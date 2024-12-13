Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача

13 грудня президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №854/2024 опубліковано на сайті глави держави.

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки призначених 29 листопада заступника голови Офісу президента Павла Палісу та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Цим же указом Зеленський вивів зі Ставки колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

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Що передувало?

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.

Того ж дня він призначив командира 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.