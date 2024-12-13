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Міланович про направлення миротворців в Україну: Хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах

Президент Хорватії Зоран Міланович про миротворців в Україні

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович обіцяє не допустити відправлення хорватських військ в Україну, поки він перебуває на посаді очільника держави.

Про це Міланович заявив на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оскільки ми стали свідками глобальних змін та конфліктів, які можуть мати беззаперечний вплив на мир і порядок у світі, знову починаються дискусії щодо можливого відправлення солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів", - заявив він.

За словами Мілановича, Хорватія не виконуватиме "чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом".

Очільник країни додав, що Хорватія буде діяти обережно та дбатиме про власні інтереси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хорватія придбає у Німеччини 50 Leopard 2A8, а 60 своїх танків і БМП віддасть Україні 

Президент Хорватії Міланович прокоментував відправку миротворців в Україну

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

Також читайте: Спікер Сейму Польщі Головня про відправлення миротворців до України: Лише під егідою НАТО

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Топ коментарі
+16
Браво! Молодець! Проте коли серби різали хорватів як свиней 91-95 роках наші хлопці захищали цих свиней! 14 войнів віддали своє життя задля розведення сторін та створення миру, проте пам'ять у хорватів коротка
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13.12.2024 20:39
+12
тоді воюватимуть в своїй і набагато швидше, ніж собі думають
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13.12.2024 20:23
+9
Та ніхто сюди не пошле ніяких солдатів! Бутусов ще в 22 році казав, що нам дадуть будь яке озброєння, не дадуть тільки людей, а людей треба берегти. І що наше командування? Зробило навпаки! Навіть медиків вже угробили в окопах. Виглядає як ліквідація.
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13.12.2024 20:32
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тоді воюватимуть в своїй і набагато швидше, ніж собі думають
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13.12.2024 20:23 Відповісти
в даному випадку мова про миротворчу місію, а не "воювати за українців". І в 91-95 роках за Хорватію воювали війська нато, бо якби і інші так міркували, то хорватію би вирізали серби
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13.12.2024 20:41 Відповісти
Та ви хоч почитайте історію, коли війни в Югославії почалися за незалежність від Сербії, а коли місія НАТО була направлена - коли війна була у розпалі. Так, що не треба казки розказувати!
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13.12.2024 21:01 Відповісти
От тільки відповів коментатору, а він коментар видалив, чи то модератор
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13.12.2024 21:02 Відповісти
Їм до війни проти балканських кацапів,сербів,готуватись треба
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13.12.2024 23:37 Відповісти
барітесь - я за вас тримаю дулю кулак в кишені
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13.12.2024 20:30 Відповісти
Трампісти планують подарувати російському Іроду відрізану на тарілці голову України.

