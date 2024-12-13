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Україна готова відправити до Сирії зерно в рамках гуманітарної допомоги, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна готова підтримати народ Сирії після падіння диктаторського режиму Башара Асада у межах гуманітарної програми президента Володимира Зеленського "Зерно з України".

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Гуманітарна допомога в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") координується з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Тихий зазначив, що в Україні розуміють, якою складною є нинішня ситуація простих сирійців, і саме тому Київ готовий "простягнути руку допомоги", надіславши зерно.

"Ми щиро бажаємо сирійському народу стабільності та нормального життя, тому що українці справді розуміють, наскільки це цінні речі", - додав речник МЗС.

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Нагадаємо, раніше Україна висловила готовність постачати продовольство до Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. До цього часу близькосхідна країна отримувала постачання пшениці з Росії.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

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29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Топ коментарі
+14
Нехай сирійці віддадуть Україне російську зброю в обмін на зерно
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13.12.2024 23:24
+8
Вовіну 1000 кожному суніту
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14.12.2024 00:22
+7
та кацапня стільки українського зерна скомуніздила і вивезла в Серію,
шо Україні там і робити вже нема чого - всі товстенькі!
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13.12.2024 23:29
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ЭТО ОТВЕТ НА ЗЕРНО ДЛЯ КУБЫ ВО ВРЕМЯ КАРИБСКОГО КРИЗИСА !)
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13.12.2024 23:22 Відповісти
Нехай сирійці віддадуть Україне російську зброю в обмін на зерно
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13.12.2024 23:24 Відповісти
Сирійцям вказівка від пердогана не чіпати кацапів і дати їм вийти разом з усім мотлохом. І багато ізраЕль побив. Так що не дочекаємось.
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14.12.2024 05:44 Відповісти
Я б від мішка картоплі не відказався
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13.12.2024 23:29 Відповісти
А чого захотіло, "несвідоме" - тепер нам Сирія сестра... Шо не ясно? Он ще й Натаньяху підтвердить (чєснєйшій Чєловєчіще)
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14.12.2024 00:31 Відповісти
та кацапня стільки українського зерна скомуніздила і вивезла в Серію,
шо Україні там і робити вже нема чого - всі товстенькі!
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13.12.2024 23:29 Відповісти
ви колись бачили сірійця тощого на кшталт таких яких нашіх іноді кацапня на обмін повертає? - там жівіт вже прилупився до позвоночника і тільки вивести людину з такого состоянія, ложка за ложкою... - а нацист саме він...
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14.12.2024 05:57 Відповісти
З такими цінами, як в нас на вироби з борошна - скоро самі гумдопомоги потребуватимемо.
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13.12.2024 23:58 Відповісти
Зерно на обмін на базу в латакії
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14.12.2024 00:05 Відповісти
Вовіну 1000 кожному суніту
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14.12.2024 00:22 Відповісти
В Україні тільки волонтери годують безкоштовно людей, а влада турбується про біткоіни
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14.12.2024 00:40 Відповісти
Гуманітарна допомога? Ви що зовсім з глузду з'їхали? Продавати я ще розумію, гроші, після того даже як частину їх вкрадуть, хоч якийсь на оборонку підуть. І як на це подивляться в ЄС, навіщо нам допомогати якщо ми витрачаємо гроші на допомогу другим.
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14.12.2024 01:49 Відповісти
Учитывая что Россия использовала Сирию для переправки нашего краденого зерна это отличная инвестиция в будущее. Чтобы Россия не могла торговать нашим зерном больше.
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14.12.2024 02:44 Відповісти
Уроди зелені -про своїх подумали,та про що я їхні у кацапстані
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14.12.2024 06:27 Відповісти
ООН: 15 млн українців потребують гуманітарної допомоги.
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14.12.2024 08:44 Відповісти
Відправте туди Зеленського, назавжди.
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14.12.2024 09:30 Відповісти
А в камеру замість нього кого?
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14.12.2024 19:47 Відповісти
програми припізедента Зеленського "Зерно з України".
Джерело: https://censor.net/ua/n3525047

А цей віслюк ОПозалежний яким макаром до зерна чи України???
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14.12.2024 10:36 Відповісти
Він усе усім роздає, кому зерно, кому кемську область, кого в Париж, кого послом в Болгарію, кому прибуткове місце.
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14.12.2024 11:08 Відповісти
Зеленский показывает, Украина богатая страна, в отличие от США и стран ЕС, которые выжидают: к власти пришли исламисты.
Пока что, США и Израиль уничтожают оружие Сирии, чтобы им не воспользовались исламисты: это самолеты, вертолеты, химоружие, предприятия по изготовлению оружия.
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15.12.2024 05:30 Відповісти
 
 