БМП M2A2 "Bradley" в парі з танком "Abrams" обстрілюють російські позиції на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментом бойової роботи екіпажів американських БМП M2A2 "Bradley" і танка "Abrams" на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований момент почергового обстрілу позицій окупантів.
Топ коментарі
+22 Lekaren U Hada
показати весь коментар22.10.2024 11:50 Відповісти Посилання
+8 Sergii Ustim
показати весь коментар22.10.2024 12:11 Відповісти Посилання
+7 Sergii Ustim
показати весь коментар22.10.2024 14:22 Відповісти Посилання
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Але я в 2002 році читав фантастику, яка розповідала про війну на Донбасі між Україною та засрашкою (без абрамсів). Причому описав достобіса натурально, реально як пророк, за 15 років до подій. І написав її громадянин України. Який під час окупації в 2014 перекинувся на бік окупантів.
Якого дідька найцінніші люди та техніка роблять на болотах? Типу зе вже принципово вирішив триматись курщини, а на донбас пофіг ? Щоб ніхто не подумав, що він помилився?