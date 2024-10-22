БМП M2A2 "Bradley" в паре с танком "Abrams" обстреливают российские позиции на Курщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажей американских БМП M2A2 "Bradley" и танка "Abrams" на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят момент поочередного обстрела позиций оккупантов.
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+22 Lekaren U Hada
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+8 Sergii Ustim
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Але я в 2002 році читав фантастику, яка розповідала про війну на Донбасі між Україною та засрашкою (без абрамсів). Причому описав достобіса натурально, реально як пророк, за 15 років до подій. І написав її громадянин України. Який під час окупації в 2014 перекинувся на бік окупантів.
Якого дідька найцінніші люди та техніка роблять на болотах? Типу зе вже принципово вирішив триматись курщини, а на донбас пофіг ? Щоб ніхто не подумав, що він помилився?