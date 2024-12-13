"Кричущих" проблем із фортифікаційними спорудами в Україні не було, - Сили підтримки ЗСУ
Проблем у будівництві фортифікаційних споруд на будь-якому напрямку в Україні наразі немає, військові частини забезпечені всім необхідним.
Про це заявив заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На даний час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами для військових частин, підрозділів, які перебувають на передній лінії", - наголосив він.
Гусар зазначив, що всі фортифікації зводяться згідно із загальним планом. Вони здійснюються керівництвом чи за кошти обласних військових адміністрацій.
У ЗСУ зауважили, що дійсно, певний час були розмови про проблеми з будівництвом фортифікацій, але наразі такої проблеми немає.
Гусар додав, що "кричущих проблем із фортифікаціями й не було".
Нагадаємо, на початку грудня народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що за два роки після звільнення від ворога Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з РФ не побудовані фортифікації.
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Значить, не було!
Заговор рєптілоїдів? Антишашлична мафія?
тому, що всім "кричущім" змі РОТИ ПОЗАТИКАЛИ "військовим станом"!
Це точно по Фрейду! Були розмови - але наразі такої проблеми немає...
Тобто немає проблеми розмов про фортифікації, а не проблеми фортифікацій.
Когось залякали, комусь замазали рота баблом, забили білим шумом у ЗМІ - і все - проблем з розмовами про фортифікації таки вже майже немає. Як немає і самих фортифікацій.
Ніхто з ВЦА ,які повинні їх будувати, НЕ постраждав - тільки некрологи йдуть сотнями та кладовища розширяються(((
Орки пройшли ваши споруди як ніж по маслу, бо будували їх не там де треба та й не закінчили ви їх тварини...
Главне що палатки незламності понаставили
Скіки там до західних кордонів йти бойвими маршами?
"Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда." Джерело: https://censor.net/ua/n3489934