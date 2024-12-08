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ЕС должен выделить около €100 млрд на оборону в следующем бюджете, – еврокомиссар Кубилюс

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

В следующем семилетнем бюджете Европейского Союза должно было бы быть выделено около 100 миллиардов евро.

Такое пожелание высказал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В то же время он отметил, что такая сумма является "амбициозной", ведь текущий семилетний бюджет Евросоюза в более чем 1 триллион евро предусматривает выделение лишь 10 миллиардов евро на оборону.

"Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии. Если мы потерпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти", - подчеркнул Кубилюс.

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Он также предостерег в связи с продолжением кампании гибридных атак России.

"Мы лучше подготовлены к обычной военной обороне, чем к защите разума наших людей", - добавил еврокомиссар.

Кроме того, он подчеркнул, что врагом ЕС является российский лидер Владимир Путин, а не новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Еврокомиссар выразил надежду, что новая администрация США осознает, что Запад подвергается нападению от "оси авторитарных стран", которая включает "Россию, Иран, Северную Корею и частично Китай".

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Автор: 

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Ну 💯 лярдів для ЄС це не така вже й велика сума, ну кава по всій Європі подорожчає на 0.5 євро.
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08.12.2024 23:36 Ответить
Нам бы... Но... Квартал не переварить... Дорог стока нету...
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09.12.2024 00:43 Ответить
Схоже що ЄС має виділити стільки ... скільки потрібно щоб сподобатись Трампу.
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09.12.2024 07:11 Ответить
 
 