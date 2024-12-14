УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини
2 237 8
дезінформація (332) росія (63568) санкції (11290) Євросоюз (12769)

ЄС запровадить перші санкції проти РФ за дезінформацію, - Bloomberg

Росію чекають нові санкції за дезінформацію

Європейський Союз має намір ухвалити санкції стосовно Росії за її дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність. У межах першого пакету плануються заходи щодо понад десятка фізичних та трьох юридичних осіб.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Кого торкнуться нові санкції?

Видання, дослідивши пропонований пакет санкцій, зазначає, що запропоновані санкції торкнуться кількох співробітників і груп російської розвідки, а також державних чиновників і медіапідприємців.

"Обмеження є частиною нового режиму санкцій, затвердженого на початку цього року, який зосереджується на операціях з дезінформації та іншій дестабілізаційній діяльності, спонсорованій Росією у всьому світі", - йдеться у публікації.

Крім того, пропонуються подальші санкції проти Білорусі, зокрема щодо близько двох десятків осіб, звинувачених у порушенні прав людини або тих, хто отримує матеріальну вигоду від своїх зв'язків з режимом самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує отримувати снайперські гвинтівки з Євросоюзу через треті країни, - The Insider

Коли пакет санкцій схвалять?

Як зазначається, міністри закордонних справ ЄС мають намір схвалити ці пакети на зустрічі в понеділок у Брюсселі напередодні виборів, запланованих на наступний місяць у Білорусі.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії: він передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно......
показати весь коментар
14.12.2024 07:29 Відповісти
Все, кабзда Підорашці і Бульбастану. Усьо пропало.
показати весь коментар
14.12.2024 07:56 Відповісти
Ці дебіли колись зрозуміють, що запроваджувати санкції замість знищити одним махом парашу - марна справа?
показати весь коментар
14.12.2024 08:36 Відповісти
Потужне пердь в калюжу
показати весь коментар
14.12.2024 08:52 Відповісти
В ЄС не чули, що москаль не бреше тільки в одному стані - коли мертвий.
показати весь коментар
14.12.2024 09:04 Відповісти
Прокидаються, чи просто прикидуються? Дезінформація з кацапії ллється по усьому світові вже не одне десятиріччя, а раша тудей досі працює. ЄС продовжує гру у жмурки з кацапнею. Циніки, блть!..
показати весь коментар
14.12.2024 09:32 Відповісти
И дезинформации станет меньше?
показати весь коментар
14.12.2024 09:38 Відповісти
Цікаво, а проти "марахвону" санкції запровадять "или єто другое"?
показати весь коментар
14.12.2024 10:45 Відповісти
 
 