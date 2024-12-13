Україна готова відправити до Сирії зерно в рамках гуманітарної допомоги, - МЗС

Україна готова підтримати народ Сирії після падіння диктаторського режиму Башара Асада у межах гуманітарної програми президента Володимира Зеленського "Зерно з України".

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Гуманітарна допомога в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") координується з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Тихий зазначив, що в Україні розуміють, якою складною є нинішня ситуація простих сирійців, і саме тому Київ готовий "простягнути руку допомоги", надіславши зерно.

"Ми щиро бажаємо сирійському народу стабільності та нормального життя, тому що українці справді розуміють, наскільки це цінні речі", - додав речник МЗС.

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Нагадаємо, раніше Україна висловила готовність постачати продовольство до Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. До цього часу близькосхідна країна отримувала постачання пшениці з Росії.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

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29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.