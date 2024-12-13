Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Стуббом: обговорили масовану атаку РФ на енергетику і зміцнення ППО

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Серед іншого лідери обговорили зміцнення спроможності української протиповітряної оборони на тлі чергової масованої атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України. Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу", - розповів Зеленський.

Окремо президент подякував за готовність Фінляндії сприяти посиленню протиповітряної оборони України.

Читайте також: Запрошення України в НАТО є неминучим, - президент Фінляндії Стубб

"Для нас важливо, що Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

Окрім цього, під час розмови сторони також погодилися щодо необхідності надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій для забезпечення довготривалого миру та стабільності в регіоні.

Читайте також: Президент Фінляндії Стубб провів телефонну розмову з Макроном та Мелоні: Говорили про підтримку України