Хорватія придбає у Німеччини 50 Leopard 2A8, а 60 своїх танків і БМП віддасть Україні

Хорватія має намір передати Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80. Замість них Загреб придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8.

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Хорватії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У понеділок, 28 жовтня, міністри оборони Хорватії та Німеччини Іван Анушич та Борис Пісторіус провели зустріч у Берліні. Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівель основного бойового танка Leopard 2A8.

Зазначається, що очільники оборонних відомств "підписали Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8".

Анушич зазначив, що така модель закупівлі "підходить для всіх залучених сторін – Хорватії, ФРН та України".

Видання Jutarnji list пише, що на озброєнні хорватської армії перебуває близько 70 танків M-84. За словами співрозмовників видання, машини перебувають в "дуже хорошому стані та добре обслуговуються".





