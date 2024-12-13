Україна готова відправити до Сирії зерно в рамках гуманітарної допомоги, - МЗС
Україна готова підтримати народ Сирії після падіння диктаторського режиму Башара Асада у межах гуманітарної програми президента Володимира Зеленського "Зерно з України".
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
Гуманітарна допомога в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") координується з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Тихий зазначив, що в Україні розуміють, якою складною є нинішня ситуація простих сирійців, і саме тому Київ готовий "простягнути руку допомоги", надіславши зерно.
"Ми щиро бажаємо сирійському народу стабільності та нормального життя, тому що українці справді розуміють, наскільки це цінні речі", - додав речник МЗС.
Нагадаємо, раніше Україна висловила готовність постачати продовольство до Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. До цього часу близькосхідна країна отримувала постачання пшениці з Росії.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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шо Україні там і робити вже нема чого - всі товстенькі!
Джерело: https://censor.net/ua/n3525047
А цей віслюк ОПозалежний яким макаром до зерна чи України???
Пока что, США и Израиль уничтожают оружие Сирии, чтобы им не воспользовались исламисты: это самолеты, вертолеты, химоружие, предприятия по изготовлению оружия.