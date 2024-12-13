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Зеленський змінив склад Ставки Головнокомандувача

Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

13 грудня президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №854/2024 опубліковано на сайті глави держави.

Так, Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки призначених 29 листопада заступника голови Офісу президента Павла Палісу та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Цим же указом Зеленський вивів зі Ставки колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

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Що передувало?

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником головнокомандувача.

Того ж дня він призначив командира 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу Президента.

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Топ коментарі
+43
Велике ніщо тасує людей, як карти в колоді.
Маруся Звіробій:

Ішов 2025 рік, ті хто вміє читати, вже в цій країні нічого не вирішують, тому спроби щось писати нічого не дають. Стадо баранів, що зірвалось бігти в прірву в 2019му, знесли все на своєму шляху. Навіть самих себе. То страшне відчуття, попасти в рух, що несеться на знищення по інерції. Вперше я не надіюся, що 2025 буде кращим. Я точно усвідомлено знаю, що він буде гіршим, якщо не останнім.

Спасіба. Паржалі.
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13.12.2024 22:13
+10
А склад технологічної ставки змінив чи тільки звичайної? Ставок багато всіляких і різних а Сонцесяйніший у нас один!
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13.12.2024 22:17
+9
Ну не укріплення ж будувати! А треба продемонструвати, що ти не тільки в спортзалі час проводиш.
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13.12.2024 22:23
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Велике ніщо тасує людей, як карти в колоді.
Маруся Звіробій:

Ішов 2025 рік, ті хто вміє читати, вже в цій країні нічого не вирішують, тому спроби щось писати нічого не дають. Стадо баранів, що зірвалось бігти в прірву в 2019му, знесли все на своєму шляху. Навіть самих себе. То страшне відчуття, попасти в рух, що несеться на знищення по інерції. Вперше я не надіюся, що 2025 буде кращим. Я точно усвідомлено знаю, що він буде гіршим, якщо не останнім.

