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Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Згідно з аналізом супутникових знімків і оцінкою української розвідки, Росія, схоже, виводить частину своїх військ, що базуються в Сирії, після раптового падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє Financial Times та CNN, передає Цензор.НЕТ.

Військова техніка

Як зазначається, знімки військових баз від Maxar Technologies і Planet Labs свідчать, що на авіабазу Хмеймім прибули вантажні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей - три Ан-32 й один Ан-72.

У літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.

Окрім того, на базі було помічено демонтаж російських вертольотів і засобів протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова постачати продовольство до Сирії, - міністр агрополітики Коваль

Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії
Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії

Також Maxar Technologies опублікували фотографії російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.

Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії
Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії

"Цей процес може свідчити про повний вихід Росії з Сирії, але занадто рано робити остаточні висновки", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надавала сирійським повстанцям дрони та операторів, - WP

Водночас у Кремлі заявили, що перебування російських військ у Сирії залежатиме від переговорів з новим тимчасовим урядом у Дамаску.

У FT вважають, Росія може запропонувати новому уряду Сирії гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуваються в Африці.

Колишній високопосадовець Росії заявив Financial Times, що Росія налагоджує стосунки з новим сирійським урядом з "дружбою та любов’ю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові кораблі покинули базу у сирійському порту Тартус, - Reuters. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Топ коментарі
+9
І хто ж такий вічливий ..шо стільки зброї вберегли для русні ?...і куди її перекинуть ,здогадатися не важко
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13.12.2024 23:18
+7
Непогана мочалка... Особливо для миття жопи...
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13.12.2024 23:00
+6
Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії Джерело: https://censor.net/ua/p3525043

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13.12.2024 23:03
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13.12.2024 22:53 Відповісти
Непогана мочалка... Особливо для миття жопи...
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13.12.2024 23:00 Відповісти
Ердоган має заборонити російським кораблям зі зброєю і військовими проходити Босфор , т к це на Чорному морі зробить нову ексалацію
МЗС має нагадати це Турції
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13.12.2024 22:58 Відповісти
а хто вам сказав що вони підуть через Босфор?
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13.12.2024 23:00 Відповісти
Так вже проходять
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13.12.2024 23:01 Відповісти
де ви це побачили?
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13.12.2024 23:27 Відповісти
Куди? Не смішіть.
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14.12.2024 05:48 Відповісти
Ердоган це заборонив ще в лютому 2022-го... Якщо кацапи якісь військові вантажі й возили пізніше - то тільки ховаючи на цивільних кораблях...
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13.12.2024 23:02 Відповісти
Хутин просив Ердогана допомогти вивезти війска. Вони ж їх не на Атлантику будуть вивозити
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13.12.2024 23:22 Відповісти
а куди ?
до цього Ердоган забороняв будь-яким військовим кораблям заходити у ЧМ, а тут прям дозволить.
Жіноча логіча то є страшна сила.
На балтику вони підуть на балтику.
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13.12.2024 23:31 Відповісти
Ось скажить , будь ласка, Ви карту Балтикі дивились ? ЯК можуть країни Балтії і допустити зброю з Сирії у Балтику. Я конечно не подстрикаю , но намекаю партнерам блокувати вхід у Балтику цім кораблям
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14.12.2024 00:44 Відповісти
Про порти та бази Севморфлоту щось чули?
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14.12.2024 08:43 Відповісти
Доброго ранку, Пане Яре, зараз подивлюсь у Вики
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14.12.2024 10:11 Відповісти
Подивіться...
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14.12.2024 12:36 Відповісти
ЖІноча логіка.
По-перше на балтиці у параші є порти
По-друге це російська зброя, що хочуть те з нею і роблять.
По- третє щоб "заборонити" параші заходити у свої порти їй потрібно війну обявити, Адже на балтиці не існує своєї конвенції монтрє
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14.12.2024 11:26 Відповісти
А до чого тут логика ?
- по перше раша на Балтиці займає маленький клаптик НА КРАДЕНІЙ у фінів землі. І це вікно пора зачинити
- по друге - від цієї дурної раши на Балтиці небезпечно. Тому усі країни балтикі, які займають велики береги мають раше заборонити користуватися цім морем. ЗАРАДИ БЕЗПЕКІ СВОЇХ ГРОМАДЯН .
- по трете - НАЧХАТИ що зброя російська . Вона програла у Сирії і тому зброю повинна віддати переможцю. А той нехай вирішує - ліпше віддати Україні
- по четверте . ЯКІ СВОЇ ПОРТИ? Нехай повертає Кенинсберг і фінський залив володарям. Ця болотна кацапня там понаіхавша .
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14.12.2024 20:22 Відповісти
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14.12.2024 20:23 Відповісти
Просить можна, що завгодно... От чи буде виконуваться прохання...
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13.12.2024 23:32 Відповісти
це не Ердоган заборонив, а Конвенція Монтре від 1936 року: "У мирний час конвенція гарантує «повну свободу» проходу для всіх цивільних суден та обмежує кількість, тоннаж й озброєння для військових суден, з окремими положеннями, що регулюють спосіб їх входу та тривалість перебування. Для проходження протоками (які є територією Туреччини) військові кораблі повинні надати завчасне сповіщення турецькій владі, яка, зі свого боку, повинна повідомити інших учасників конвенції. Під час війни, в якій Туреччина не бере участі, військові кораблі держав, що перебувають у стані війни, не можуть проходити через протоки, за винятком випадків повернення на свою базу. У випадку якщо Туреччина перебуває у стані війни або відчуває загрозу війни, вона може прийняти будь-яке рішення щодо проходу військових кораблів, як вважає за потрібне."
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13.12.2024 23:29 Відповісти
Ти сам собою цитоване читаєш? Перечитай, те, що процитував ...
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13.12.2024 23:34 Відповісти
звісно читаю, турецька влада (в данному випадку Ердоган) чим керується забороняючи прохід? просто сам вирішив Ердоган, чи згідно Конвенції Монтре?
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13.12.2024 23:49 Відповісти
А якщо САМ ВИРИШИВ? Кому потрібно багато зброї на Черному морі. Вони ж і по Турції можуть бахнути і по Абхазії
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14.12.2024 00:46 Відповісти
Викиньте методичку. Якась тухла.
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14.12.2024 05:50 Відповісти
Хто б казав
ACTE X

