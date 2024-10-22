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Новости Война
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БМП M2A2 "Bradley" в паре с танком "Abrams" обстреливают российские позиции на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы экипажей американских БМП M2A2 "Bradley" и танка "Abrams" на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят момент поочередного обстрела позиций оккупантов.

Также читайте: США вместе с союзниками изучают ситуацию относительно военных Северной Корее в РФ, - Белый дом

Также читайте: С февраля 2022 года США предоставили военной помощи Украине более чем на $58 млрд, - Остин

Автор: 

США (27149) танк (2274) Донецкая область (9997) БМП (404)


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Топ комментарии
+22
Бредлі і Абрамс в Зачухонії. Наукова апокаліптична фантастика 1980-х стає реальністю
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22.10.2024 11:50 Ответить
+8
Пофесійна робота...
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22.10.2024 12:11 Ответить
+7
Скільки під Часовим Яром і Куп'янськом кацапи штурмують і дохнуть, рік, більше? Так нам що, піти самим з Курської області, щоб тобі на дивані легше стало?
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22.10.2024 14:22 Ответить
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Бредлі і Абрамс в Зачухонії. Наукова апокаліптична фантастика 1980-х стає реальністю
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22.10.2024 11:50 Ответить
Такої фантастики не багато було ("абрамси і леопарди нищать засрашку в Курській області"). Засрашинські "фантасти" зазвичай або "попаданство" розкручували (крутий совко-путінець-спецназовець попадає в зачухане історичне або магічне місце і всіх нагібає), або "альтернативщину" (рос.імперія не розпалась, сралін не здриснув на місяць на дачу в 07.1941, ***** виявився не *****м тощо), або "крутий спецназівець посеред джунглів панами робить диверсії на панамському каналі та державний переворот в панамі, захоплюючи ***** нову провинцію".

Але я в 2002 році читав фантастику, яка розповідала про війну на Донбасі між Україною та засрашкою (без абрамсів). Причому описав достобіса натурально, реально як пророк, за 15 років до подій. І написав її громадянин України. Який під час окупації в 2014 перекинувся на бік окупантів.
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22.10.2024 17:37 Ответить
Пофесійна робота...
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22.10.2024 12:11 Ответить
це не Покровський відтинок, а район Новоіванівки, кнр. Працює 47 ОМБр
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22.10.2024 12:29 Ответить
Отака Бредля! 👍
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22.10.2024 12:50 Ответить
Малята...
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22.10.2024 14:18 Ответить
Там Часів Яр проривають, біля Куп'янська ситуація не дуже, біля Курахово - срака, і Покровська.

Якого дідька найцінніші люди та техніка роблять на болотах? Типу зе вже принципово вирішив триматись курщини, а на донбас пофіг ? Щоб ніхто не подумав, що він помилився?
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22.10.2024 13:18 Ответить
Nu vsio idiot po planu ...planu Jermaka i "haroshih "ruskih , a kakie ieshco varianti .
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22.10.2024 14:09 Ответить
Скільки під Часовим Яром і Куп'янськом кацапи штурмують і дохнуть, рік, більше? Так нам що, піти самим з Курської області, щоб тобі на дивані легше стало?
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22.10.2024 14:22 Ответить
головне не результат, а участь
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22.10.2024 15:23 Ответить
Медведь, выходи!!! НАТО пришел!!!
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22.10.2024 14:40 Ответить
Видеть такое радостно и от души. Но вот уже несколько дней по кацапским сми и военкорам много шуму по нашему подразделению ,,Волки да Винчи,, плохие очень. У нас тишина. Если фейк, надо опровергнуть. Именно по курской стороне.
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22.10.2024 15:00 Ответить
У абрамса то трасєр так світиться червоним?
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22.10.2024 16:44 Ответить
 
 