Спасіба. Паржалі.
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13.12.2024 22:13 Відповісти
А склад технологічної ставки змінив чи тільки звичайної? Ставок багато всіляких і різних а Сонцесяйніший у нас один!
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13.12.2024 22:17 Відповісти
Сподіваюсь "останній".
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14.12.2024 00:53 Відповісти
ну хоч щось воно може змінити... і то мабуть з подачі свого патрона єрмака...
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13.12.2024 22:21 Відповісти
А чого іменно сьогодні в п'ятницю 13 він це зробив?
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13.12.2024 22:22 Відповісти
Ну не укріплення ж будувати! А треба продемонструвати, що ти не тільки в спортзалі час проводиш.
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13.12.2024 22:23 Відповісти
Укріплення теж потрібно будувати, щоб потім без бою здавати ворогу.
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14.12.2024 00:40 Відповісти
байка "зєльйоний і очки".
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13.12.2024 22:24 Відповісти
Ліжка переставляє.
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13.12.2024 22:25 Відповісти
На нари ішака мохнатого!
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13.12.2024 22:28 Відповісти
Методом "научного тьіка" стараються знайти спеціалістів.
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13.12.2024 22:29 Відповісти
гнида вытерлась
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13.12.2024 22:34 Відповісти
Вы как не садитесь
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13.12.2024 22:37 Відповісти
вы как НИ садитесь... Sorry, yes, I'm a grammar Nazi...
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14.12.2024 00:04 Відповісти
Guilty as charged.
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14.12.2024 00:23 Відповісти
Согласен!
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16.12.2024 19:52 Відповісти
Просто "Блазень" пробує садить коло себе саме тих, хто своїм "кар"єрним зростом" зобов"язаний саме йому - а не своїм власним заслугам... Тому він думає, що вони його захистять - коли "Майдан" прийде до нього...
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13.12.2024 22:42 Відповісти
А буде Майдан ? Впевнений, що НІ. Ніколи. Силовики зараз заточені під дЄрмака. І в ОПісі зробили висновки з заворушень в Білорусії та Грузії. Помолотять гарно.
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14.12.2024 10:41 Відповісти
А "молотить" ХТО буде? Думаєш, фронтовики стануть на бік "Блазня"? А вони - не студенти, у пластикових касках та з фанерними щитами... І в руках їх будуть не "коктейлі Молотова"...
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14.12.2024 12:22 Відповісти
Яр, дозволь мені трішки розлого донести свій погляд щодо "молотьби". Я оптиміст, як і ти. Проте дійсність не дуже оптимістична. Фронтовики ... не факт, що вони попруть на зєлєнську владу. Чому ? Факти свідчать інше. Залужного у заслання. Хто підтримав його з військових ? Мовчать .... Чому ? Нові призначення. Після того як поводились з Залужним, вони мають послати всю ****** у зелених піжамах дуже далеко. То що вони послали ? Чому ? З усього генералів трішки підгодували, щоб мовчали. Та й серед військових (живих) не більшість активістів, які "порвуть" гнилу нашу владу. Наостанок, силовиків якщо їх підкормили, то підкормлять.
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14.12.2024 14:01 Відповісти
как в басне а вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь.
Талант необходим во всех делах, как и призванье. Упорный труд и обучение, а не манера красиво себя преподносить, которая рушится в мгновенье.
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13.12.2024 22:46 Відповісти
Что обещал Зеленский и что из этого получилось: 1. Обещал мир на Донбассе. Но война не только не завершилась, а перешла в стадию "до последнего украинца" 2. Обещал победу над коррупцией. Но коррупция стала просто запредельная, все воруют и гребут как в последний раз: ТЦК, МСЭК, ВСУ... 3. Обещал вступление Украины в Евросоюз. Но вступление превратилось в вечную морковку. 4. Обещал дом для уехавших. Но поток беженцев, который хлынул из страны при Зеленском, не сравнится ни с каким другим при предыдущих главах государства. 5. Обещал достойную жизнь для украинцев. Но граждане получили постоянно растущие цены и тарифы, мизерные пенсии, увеличивающуюся безработицу и полный крах экономики. 6. Обещал народовластие вместо олигархата. Но народ получил закрытую границу, 3емобилизацию, отмену выборов, запрет церкви, репрессии, телемарофон и прочие прелести тоталитаризма.
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13.12.2024 23:11 Відповісти
Єдине, що правильно зробив це закрив церкву і то сумнівно
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14.12.2024 01:15 Відповісти
Як виглядає якісний "тухлий оселедець" ретельно вивчіть пост вище.
Серед 95% тверджень, з якими важко не погодитись, між іншим, через кому, заховані :
~ "все воруют и гребут как в последний раз *** ВСУ"
~ "народовластие вместо олигархата *** запрет церкви"
Мета цього довгого спічу - "тотальна зрада" і дискредитація навіть тих
(небагатьох, так) інституцій і дій влади, які ще втримують Україну на плаву.
Інформаційна війна.
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14.12.2024 07:33 Відповісти
Друже, не шукай у кожному комі ЗРАДУ. У нас ще є один плюс - свобода слова. Чим більш буде різних думок, тим більшим демократичним суспільством ми будемо. Проте не треба перетворювати ДИСКУСІЇ у Суперечки та Ворожнечу. Гадаю, що українці навчились у європейців культури спілкування.
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14.12.2024 10:46 Відповісти
Нагадався дєдушко Крилов: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".
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13.12.2024 23:38 Відповісти
Wouldn't it be "дєдушка Крилов"? This is not a vocative case, but a nominative: Krylov: subject. Just curious, since I've been studying Ukranian since the start of the war.
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14.12.2024 00:18 Відповісти
Ukrainian, of course.
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14.12.2024 00:19 Відповісти
Українска мова, bien sur
