5 869 37

Хорватия приобретет у Германии 50 Leopard 2A8, а 60 своих танков и БМП отдаст Украине

Хорватія передасть Україні танки і БМП

Хорватия намерена передать Украине 30 танков типа М-84 и 30 БМП М-80. Вместо них Загреб приобретет у Германии 50 новых танков Leopard 2A8.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Хорватии, сообщает Цензор.НЕТ.

В понедельник, 28 октября, министры обороны Хорватии и Германии Иван Анушич и Борис Писториус провели встречу в Берлине. Германия пригласила Хорватию присоединиться к совместной программе закупок основного боевого танка Leopard 2A8.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств "подписали Письмо о намерениях, в котором выражают готовность двух стран доставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, включая запасные части и боеприпасы, со складов Хорватии в Украину, а финансовые ресурсы, которые Республика Хорватия получит от ФРГ для первой поставки этих танков и боевых машин, будут использованы Хорватией для закупки новых немецких Leopard 2A8".

Читайте также: Концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 БМП Marder

Анушич отметил, что такая модель закупки "подходит для всех вовлеченных сторон - Хорватии, ФРГ и Украины".

Издание Jutarnji list пишет, что на вооружении хорватской армии находится около 70 танков M-84. По словам собеседников издания, машины находятся в "очень хорошем состоянии и хорошо обслуживаются".

Смотрите также: БМП M2A2 "Bradley" в паре с танком "Abrams" обстреливают российские позиции на Курщине. ВИДЕО

Германия (7282) танк (2313) Хорватия (277) БМП (410)
Топ комментарии
+16
Ну яке переозброєння Європи за рахунок українських життів? Вони взяли гроші з нашого бюджету? Чи взяли гроші в ЄС, які мали йти в Україну? Роблять добро та ще і отримують купу бруду і брехні. Не подобається щира допомога - не беруть, запитайте у свого Верховного, де наші танки і БМП? Непогано попрацювали з нарідом 73% з офісу, що у всьому винні європейці і навіть в тому випадку, коли допомагають стільки, скільки можуть і нуль питань до влади.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:19 Ответить
+10
Та катастрофа що відбувається в Україні з 2022 є наслідком помилки 2019
Захід ані тобі , а ні Зе-шапіто нічого не винен
Я взагалі здивований , що вони досі постачають щось Україні
Безкоштовно

Попри усе марадерство і саботаж хозяїв з твого Зе-шапіто
показать весь комментарий
28.10.2024 20:56 Ответить
+8
Ну например потому что мы получим танки и бмп сейчас, а Леопарды Хорватия получит через несколько лет, когда их произведут.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:16 Ответить
т 72 мнда бмп не погана але але
показать весь комментарий
28.10.2024 20:13 Ответить
Ну например потому что мы получим танки и бмп сейчас, а Леопарды Хорватия получит через несколько лет, когда их произведут.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:16 Ответить
Синиця в руках це добре, але в масштабах Німечинни це навіть не повітря, яким синичка подихала.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:21 Ответить
Ну яке переозброєння Європи за рахунок українських життів? Вони взяли гроші з нашого бюджету? Чи взяли гроші в ЄС, які мали йти в Україну? Роблять добро та ще і отримують купу бруду і брехні. Не подобається щира допомога - не беруть, запитайте у свого Верховного, де наші танки і БМП? Непогано попрацювали з нарідом 73% з офісу, що у всьому винні європейці і навіть в тому випадку, коли допомагають стільки, скільки можуть і нуль питань до влади.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:19 Ответить
Ми даєм їм час на переозброєння, ми показали імпотентність міжнародної спільноти, ми зточили зуби кацапам, і все ціною життів українців. Я розумію звісно, що немає прямих зобовязань, але така вся і з себе людинолюбний, правозахисний, та демократичний захід десь сильно залукавив.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:26 Ответить
Та катастрофа що відбувається в Україні з 2022 є наслідком помилки 2019
Захід ані тобі , а ні Зе-шапіто нічого не винен
Я взагалі здивований , що вони досі постачають щось Україні
Безкоштовно

