Від початку повномасштабного вторгнення троє бійців ЗСУ загинули внаслідок хімічних атак РФ на фронті, - Сили підтримки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну троє українських військовослужбовців померли внаслідок отруєння хімічними речовинами, які росіяни застосовують на полі бою.

Про це під час пресконференції заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо загиблих військовослужбовців, то ми маємо наразі, на жаль, три летальних випадки. У трьох випадках ми маємо висновки лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною"",- сказав представник Сил підтримки.

Власюк зазначив, що не розголошуватиме імен військових і підрозділів із метою безпеки.

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Також він розповів, що від початку повномасштабної російської агресії із симптомами отруєння до медичних закладів було направлено понад 2 тис. військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, зокрема отруйними речовинами подразнювальної дії.

У Силах оборони наголосили, що українські воїни не використовують заборонених хімічних речовин, і Україна дотримується міжнародного права.

Раніше Сили оборони Півдня розповідали, що на фронті російські загарбники застосовують боєприпаси з отруйними речовинами. Їх окупанти скидають з дронів на бліндажі українських захисників.

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