Міланович про направлення миротворців в Україну: Хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах
Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович обіцяє не допустити відправлення хорватських військ в Україну, поки він перебуває на посаді очільника держави.
Про це Міланович заявив на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оскільки ми стали свідками глобальних змін та конфліктів, які можуть мати беззаперечний вплив на мир і порядок у світі, знову починаються дискусії щодо можливого відправлення солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів", - заявив він.
За словами Мілановича, Хорватія не виконуватиме "чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом".
Очільник країни додав, що Хорватія буде діяти обережно та дбатиме про власні інтереси.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
дулюкулак в кишені
Ти дійсно? Та я думаю, це ваш Ірод (2019) це робить, а не Трамп.
Хтось конкретно мріяв про хорватських вояків?
Я очень лублю пеже... А я еще больше люблю пеже...