Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Згідно з аналізом супутникових знімків і оцінкою української розвідки, Росія, схоже, виводить частину своїх військ, що базуються в Сирії, після раптового падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє Financial Times та CNN, передає Цензор.НЕТ.

Військова техніка

Як зазначається, знімки військових баз від Maxar Technologies і Planet Labs свідчать, що на авіабазу Хмеймім прибули вантажні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей - три Ан-32 й один Ан-72.

У літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.

Окрім того, на базі було помічено демонтаж російських вертольотів і засобів протиповітряної оборони.

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Також Maxar Technologies опублікували фотографії російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.





"Цей процес може свідчити про повний вихід Росії з Сирії, але занадто рано робити остаточні висновки", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

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Водночас у Кремлі заявили, що перебування російських військ у Сирії залежатиме від переговорів з новим тимчасовим урядом у Дамаску.

У FT вважають, Росія може запропонувати новому уряду Сирії гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуваються в Африці.

Колишній високопосадовець Росії заявив Financial Times, що Росія налагоджує стосунки з новим сирійським урядом з "дружбою та любов’ю".

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.