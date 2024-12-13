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Макрон винесе на обговорення на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні, - ЗМІ

Макрон винесе на обговорення на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Про це на умовах анонімності розповів європейський дипломат, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Публічно багато високопосадовців кажуть, що наразі ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

Та, за словами співрозмовника "Радіо Свобода", ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. А також з огляду на прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Читайте також: Спікер Сейму Польщі Головня про відправлення миротворців до України: Лише під егідою НАТО

Ще двоє дипломатів зауважили, що ця тема порушується саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Водночас вони зазначають, що тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Агентство  Reuters з посиланням на дипломатів пише, що Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, "сповнених рішучості діяти". Також повідомляється, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

Офіційно з конкретною пропозицією про надсилання місії на територію України президент Франції поки що не виступав.

Читайте також: Німеччина розглядатиме можливість відправлення миротворчих сил в Україну після припинення вогню, - речник уряду Гебештрайт

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

Читайте також: Міланович про направлення миротворців в Україну: Хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах
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Топ коментарі
+2
А плешивого вже уламали.
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13.12.2024 21:23
+2
- доню цікавить тільки власний імідж.
- доню крім себе не цікавить нічого - ні Україна, ні Сірія, ні Північна Корея ні русня з китаєм.
- в доні є за шо турбуватися - власний імідж.
- коло замкнулося.
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13.12.2024 21:29
+2
Цікавить, але виключно як засіб покращення власного іміджу.
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13.12.2024 21:39
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13.12.2024 21:21 Відповісти
ну винесе? - обговорять.
перший раз чи шо...
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13.12.2024 21:21 Відповісти
А плешивого вже уламали.
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13.12.2024 21:23 Відповісти
Для початку: узнайте в хy@ла чи погодиться воно на "міротворців".
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13.12.2024 21:23 Відповісти
ну шо ж, обговорять ще два роки.
але ж зе!мразота, чураються цього як чуми.
бо блінорилий категорично проти!
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13.12.2024 21:24 Відповісти
- доню цікавить тільки власний імідж.
- доню крім себе не цікавить нічого - ні Україна, ні Сірія, ні Північна Корея ні русня з китаєм.
- в доні є за шо турбуватися - власний імідж.
- коло замкнулося.
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13.12.2024 21:29 Відповісти
- Америка не цікавить теж.
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13.12.2024 21:30 Відповісти
Цікавить, але виключно як засіб покращення власного іміджу.
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13.12.2024 21:39 Відповісти
- 100 відсотків.
добавте цей пункт і буде повна картина маслом.
не знаю, шо треба мати в черпухі, що би вірити, шо один ротатий клован зупинить війну за 24 години.
ну якщо щє в Україні і по ту сторону океана щє притомні українці,
то щє надія...
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13.12.2024 21:47 Відповісти
І? Тепер все залежить бажань цієї людини. Війна залежить від того що йому спаде на думку в понеділок або четвер. Чингісхан, римські імператори не мали стільки power.
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13.12.2024 22:10 Відповісти
не згоден.
війна залежить в першу чергу від тих хто воює, не Америка воює з кацапнею - Україна, давайте не забувати.
зменшення допомоги від США, або навіть зупинка, тільки збільшить жерви України і розтягне війнy на десятиріччя, але не зупинить війну яка ніколи і не кінчялася на самому ділі.
ідеш по гриби? - підмети підлогу в схроні, зміни сала шмат.
бо вибори в Україні? - це лядське зелене цунамі - ніколи не знаєш чого чекати.
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13.12.2024 22:32 Відповісти
Начнем с того, что ***** напал не при Трампе, а при старике Байдене. При Трампе ***** чото сыкотно было напасть. ТОко не нада ляля шо оно накапливало силы. Он нас еще в 14 мог радавить, повезло, что Порох переиграл ***** на тот момент.
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13.12.2024 22:16 Відповісти
не почнемо - якось і без зелено-рудих порад,
наші місцеві кловани самі зробили все...
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13.12.2024 22:34 Відповісти
А на раїсі?

Умиротворювати треба саме її.
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13.12.2024 21:49 Відповісти
Це трохи бредово, що все в світі залежить від США. А ці скоморохи підтанцьовка. Їм нормально?
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13.12.2024 21:53 Відповісти
v"миротворча місія" з окупованою українською територією,є не що інше.як план куйла...Так що підписанти будапештської куйні виявилися світовими аферистами,котрі розшматували Україну , зробили на її території буферну зону.розтрощили і головне сотні тисяч жерт українського народу заплатили життям, повіривши цим аферистам.
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13.12.2024 22:22 Відповісти
Как бы не было печально но Макрон на стороне Украины , и готов и дальше помогать .
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14.12.2024 00:01 Відповісти
 
 