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14.12.2024 00:28 Відповісти
Знаєте, мій рівень знання англійської мови недостатній, щоб усвідомити написане Вами. Гугло-перекладачем я не послуговуюсь, оскільки не бажаю отримати нестерпні лінгвістичні борошна, внаслідок котрих мені знесе підлогу мозку і, як наслідок, з мого рота випаде мова ().
Тому, прошу пана, не зможу Вам відповісти.
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14.12.2024 00:28 Відповісти
Пане Міхале, no offense. I'm one of the biggest supporters of Ukraine in its fight against russia. Слава Україні!
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14.12.2024 00:37 Відповісти
Героям слава!
Біда з тим мовним бар'єром . Якщо я правильно зрозумів ті нечисленні слова, котрі за 30+ років ще не забув (), Ви підтримуєте Україну (принаймні, морально; принаймні, нас, форумчан). Коли так - вдячний Вам.
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14.12.2024 00:48 Відповісти
Не "звательный", а именительный падеж. В этом смысле сказано о "предмете" Крылове.
Зва́тельный паде́ж, зва́тельная фо́рма, вокати́в (лат. vocativus) - особая форма имени (чаще всего существительного), используемая для идентификации объекта, к которому ведётся обращение. Название этой формы «падежом» условно, так как в строго грамматическом смысле звательная форма падежом не является.
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14.12.2024 07:50 Відповісти
Хто тобі ТАКЕ сказав? "Звательний" (тобто, "окличний" відмінок) - сьомий відмінок, що зберігся в класичній українській мові... Саме цим вона відрізняється від її "кацапського нарєчія"... У кацапів цей відмінок зберігся лише у "церковнослов"янському діалекті"... (Цим саме і підтверджується походження "великава и магучева русскава язика" саме від староукраїнської мови, а не від "староболгарської"... Бо, наскільки мені відомо, в "староболгарській "окличного" відмінку НЕМАЄ!!! Але ж кацапам ЦЕ - "серпом по яйцях"! Ото й плетуть "казки" про "староболгарський"...)
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14.12.2024 12:35 Відповісти
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14.12.2024 12:41 Відповісти
И если тебе не нравится, что Сергей назвал именительный падеж (на английском), что я и перевёл дословно, то обращайся к нему, а не ко мне. Надеюсь, на этом наш разговор здесь окончен.
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14.12.2024 12:59 Відповісти
А "вітер", "гай", "байрак", "діброва" - це "імена"? "Повій, вітре, з України..." . "Ой ти гаю, гаю зелененький..." "Сховай мене, мій байраче...", "Не шуми ти, мати, зелена діброво..."
Це все - Тарас Шевченко... Присором його за подібне застосування "оклично-звертального відмінку"...
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14.12.2024 13:05 Відповісти
Трошки не так.
Я спеціально вжив слово дєдушко в якості спотвореного слова дєдушка. Колись був такий мейнстрим... Разом з рядком байки нагадалася і ця штука.
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14.12.2024 21:16 Відповісти
Это я понял, но Сергей Вас поправил как посчитал нужным. Ладно, мне сейчас не до лингвистики, с понедельника новая партия приедет... Хороших выходных.
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14.12.2024 21:36 Відповісти
. Прочитавши всю сукупність коментарів, того ж висновку дійшов і я.
Дякую! І Вам гарно та з користю провести час.
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14.12.2024 22:10 Відповісти
То він тобі хоче довести свою "зверхність"... Щоб ти відчув свою "ущербність", порівняно з ним... Адже він вивчив "велику та могутню англійську мову"... А ти - "селюк"... (Нічого не нагадує, з "недавнього минулого"?)
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14.12.2024 12:27 Відповісти
Яр, уймись, у нас двоих были свои собственные вопросы, и тебе незачем лезть в чужой диалог, как к каждой бочке затычке.
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14.12.2024 12:43 Відповісти
У тебе є "заперечення"? Викладай... Я тобі не забороняю... Як тут ******* висловлюваться кацапи - "Форум - свабодная территория... Каждый имеет право высказать сваё мнение..."
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14.12.2024 13:00 Відповісти
Но не залазя в чужую переписку. На английском прозвучал падеж № 1, а не № 7.
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14.12.2024 13:04 Відповісти
А ми мову ведемо про відмінки в УКРАЇНСЬКІЙ мові...
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14.12.2024 13:11 Відповісти
Яр, я не скрываю, что образование получил не в Украине (и не в параше). И нормально изучить украинский язык у меня не было ни времени, ни возможности. Я его понимаю на 100%, но вообще-то мой рабочий язык- английский, и Михаил это давно знает. Поэтому оставь меня здесь учить грамматике, хотя за попытку спасибо. Но у меня сейчас столько дел, что просто будет "не в коня корм".
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14.12.2024 16:16 Відповісти
На відміну від тебе, я не лізу "рассуждать" туди, де не тямлю...
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14.12.2024 16:26 Відповісти
Яр, ты упрямый как кацап. Я перевёл с английского на русский. Тебе смысл перевода непонятен? Обратись к человеку, который это написал, к Сергею.
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14.12.2024 17:19 Відповісти
Не думаю.
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14.12.2024 21:17 Відповісти
Це ти про що?
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14.12.2024 21:37 Відповісти
Про імовірну зверхність форумчанина. Не думаю, що вона має місце бути.
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14.12.2024 22:08 Відповісти
Хто зна... Буває, часом декого "сильно заносить"... Коли сталі стереотипи "очі застилають"...
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15.12.2024 05:19 Відповісти
Що це нагадує ? Спроба зробити з РНБО "клуб військових", яким будуть роздавати ЦІЛЄвказівки. І все це будуть подавати суспільству як колегіальне рішення. Моє відношення до "клубу" негативне. Я б послав цих опудалів під три чорти на місті військових. Служить бы рад прислуживаться тошно. До блювотини.
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14.12.2024 10:56 Відповісти
А скільки у тій ставці ,,шпійонів"???
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14.12.2024 12:30 Відповісти
 
 