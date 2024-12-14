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Новини Підтримка Україні
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інвестиції (1994) Євросоюз (12769) Кубілюс Андрюс (37) заморожені активи (472) Умєров Рустем (465)

Умєров обговорив з Комісаром ЄС Кубілюсом розширення тренувальної місії для ЗСУ та інвестиції в оборонку

Умєров провів зустріч із Кубілюсом

У п'ятницю, 13 грудня, в Києві міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з комісаром Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Сторони обговорили низку питань, серед яких використання заморожених активів РФ, розширення місії з тренування військових та залучення інвестицій в оборонний комплекс.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що Україна прагне посилити співпрацю з міжнародними партнерами у 2025 році. Для цього вже розпочато аналіз отриманої підтримки та окреслено нові напрямки роботи:

  • використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України;
  • розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових;
  • інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.

Окрім цього, під час зустрічі окрема увага була приділена підготовці бригад стратегічного резерву. Наразі вже тривають переговори з низкою європейських країн щодо оснащення та тренувань українських підрозділів.

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"Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей. Наша мета - забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру", - сказав очільник оборонного відомства.

Наостанок Умєров подякував Андрюсу Кубілюсу за послідовну підтримку України, наголосивши, що без сильної України неможливі стабільність і безпека на європейському континенті.

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може вже зліпити якусь ООО?
Організацію Обьєднаних Обговорювачів?
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14.12.2024 00:24 Відповісти
жлоб зелений і дід - це сила силенна!
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14.12.2024 00:30 Відповісти
ссучєний дибіл умєрлов обговорив інвестиції, щоб красти через прикордонників і польську прокладку. уйібан йбаний.
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14.12.2024 00:34 Відповісти
міністр саботажа оборони целофан умєров шастає по фуршетам
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14.12.2024 00:43 Відповісти
А потім всіх на фарш...
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14.12.2024 00:48 Відповісти
Ну як ще розширяти, коли на фронті людей не вистачає і здаються села ?
Умеров ідіот ? Повертати треба усіх з тренувань
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14.12.2024 00:49 Відповісти
Ублюдок зелений ,щоб ти здох
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14.12.2024 07:45 Відповісти
Умєркін жжот.
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14.12.2024 09:33 Відповісти
 
 