Від початку повномасштабного вторгнення троє бійців ЗСУ загинули внаслідок хімічних атак РФ на фронті, - Сили підтримки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну троє українських військовослужбовців померли внаслідок отруєння хімічними речовинами, які росіяни застосовують на полі бою.
Про це під час пресконференції заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три летальних випадки. У трьох випадках ми маємо висновки лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною"",- сказав представник Сил підтримки.
Власюк зазначив, що не розголошуватиме імен військових і підрозділів із метою безпеки.
Також він розповів, що від початку повномасштабної російської агресії із симптомами отруєння до медичних закладів було направлено понад 2 тис. військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, зокрема отруйними речовинами подразнювальної дії.
У Силах оборони наголосили, що українські воїни не використовують заборонених хімічних речовин, і Україна дотримується міжнародного права.
Раніше Сили оборони Півдня розповідали, що на фронті російські загарбники застосовують боєприпаси з отруйними речовинами. Їх окупанти скидають з дронів на бліндажі українських захисників.
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Це, в основному, хлорпікрін. Але, якщо його нагріти під тиском, він перетворюється на справжню хімзброю нервово-паралітичної дії, - фосген.
https://charter97.org/ru/news/2024/5/23/596131/ WSJ: Россия применяет запрещенное химоружие в боях по всей линии фронта 23.05.2024
Россия применяет запрещенное химоружие, в частности газ хлорпикрин - в боях по всей линии фронта в Украине, с целью ослабить способность украинских войск защищать укрепленные позиции и даже заставить их отступить.
Как пишет https://www.wsj.com/world/ukraine-u-s-say-russia-is-deploying-banned-toxic-gas-in-battle-48b1b841?mod=hp_lead_pos8 The Wall Street Journal, американские и украинские официальные лица, а также медики, солдаты и международные исследователи говорят, что использование Россией запрещенного химоружия на поле боя становится все более частым, поскольку Москва наращивает наступление.
В начале этого месяца США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и поставках химического оружия, используемого на фронте, особо выделив хлорпикрин. Этот химический агент, иногда используемый в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны и запрещен к применению в бою Конвенцией о запрещении химического оружия, которую Россия подписала.
Дэн Касзета, эксперт по химическому оружию и младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, говорит, что хлорпикрин токсичен для людей и животных, а также действует как раздражитель.
В зависимости от степени воздействия газ может обжечь кожу, вызвать раздражение слезных протоков и затруднить дыхание, не говоря уже о защите от наступающих. По словам Касцеты, на смену этому химикату пришли более современные вещества, которые иногда используются полицией в качестве слезоточивого газа и известны как CN и CS, которые также запрещены конвенцией.
«По словам капитана Дмитрия Сергиенко, помощника командира Аналитического центра сил обеспечения украинской армии, который занимается анализом применения химического оружия на фронте, все три этих вещества используются россиянами на поле боя. Хотя его группа в основном регистрирует применение CN и CS в районе, который они отслеживают, они также нашли две гранаты, содержащие хлорпикрин, на оставленных российских позициях», - пишет WSJ.
Украинцы отслеживают применение химического оружия на фронте с февраля 2023 года, и количество подтвержденных инцидентов неуклонно растет. По состоянию на 3 мая Силы поддержки подтвердили 1891 такую атаку с момента начала отслеживания данных, 444 из них - в апреле, что на 71 подтвержденный инцидент больше, чем месяцем ранее. Эти цифры - неполная картина, поскольку из-за интенсивности боевых действий часто невозможно добраться до места, где был применен газ, чтобы взять пробы или опросить солдат, отмечает WSJ.
Лейтенант Виталий Катрич, военный медик, работающий на стабилизационном пункте вблизи фронта, говорит, что бывали случаи, когда каждый второй пациент, которого он лечил, подвергался воздействию отравляющего газа. По его словам, как только россияне получают партию, они используют ее постоянно, пока она не закончится.
І ДЕ ТА ВІДПОВІДЬ США?