УКР
5 869 37

Хорватія придбає у Німеччини 50 Leopard 2A8, а 60 своїх танків і БМП віддасть Україні

Хорватія передасть Україні танки і БМП

Хорватія має намір передати Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80. Замість них Загреб придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8.

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Хорватії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У понеділок, 28 жовтня, міністри оборони Хорватії та Німеччини Іван Анушич та Борис Пісторіус провели зустріч у Берліні.  Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівель основного бойового танка Leopard 2A8.

Зазначається, що очільники оборонних відомств "підписали Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8".

Читайте також: Концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Анушич зазначив, що така модель закупівлі "підходить для всіх залучених сторін – Хорватії, ФРН та України".

Видання Jutarnji list пише, що на озброєнні хорватської армії перебуває близько 70 танків M-84. За словами співрозмовників видання, машини перебувають в "дуже хорошому стані та добре обслуговуються".

Читайте також: Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams

Автор: 

Німеччина (7735) танк (2125) Хорватія (311) БМП (420)
Топ коментарі
+16
Ну яке переозброєння Європи за рахунок українських життів? Вони взяли гроші з нашого бюджету? Чи взяли гроші в ЄС, які мали йти в Україну? Роблять добро та ще і отримують купу бруду і брехні. Не подобається щира допомога - не беруть, запитайте у свого Верховного, де наші танки і БМП? Непогано попрацювали з нарідом 73% з офісу, що у всьому винні європейці і навіть в тому випадку, коли допомагають стільки, скільки можуть і нуль питань до влади.
28.10.2024 20:19 Відповісти
+10
Та катастрофа що відбувається в Україні з 2022 є наслідком помилки 2019
Захід ані тобі , а ні Зе-шапіто нічого не винен
Я взагалі здивований , що вони досі постачають щось Україні
Безкоштовно

Попри усе марадерство і саботаж хозяїв з твого Зе-шапіто
28.10.2024 20:56 Відповісти
+8
Ну например потому что мы получим танки и бмп сейчас, а Леопарды Хорватия получит через несколько лет, когда их произведут.
28.10.2024 20:16 Відповісти
т 72 мнда бмп не погана але але
28.10.2024 20:13 Відповісти
Ну например потому что мы получим танки и бмп сейчас, а Леопарды Хорватия получит через несколько лет, когда их произведут.
28.10.2024 20:16 Відповісти
Синиця в руках це добре, але в масштабах Німечинни це навіть не повітря, яким синичка подихала.
28.10.2024 20:21 Відповісти
Ну яке переозброєння Європи за рахунок українських життів? Вони взяли гроші з нашого бюджету? Чи взяли гроші в ЄС, які мали йти в Україну? Роблять добро та ще і отримують купу бруду і брехні. Не подобається щира допомога - не беруть, запитайте у свого Верховного, де наші танки і БМП? Непогано попрацювали з нарідом 73% з офісу, що у всьому винні європейці і навіть в тому випадку, коли допомагають стільки, скільки можуть і нуль питань до влади.
28.10.2024 20:19 Відповісти
Ми даєм їм час на переозброєння, ми показали імпотентність міжнародної спільноти, ми зточили зуби кацапам, і все ціною життів українців. Я розумію звісно, що немає прямих зобовязань, але така вся і з себе людинолюбний, правозахисний, та демократичний захід десь сильно залукавив.
28.10.2024 20:26 Відповісти
Та катастрофа що відбувається в Україні з 2022 є наслідком помилки 2019
Захід ані тобі , а ні Зе-шапіто нічого не винен
Я взагалі здивований , що вони досі постачають щось Україні
Безкоштовно

