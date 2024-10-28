Хорватия приобретет у Германии 50 Leopard 2A8, а 60 своих танков и БМП отдаст Украине

Хорватия намерена передать Украине 30 танков типа М-84 и 30 БМП М-80. Вместо них Загреб приобретет у Германии 50 новых танков Leopard 2A8.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Хорватии, сообщает Цензор.НЕТ.

В понедельник, 28 октября, министры обороны Хорватии и Германии Иван Анушич и Борис Писториус провели встречу в Берлине. Германия пригласила Хорватию присоединиться к совместной программе закупок основного боевого танка Leopard 2A8.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств "подписали Письмо о намерениях, в котором выражают готовность двух стран доставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запасные части и боеприпасы, со складов Хорватии в Украину, а финансовые ресурсы, которые Республика Хорватия получит от ФРГ для первой поставки этих танков и боевых машин, будут использованы Хорватией для закупки новых немецких Leopard 2A8".

Анушич отметил, что такая модель закупки "подходит для всех вовлеченных сторон - Хорватии, ФРГ и Украины".

Издание Jutarnji list пишет, что на вооружении хорватской армии находится около 70 танков M-84. По словам собеседников издания, машины находятся в "очень хорошем состоянии и хорошо обслуживаются".





