ЕС должен выделить около €100 млрд на оборону в следующем бюджете, – еврокомиссар Кубилюс

В следующем семилетнем бюджете Европейского Союза должно было бы быть выделено около 100 миллиардов евро.

Такое пожелание высказал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В то же время он отметил, что такая сумма является "амбициозной", ведь текущий семилетний бюджет Евросоюза в более чем 1 триллион евро предусматривает выделение лишь 10 миллиардов евро на оборону.

"Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии. Если мы потерпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти", - подчеркнул Кубилюс.

Читайте также: Страны ЕС должны иметь обязательные запасы снарядов для возможной конфронтации с РФ, - еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс

Он также предостерег в связи с продолжением кампании гибридных атак России.

"Мы лучше подготовлены к обычной военной обороне, чем к защите разума наших людей", - добавил еврокомиссар.

Кроме того, он подчеркнул, что врагом ЕС является российский лидер Владимир Путин, а не новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Еврокомиссар выразил надежду, что новая администрация США осознает, что Запад подвергается нападению от "оси авторитарных стран", которая включает "Россию, Иран, Северную Корею и частично Китай".

Читайте также: Страны ЕС должны снять все "красные линии" по использованию Украиной предоставленного оружия, - евродепутат Кубилюс