Попри усе марадерство і саботаж хозяїв з твого Зе-шапіто
28.10.2024 20:56 Відповісти
Ошибка была в 1991 году, когда не люстрировали комуняк и не принимали законы, как страны Центральной Европы и страны Балтии для вступления в ЕС и НАТО. Украину тогда за один отказ от ЯО и безъядерный статус пригласили бы.
29.10.2024 01:45 Відповісти
І попри це у 2014-2019 ми бачили , що не дивлячись на такий жахливий спадок. Можна будувати Україну
Але потім лохторат вирішив проголосувати "по приколу"
29.10.2024 12:26 Відповісти
Время на перевооружение им дает членство в НАТО, которого они добивались с первого дня независимости. А Украина в это время с кацапстаном в десны жахалась, совместные учения и парады с козломордыми проводила и свои танки Пакистану отгоняла. А теперь они и виноваты, ага. Опять злой чужой дядька обидел маленького пушистого вкраинчика..
28.10.2024 22:35 Відповісти
Пане, мало того. що Ви помиляєжтеся самі, то і ще розповсюджуєте брехню ОПи і марафону. Ніяк кацапи не загрожують Європі своїм нападом, бо вони в НАТО, а кацапи продають туди свої вуглероди і завозять звідти необхідне для життя. Вони могли би спокійно напасти, але це нереально, бо тільки США має 7 авіаносців, з яких прилетять новітні літаки і за неділю знищать все, що є на Параші. Тільки армія Польщі одним залпом хаймарсів рознесе в хлам колони кацапів, які будуть рухатися до кордонів, а в кожній країні ЄС є також новітні літаки і свої ракети. "Ми показали імпотентність міжнародної спільноти, ми зточили зуби кацапам..." ні пане, ми показали дурість вумного українського наріду 73%, які під час війни вибрали не своє життя, а смерть як себе, так і своїх дітей і внуків. Ми показали, що Європа збирає великі грошіҐ, віддає свою техніку для збереження життів українців, а вибрана українцями влада мародерить і тирить яйця у військових, які закупляли по 17 грн. за штуку.
29.10.2024 08:37 Відповісти
Хто заважав Україні зеленского діяти як Польща - закупили у Сеула тисячу танків та тисячу САУ. І це при тому шо поляки мають свої дуже добрі Краби. Вам не здається шо саме зеленский з синочкою генерала фсб та братом полковника гру рф дуже сильно відтрахали, ну прямо до крові, українців з блискавичною шнягою - закінчу війну за рік. Бо то Порошенко на ній наживається.
28.10.2024 20:42 Відповісти
Що ***** ти говориш, йолупе ?
Вам "голосуючим по приколу" дали техніку на шару , а ти - скиглиш
Капець , офігіли
28.10.2024 20:53 Відповісти
Він росіянин, йому хаосу побільше створити потрібно. А взагалі, йому по барабану
29.10.2024 00:33 Відповісти
М-84

28.10.2024 20:28 Відповісти
Мабуть бояться, що нові Leopard 2A8 на "Красной площади" виявляться. Погана реклама буде.
28.10.2024 21:39 Відповісти
битые на красной площади, то пол беды. А точнее, то вообще не беда - танки не непобедимы. Беда, когда новенький, целый Леопард2 на ****** уралвагонзаводе стоит и постепенно, винтик за винтиком разбирается кацапами.
28.10.2024 22:39 Відповісти
Беда когда на уралвагонзаводе проблем с комплектующими из Европы и США нет. А так, пусть стоит рядом с арматой.
29.10.2024 00:21 Відповісти
по поводу комплектующих из европы, то в Китай обращайтесь. А рисковать своим новейшим вооружением, которое почти гарантированно попадет в кацапские руки никто не хочет.
29.10.2024 01:24 Відповісти
Знов якась маячня, безглузді кругові схеми, розмін, обмін. Та дайте вже зброю нормально, чи вас хтось налякав іскалацією? Хорватія з кимось воювати збирається, чи не вистачає для парадів на 9 травня?
28.10.2024 22:41 Відповісти
Декапольцев, на відміну від вас, росіян, хорвати 9 травня не святкують.
29.10.2024 00:35 Відповісти
То був сарказм, якщо Ви не зрозуміли, бо печерний патріот. То навіщо їм леопарди, якщо навіть парадів нема? Для зберігання в ангарах?
29.10.2024 08:16 Відповісти
А ти в свого карліка лисого запитай, навіщо країни навкруги вашого оркостану санітарний кордон будують ?
29.10.2024 11:18 Відповісти
Наче Хорватія ще не межує із болотом, Ви дещо випереджуєте події.
29.10.2024 11:29 Відповісти
Так расїя ж впєрдє!
29.10.2024 13:50 Відповісти
50 Леопардов это сказки от немцев, которые могут произвести несколько танков в год, если вообще могут, а старые танки прямо сейчас хоть на запчасти сгодятся.
29.10.2024 04:59 Відповісти
Дякуємо Німеччині і Хорватії!
29.10.2024 00:27 Відповісти
Это для тебя, ухилянт.
29.10.2024 04:55 Відповісти
Тепер ти зможеш отримати у спину кулеметну чергу від братньої Югославії, коли бєлоусов і герасімов тебе таки у ведмедчука відберуть.
29.10.2024 11:24 Відповісти
Спасибо, Хорватия, поскорей бы.
29.10.2024 01:36 Відповісти
Весь металолом сюди пруть
29.10.2024 03:58 Відповісти
Пусть дают и побольше. Нам все надо.
29.10.2024 04:54 Відповісти
Цей "металобрухт" нічим не гірший за хвалених росіянських танків..Браво Хорватія!
29.10.2024 12:18 Відповісти
Зебильное, я, в отличие от тебя, ухилянта, воевал два года добровольцем, батальон Донбасс, имею инвалидность по ранению. Так что на колени и ползком в рекрутинговый центр, с извинениями.
29.10.2024 04:49 Відповісти
 
 