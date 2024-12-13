Міланович про направлення миротворців в Україну: Хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович обіцяє не допустити відправлення хорватських військ в Україну, поки він перебуває на посаді очільника держави.

Про це Міланович заявив на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оскільки ми стали свідками глобальних змін та конфліктів, які можуть мати беззаперечний вплив на мир і порядок у світі, знову починаються дискусії щодо можливого відправлення солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент республіки, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів", - заявив він.

За словами Мілановича, Хорватія не виконуватиме "чужі рішення необдумано і за чиїмось наказом".

Очільник країни додав, що Хорватія буде діяти обережно та дбатиме про власні інтереси.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

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