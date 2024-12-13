Макрон винесе на обговорення на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією.

Про це на умовах анонімності розповів європейський дипломат, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Публічно багато високопосадовців кажуть, що наразі ці дискусії передчасні. Зокрема, так висловилась і нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

Та, за словами співрозмовника "Радіо Свобода", ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. А також з огляду на прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

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Ще двоє дипломатів зауважили, що ця тема порушується саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Водночас вони зазначають, що тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Агентство Reuters з посиланням на дипломатів пише, що Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, "сповнених рішучості діяти". Також повідомляється, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

Офіційно з конкретною пропозицією про надсилання місії на територію України президент Франції поки що не виступав.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

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