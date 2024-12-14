ЄС запровадить перші санкції проти РФ за дезінформацію, - Bloomberg

Європейський Союз має намір ухвалити санкції стосовно Росії за її дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність. У межах першого пакету плануються заходи щодо понад десятка фізичних та трьох юридичних осіб.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Кого торкнуться нові санкції?

Видання, дослідивши пропонований пакет санкцій, зазначає, що запропоновані санкції торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних чиновників і медіапідприємців.

"Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого на початку цього року, який зосереджується на операціях з дезінформації та іншій дестабілізаційній діяльності, спонсорованій Росією у всьому світі", - йдеться у публікації.

Крім того, пропонуються подальші санкції проти Білорусі, зокрема щодо близько двох десятків осіб, звинувачених у порушенні прав людини або тих, хто отримує матеріальну вигоду від своїх зв'язків з режимом самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

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Коли пакет санкцій схвалять?

Як зазначається, міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити ці пакети на зустрічі в понеділок у Брюсселі напередодні виборів, запланованих на наступний місяць у Білорусі.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії: він передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.