Попри усе марадерство і саботаж хозяїв з твого Зе-шапіто
показать весь комментарий
28.10.2024 20:56 Ответить
Ошибка была в 1991 году, когда не люстрировали комуняк и не принимали законы, как страны Центральной Европы и страны Балтии для вступления в ЕС и НАТО. Украину тогда за один отказ от ЯО и безъядерный статус пригласили бы.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:45 Ответить
І попри це у 2014-2019 ми бачили , що не дивлячись на такий жахливий спадок. Можна будувати Україну
Але потім лохторат вирішив проголосувати "по приколу"
показать весь комментарий
29.10.2024 12:26 Ответить
Время на перевооружение им дает членство в НАТО, которого они добивались с первого дня независимости. А Украина в это время с кацапстаном в десны жахалась, совместные учения и парады с козломордыми проводила и свои танки Пакистану отгоняла. А теперь они и виноваты, ага. Опять злой чужой дядька обидел маленького пушистого вкраинчика..
показать весь комментарий
28.10.2024 22:35 Ответить
Пане, мало того. що Ви помиляєжтеся самі, то і ще розповсюджуєте брехню ОПи і марафону. Ніяк кацапи не загрожують Європі своїм нападом, бо вони в НАТО, а кацапи продають туди свої вуглероди і завозять звідти необхідне для життя. Вони могли би спокійно напасти, але це нереально, бо тільки США має 7 авіаносців, з яких прилетять новітні літаки і за неділю знищать все, що є на Параші. Тільки армія Польщі одним залпом хаймарсів рознесе в хлам колони кацапів, які будуть рухатися до кордонів, а в кожній країні ЄС є також новітні літаки і свої ракети. "Ми показали імпотентність міжнародної спільноти, ми зточили зуби кацапам..." ні пане, ми показали дурість вумного українського наріду 73%, які під час війни вибрали не своє життя, а смерть як себе, так і своїх дітей і внуків. Ми показали, що Європа збирає великі грошіҐ, віддає свою техніку для збереження життів українців, а вибрана українцями влада мародерить і тирить яйця у військових, які закупляли по 17 грн. за штуку.
показать весь комментарий
29.10.2024 08:37 Ответить
Хто заважав Україні зеленского діяти як Польща - закупили у Сеула тисячу танків та тисячу САУ. І це при тому шо поляки мають свої дуже добрі Краби. Вам не здається шо саме зеленский з синочкою генерала фсб та братом полковника гру рф дуже сильно відтрахали, ну прямо до крові, українців з блискавичною шнягою - закінчу війну за рік. Бо то Порошенко на ній наживається.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:42 Ответить
Що ***** ти говориш, йолупе ?
Вам "голосуючим по приколу" дали техніку на шару , а ти - скиглиш
Капець , офігіли
показать весь комментарий
28.10.2024 20:53 Ответить
Він росіянин, йому хаосу побільше створити потрібно. А взагалі, йому по барабану
показать весь комментарий
29.10.2024 00:33 Ответить
М-84

показать весь комментарий
28.10.2024 20:28 Ответить
Мабуть бояться, що нові Leopard 2A8 на "Красной площади" виявляться. Погана реклама буде.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:39 Ответить
битые на красной площади, то пол беды. А точнее, то вообще не беда - танки не непобедимы. Беда, когда новенький, целый Леопард2 на ****** уралвагонзаводе стоит и постепенно, винтик за винтиком разбирается кацапами.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:39 Ответить
Беда когда на уралвагонзаводе проблем с комплектующими из Европы и США нет. А так, пусть стоит рядом с арматой.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:21 Ответить
по поводу комплектующих из европы, то в Китай обращайтесь. А рисковать своим новейшим вооружением, которое почти гарантированно попадет в кацапские руки никто не хочет.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:24 Ответить
Знов якась маячня, безглузді кругові схеми, розмін, обмін. Та дайте вже зброю нормально, чи вас хтось налякав іскалацією? Хорватія з кимось воювати збирається, чи не вистачає для парадів на 9 травня?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:41 Ответить
Декапольцев, на відміну від вас, росіян, хорвати 9 травня не святкують.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:35 Ответить
То був сарказм, якщо Ви не зрозуміли, бо печерний патріот. То навіщо їм леопарди, якщо навіть парадів нема? Для зберігання в ангарах?
показать весь комментарий
29.10.2024 08:16 Ответить
А ти в свого карліка лисого запитай, навіщо країни навкруги вашого оркостану санітарний кордон будують ?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:18 Ответить
Наче Хорватія ще не межує із болотом, Ви дещо випереджуєте події.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:29 Ответить
Так расїя ж впєрдє!
показать весь комментарий
29.10.2024 13:50 Ответить
50 Леопардов это сказки от немцев, которые могут произвести несколько танков в год, если вообще могут, а старые танки прямо сейчас хоть на запчасти сгодятся.
показать весь комментарий
29.10.2024 04:59 Ответить
Дякуємо Німеччині і Хорватії!
показать весь комментарий
29.10.2024 00:27 Ответить
Это для тебя, ухилянт.
показать весь комментарий
29.10.2024 04:55 Ответить
Тепер ти зможеш отримати у спину кулеметну чергу від братньої Югославії, коли бєлоусов і герасімов тебе таки у ведмедчука відберуть.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:24 Ответить
Спасибо, Хорватия, поскорей бы.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:36 Ответить
Весь металолом сюди пруть
показать весь комментарий
29.10.2024 03:58 Ответить
Пусть дают и побольше. Нам все надо.
показать весь комментарий
29.10.2024 04:54 Ответить
Цей "металобрухт" нічим не гірший за хвалених росіянських танків..Браво Хорватія!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:18 Ответить
Зебильное, я, в отличие от тебя, ухилянта, воевал два года добровольцем, батальон Донбасс, имею инвалидность по ранению. Так что на колени и ползком в рекрутинговый центр, с извинениями.
показать весь комментарий
29.10.2024 04:49 Ответить
 
 