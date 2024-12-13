Росія, ймовірно, почала виводити свої війська з Сирії, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Згідно з аналізом супутникових знімків і оцінкою української розвідки, Росія, схоже, виводить частину своїх військ, що базуються в Сирії, після раптового падіння режиму диктатора Башара Асада.
Про це повідомляє Financial Times та CNN, передає Цензор.НЕТ.
Військова техніка
Як зазначається, знімки військових баз від Maxar Technologies і Planet Labs свідчать, що на авіабазу Хмеймім прибули вантажні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей - три Ан-32 й один Ан-72.
У літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.
Окрім того, на базі було помічено демонтаж російських вертольотів і засобів протиповітряної оборони.
Також Maxar Technologies опублікували фотографії російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.
"Цей процес може свідчити про повний вихід Росії з Сирії, але занадто рано робити остаточні висновки", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.
Водночас у Кремлі заявили, що перебування російських військ у Сирії залежатиме від переговорів з новим тимчасовим урядом у Дамаску.
У FT вважають, Росія може запропонувати новому уряду Сирії гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуваються в Африці.
Колишній високопосадовець Росії заявив Financial Times, що Росія налагоджує стосунки з новим сирійським урядом з "дружбою та любов’ю".
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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МЗС має нагадати це Турції
до цього Ердоган забороняв будь-яким військовим кораблям заходити у ЧМ, а тут прям дозволить.
Жіноча логіча то є страшна сила.
На балтику вони підуть на балтику.
По-перше на балтиці у параші є порти
По-друге це російська зброя, що хочуть те з нею і роблять.
По- третє щоб "заборонити" параші заходити у свої порти їй потрібно війну обявити, Адже на балтиці не існує своєї конвенції монтрє
- по перше раша на Балтиці займає маленький клаптик НА КРАДЕНІЙ у фінів землі. І це вікно пора зачинити
- по друге - від цієї дурної раши на Балтиці небезпечно. Тому усі країни балтикі, які займають велики береги мають раше заборонити користуватися цім морем. ЗАРАДИ БЕЗПЕКІ СВОЇХ ГРОМАДЯН .
- по трете - НАЧХАТИ що зброя російська . Вона програла у Сирії і тому зброю повинна віддати переможцю. А той нехай вирішує - ліпше віддати Україні
- по четверте . ЯКІ СВОЇ ПОРТИ? Нехай повертає Кенинсберг і фінський залив володарям. Ця болотна кацапня там понаіхавша .
ACTE X
Реєстрація: 17.11.2024
Кацапи може й зможуть домовитися , але лише якщо видадуть Асада .
а ЗНИЩИТИ , за ті страшні злочини , які вони вчиняли в Алеппо і не тільки 🤬