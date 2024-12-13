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Зеленський (22411) ППО (2920) Фінляндія (1235) Стубб Александр (49)

Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Стуббом: обговорили масовану атаку РФ на енергетику і зміцнення ППО

Зеленський і Стубб поговорили

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Серед іншого лідери обговорили зміцнення спроможності української протиповітряної оборони на тлі чергової масованої атаки РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України. Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу", - розповів Зеленський.

 Окремо президент подякував за готовність Фінляндії сприяти посиленню протиповітряної оборони України.

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"Для нас важливо, що Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

Окрім цього, під час розмови сторони також погодилися щодо необхідності надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій для забезпечення довготривалого миру та стабільності в регіоні.

Читайте також: Президент Фінляндії Стубб провів телефонну розмову з Макроном та Мелоні: Говорили про підтримку України
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Топ коментарі
+3
Знову просраний день. Результат - воно поговорило.
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13.12.2024 20:42
+1
лєнка скомандувало. хочу, каже, після бруселів, прямо в рованіємі! живого йулопукку і сама побачить, і мєлкім показать. ну і узнать почом макрель у суомів.
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13.12.2024 20:30
+1
Стубб, самий адекватний президент в европі.
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13.12.2024 20:32
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лєнка скомандувало. хочу, каже, після бруселів, прямо в рованіємі! живого йулопукку і сама побачить, і мєлкім показать. ну і узнать почом макрель у суомів.
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13.12.2024 20:30 Відповісти
Стубб, самий адекватний президент в европі.
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13.12.2024 20:32 Відповісти
Здоб ши стубб...
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13.12.2024 20:35 Відповісти
І шо фінн, підйобнув за Нвто, чи ні ? Типу чого ви ще не в наті
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13.12.2024 20:37 Відповісти
Знову просраний день. Результат - воно поговорило.
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13.12.2024 20:42 Відповісти
- ой ой ой!
- хууярраа пуккала.
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13.12.2024 20:43 Відповісти
Попрошайка знову просить гроші на забудову потужних укриттів для енергосистем? Ніяк не нажреться ішак
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13.12.2024 20:50 Відповісти
Фінляндія може допомогти Україні з ПВО.

Ізраїль та Фінляндія підписали угоду про постачання до Фінляндії ізраїльської системи протиракетної оборони "Праща Давида".

На даний момент Сили оборони Фінляндії мають у своєму розпорядженні не менше 400 зенітних артилерійських систем і понад 60 ракетних комплексів: NASAMS 2, ЗРК Crotale-NG
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13.12.2024 21:00 Відповісти
Фінляндія сама доволі активно готується для оборони своєї країни на відміну від України яка знищувала свою армію та будувала дороги для російських танків.
До речи фіни вже розробили і надрукували інструкції що робити жителям на випадок війни і що по рібно мати з собою
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13.12.2024 22:13 Відповісти
ЗЄ міг би і унітазу щось сказати. Буееее...

Але це не було б новиною.
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14.12.2024 00:29 Відповісти
 
 