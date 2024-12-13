Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача
13 грудня президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №854/2024 опубліковано на сайті глави держави.
Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки призначених 29 листопада заступника голови Офісу президента Павла Палісу та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого.
Цим же указом Зеленський вивів зі Ставки колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Що передувало?
Нагадаємо, 29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.
Того ж дня він призначив командира 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.
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Маруся Звіробій:
Ішов 2025 рік, ті хто вміє читати, вже в цій країні нічого не вирішують, тому спроби щось писати нічого не дають. Стадо баранів, що зірвалось бігти в прірву в 2019му, знесли все на своєму шляху. Навіть самих себе. То страшне відчуття, попасти в рух, що несеться на знищення по інерції. Вперше я не надіюся, що 2025 буде кращим. Я точно усвідомлено знаю, що він буде гіршим, якщо не останнім.
Спасіба. Паржалі.
Всё в музыканты не годитесь.
Талант необходим во всех делах, как и призванье. Упорный труд и обучение, а не манера красиво себя преподносить, которая рушится в мгновенье.
Серед 95% тверджень, з якими важко не погодитись, між іншим, через кому, заховані :
~ "все воруют и гребут как в последний раз *** ВСУ"
~ "народовластие вместо олигархата *** запрет церкви"
Мета цього довгого спічу - "тотальна зрада" і дискредитація навіть тих
(небагатьох, так) інституцій і дій влади, які ще втримують Україну на плаву.
Інформаційна війна.
Тому, прошу пана, не зможу Вам відповісти.
Біда з тим мовним бар'єром . Якщо я правильно зрозумів ті нечисленні слова, котрі за 30+ років ще не забув (), Ви підтримуєте Україну (принаймні, морально; принаймні, нас, форумчан). Коли так - вдячний Вам.
Зва́тельный паде́ж, зва́тельная фо́рма, вокати́в (лат. vocativus) - особая форма имени (чаще всего существительного), используемая для идентификации объекта, к которому ведётся обращение. Название этой формы «падежом» условно, так как в строго грамматическом смысле звательная форма падежом не является.
Це все - Тарас Шевченко... Присором його за подібне застосування "оклично-звертального відмінку"...
Я спеціально вжив слово дєдушко в якості спотвореного слова дєдушка. Колись був такий мейнстрим... Разом з рядком байки нагадалася і ця штука.
Дякую! І Вам гарно та з користю провести час.