Реєстрація: 17.11.2024

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14.12.2024 10:12 Відповісти
По подробнее плиз , коли ви тут були
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14.12.2024 10:29 Відповісти
З 2013 року я тут. Але дружба з.....не виходить. Не дивіться на дати.
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18.12.2024 17:30 Відповісти
Невже сирійці їх просто так відпустять?
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13.12.2024 22:58 Відповісти
ета апять жест добрай молі...
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13.12.2024 23:00 Відповісти
Не знаю як буде далі , але наразі нова сирійська влада найбільше хоче не золота , а крові Асада , прагне помсти .
Кацапи може й зможуть домовитися , але лише якщо видадуть Асада .
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13.12.2024 23:01 Відповісти
Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії Джерело: https://censor.net/ua/p3525043

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13.12.2024 23:03 Відповісти
І тепер це все опинитися тут.
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13.12.2024 23:03 Відповісти
Так.
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13.12.2024 23:23 Відповісти
Іржаві корита точно не опиняться
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14.12.2024 00:13 Відповісти
Тренуються до втечі з Криму.
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13.12.2024 23:03 Відповісти
От би дронами по базах вдарити, куди раша техніку зібрала. Буданов не дякуй))
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13.12.2024 23:16 Відповісти
І хто ж такий вічливий ..шо стільки зброї вберегли для русні ?...і куди її перекинуть ,здогадатися не важко
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13.12.2024 23:18 Відповісти
Пердоган.
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14.12.2024 05:51 Відповісти
На "переговорах" повстанцы сказали только одну фразу: "русский корабль, иди *****".
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13.12.2024 23:34 Відповісти
Кацапські війська в Сиріі потрібно не виводити ,
а ЗНИЩИТИ , за ті страшні злочини , які вони вчиняли в Алеппо і не тільки 🤬
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13.12.2024 23:36 Відповісти
ТАК ШО НАШИ ОПЕРАТОРЫ С БЕСПЕЛОТНИКАМИ НЕ ТУДА СТРЕЛЯЛИ !?)
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14.12.2024 00:01 Відповісти
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14.12.2024 00:57 Відповісти
Значит, скоро добавится техники и мяса у обезьян
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14.12.2024 02:46 Відповісти
якісь сирійці недолугі. І кацапам дають просто піти, і ізраїль їх утюжить, а вони мовчать
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14.12.2024 23:46 Відповісти
 
 