Ти дійсно? Та я думаю, це ваш Ірод (2019) це робить, а не Трамп.
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13.12.2024 20:32 Відповісти
Таке відчуття, що цей романіщенко або щойно вийшов з коми або путінський бот з новою методичкою...
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13.12.2024 20:41 Відповісти
Іди геть, кацап.
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13.12.2024 20:40 Відповісти
ну ось ще один член нати подякував нам . коли українці їхали гасити війну в Югославії було нормально .
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13.12.2024 20:25 Відповісти
Так нехай МЗС йому це нагадає. Ничого мовчати
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13.12.2024 22:45 Відповісти
Нарід!
Хтось конкретно мріяв про хорватських вояків?
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13.12.2024 20:27 Відповісти
піар... піар... піар...
Я очень лублю пеже... А я еще больше люблю пеже...
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13.12.2024 20:33 Відповісти
ненадіїїмся ні на кого , ніхто в це дірьмо не влізе .. ні нати.. ні контингентів не буде .. тут не папуасів з луками ганяти , так що розгрібати нам самим до кінця
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13.12.2024 20:31 Відповісти
Та ніхто сюди не пошле ніяких солдатів! Бутусов ще в 22 році казав, що нам дадуть будь яке озброєння, не дадуть тільки людей, а людей треба берегти. І що наше командування? Зробило навпаки! Навіть медиків вже угробили в окопах. Виглядає як ліквідація.
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13.12.2024 20:32 Відповісти
Саме так. Це "денацифікація" (денаціоналізація) яку обіцяли кацапи, а виконує її ваш легітимний 2019-ий. На кого нарікання "по-приколу"?
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13.12.2024 20:36 Відповісти
Я за нього не голосував. Як і ще 25 відсотків
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13.12.2024 20:43 Відповісти
Що таке Кроватія ?!!
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13.12.2024 20:33 Відповісти
А чому ти так зневажливо до Хорватії? Тому, що там розумніший народ і обрав владу, яка дбає за нього? "По-приколу" відгукнулось через 3 роки після "по-прикольних" виборів.
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13.12.2024 20:40 Відповісти
Занизько взяв. Не усі українці миють підлоги. Освіта - це освіта, а ще здобута в Америці, завжди мала, має і буде мати вартість. Так що відпочивай хлопче. На цей раз ти не попав у ціль. Змазав. Мимо цілі.
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13.12.2024 21:03 Відповісти
Це війна проти семітів проти слов'ян з гаплогрупою r1a тому хорватам це не чужа війна.
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13.12.2024 20:38 Відповісти
Браво! Молодець! Проте коли серби різали хорватів як свиней 91-95 роках наші хлопці захищали цих свиней! 14 войнів віддали своє життя задля розведення сторін та створення миру, проте пам'ять у хорватів коротка
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13.12.2024 20:39 Відповісти
саме так, та багато тут українчіків не пам'ятають ту війну та серуть на Україну
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13.12.2024 20:49 Відповісти
Оказанная услуга ничего не стоит
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13.12.2024 21:34 Відповісти
Особливо тоді коли вона безкоштовна.
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14.12.2024 05:34 Відповісти
хорватський през......
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13.12.2024 20:40 Відповісти
Не хочешь воевать в чужих войнах - получишь свою
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13.12.2024 20:41 Відповісти
Здається Ізраїль воює тільки в своїх війнах, не перестаючи з моменту утворення. Ні? Чи таки воює в чужих?
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13.12.2024 20:44 Відповісти
Израиль, к сожалению, довольно беспринципен во внешней политике
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14.12.2024 01:24 Відповісти
Я мало що знаю про війни Ізраїлю, проте знаю, що перед країною стоїть задача вижити і зберегтись, тому безпринципність це умова при такому базовому бажанні. Благородство включається коли закриті базові потреби, а і Україна, і Ізраїль стоять на другому щаблі піраміди Маслоу, це безпека, коли треба закривати проблеми безпеки, про принциповість мова не йде.
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15.12.2024 11:59 Відповісти
Слово "Хорватія!" дуже підходить до вигукування, коли при нічному поході до устемпу зпросоння ******* об мєбєля!
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13.12.2024 20:43 Відповісти
Солдаты которые не воюют даже и в чужих войнах, всегда проиграют в войне за свою страну! И всегда самые лучшие были солдаты, которые были наёмниками. Другое правда дело, кому та Хорватия нужна?! Так себе туристическая страна. Столица Загреб. Провинциальный красивенький райцентр. И конечно Дубровник. Посмотреть красиво, но бедненько. Обычно круизники, когда идут на Венецию или обратно заходят в Дубровник. На 7-8 часов стоянки. Там старая часть города красивая. Больше смотреть нечего.
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13.12.2024 20:47 Відповісти
та це не на довго. апетити сербів нікуди не ділись, і фашистів там, які підтримують пуйла, тільки більшає.
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13.12.2024 20:52 Відповісти
Сербы гнусная нация. Их больше всех было в Югославии. Часто там бывал при совдепии везде. Порты конечно чаще, хотя и был на приёмке, ремонте судов, ехал пару раз автобусом на замену экипажа через Румынию, Жил чуть в *******, Словения. Брос Тито был хорват, а подыгрывал сербам, сталкивал их всех 6 республик чуть лбами. Хорваты есть и мусульмане и правосланые и чуть католики, словены чаще католики, самые продвинутые и жили лучше всех. Сербы похожи на кацапов, православные, гонористые, драчливые. Бабы шлюхи часто. Тито правда разрешал ездить на заработки в богатые страны, чаще в ФРГ или Италию. Квоты как бы были от него зависели, от партии. Сербам давали больше возможностей. Но сегодня это уже не работает.
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13.12.2024 21:18 Відповісти
ох-ый у тебя кругозор
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14.12.2024 01:12 Відповісти
Цей през прокацапський, а хорвати до нас дружній народ і воює за нас вже.
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13.12.2024 20:51 Відповісти
Їх хтось запрошував?
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13.12.2024 20:54 Відповісти
НІХТО НЕ ХОЧЕ ВОЮВАТЬ У "ЧУЖИХ ВІЙНАХ"... БО КОЛИ РОЗДАВЛЯТЬ СУСІДА - ВІЙНА СТАНЕ ЇХ ВЛАСНОЮ...
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13.12.2024 20:56 Відповісти
Я добре пам'ятаю як ще кучма за рахунок України відправляв до хорватії миротворчий контингент в рамках ООН. ось така благодарочка і урок нам всім
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13.12.2024 21:03 Відповісти
Один з небагатьох, котрий говорить правду. Інші просто піаряться на цій темі, а в результаті вийде те, що сказав Міланович .
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13.12.2024 21:05 Відповісти
Шо сьорби, шо кроваті , одна підкацапна шелупонь
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13.12.2024 21:34 Відповісти
Сьорби із кроватями вже скоро далі будуть воювати у своїх країнах.
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13.12.2024 21:38 Відповісти
і наше мзс нічого не хоче йому нагадати??? про наших воїнів в їх чужій війні??
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13.12.2024 23:09 Відповісти
Тож виходить твої воїни не будуть воювати коли монголоїди нападуть на приклад на прибалтів!!! Це ж теж не твоя країна!!! Пісець!!!
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13.12.2024 23:37 Відповісти
 
 