вас всіх знайдуть. До одного. Після війни - вам прийдеться відповідати. І боюся, це буде не той закон, на який ви сподіваєтеся. Бо це вартувало 100-тні життів побратимів
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13.12.2024 22:08 Відповісти
 
 