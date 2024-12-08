ЄС має виділити близько €100 млрд на оборону в наступному бюджеті, - єврокомісар Кубілюс

У наступному семирічному бюджеті Європейського Союзу мало б бути виділено близько 100 мільярдів євро.

Таке побажання висловив єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Водночас він зазначив, що така сума є "амбітною", адже поточний семирічний бюджет Євросоюзу в понад 1 трильйон євро передбачає виділення лише 10 мільярдів євро на оборону.

"Ми повинні бути готові до можливої російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ​​ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости", – наголосив Кубілюс.

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Він також застеріг у зв'язку з продовженням кампанії гібридних атак Росії.

"Ми краще підготовлені до звичайної воєнної оборони, ніж до захисту розуму наших людей", - додав єврокомісар.

Крім того, він підкреслив, що ворогом ЄС є російський лідер Володимир Путін, а не новообраний президент США Дональд Трамп.

Єврокомісар висловив сподівання, що нова адміністрація США усвідомить, що Захід зазнає нападу від "осі авторитарних країн", яка включає "Росію, Іран, Північну Корею та частково Китай".

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