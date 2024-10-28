Хорватія придбає у Німеччини 50 Leopard 2A8, а 60 своїх танків і БМП віддасть Україні
Хорватія має намір передати Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80. Замість них Загреб придбає у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8.
Про це йдеться на сайті міністерства оборони Хорватії, повідомляє Цензор.НЕТ.
У понеділок, 28 жовтня, міністри оборони Хорватії та Німеччини Іван Анушич та Борис Пісторіус провели зустріч у Берліні. Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівель основного бойового танка Leopard 2A8.
Зазначається, що очільники оборонних відомств "підписали Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну, а фінансові ресурси, які Республіка Хорватія отримає від ФРН для першої поставки цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8".
Анушич зазначив, що така модель закупівлі "підходить для всіх залучених сторін – Хорватії, ФРН та України".
Видання Jutarnji list пише, що на озброєнні хорватської армії перебуває близько 70 танків M-84. За словами співрозмовників видання, машини перебувають в "дуже хорошому стані та добре обслуговуються".
Захід ані тобі , а ні Зе-шапіто нічого не винен
Я взагалі здивований , що вони досі постачають щось Україні
Безкоштовно
Попри усе марадерство і саботаж хозяїв з твого Зе-шапіто
Але потім лохторат вирішив проголосувати "по приколу"
Вам "голосуючим по приколу" дали техніку на шару , а ти - скиглиш
Капець , офігіли