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Новини
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ОСУВ Хортиця (203) Донецька область (7548) Бахмутський район (70) Покровський район (154) Єлизаветівка (2) Шевченко (16) Дальнє (9) Костянтинопольське (7) Сухі Яли (4) Благодатне (3) Піщане (10) війна в Україні (1102)

ОСУВ "Хортиця" про бої за добу: Деякі укріплення зруйновано, що унеможливило їх подальше утримання. Противник покращив тактичне положення

Обстановка на Сході

Протягом доби, 13 грудня 2024 року, противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки: успіху не мав, поніс втрати, відійшов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це офіційно повідомляє ОСУВ "Хортиця" у телеграм-каналі.

"Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни окупували п’ять населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Наразі, як зазначається, підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" зазначали, що підрозділи Сил оборони вживають необхідних заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація в районі "Успенівського мішка" (біля села Успенівка Курахівської громади Покровського району Донецької області) продовжує погіршуватися. За їхніми даними, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.

У DeepState звинувачують у бездіяльності оперативно-тактичне угруповання "Донецьк".

Там також заявили, що командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка вже зняли з посади, але перевели на іншу — в командуванні Сухопутних військ.

Автор: 
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Топ коментарі
+27
А "деякі укріплення" навіть не будувались, щоб запобігти їх руйнуванню... Вважаю, це можна записати в профіт...
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14.12.2024 09:11
+26
А під Покровськом ні за цапову душу віддали капітальні укріплення теж через неможливість їх утримати?
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14.12.2024 08:58
+25
Стало звично читати новини з фронту: "укріплення зруйновані, ворог переважає в живій силі та техніці і нам прийшлося покинути місто чи село, бо там все знищено і немає за що зачепитися і де заховатися..." Не продумайте, я не звинувачую військових, а констатую факти, що лінію оборони, залиту бетоном мала підготувати для ЗСУ влада - військово-цивільні адміністрації. А як показала практика і реальність - мільярди вони "освоїли", а укріплень як не було, так і немає.
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14.12.2024 09:06
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Проблема з КАБами не вирішується, літаків не має бо не має пілотів, пілоти не підготовлені. Всі пілоти які мають якийсь бойовий досвід або на пенсії або закордоном.
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14.12.2024 08:53 Відповісти
А найняти інозених пілотів?
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14.12.2024 09:24 Відповісти
А під Покровськом ні за цапову душу віддали капітальні укріплення теж через неможливість їх утримати?
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14.12.2024 08:58 Відповісти
так сирок же свідомо віддав русні ..то ж для своїх , ти не плутай

а ЗСУ йому чужі
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14.12.2024 10:03 Відповісти
Стало звично читати новини з фронту: "укріплення зруйновані, ворог переважає в живій силі та техніці і нам прийшлося покинути місто чи село, бо там все знищено і немає за що зачепитися і де заховатися..." Не продумайте, я не звинувачую військових, а констатую факти, що лінію оборони, залиту бетоном мала підготувати для ЗСУ влада - військово-цивільні адміністрації. А як показала практика і реальність - мільярди вони "освоїли", а укріплень як не було, так і немає.
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14.12.2024 09:06 Відповісти
а якщо і є побудовані укріплення - то їх сирок віддає русні
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14.12.2024 09:40 Відповісти
Цікаво мені інше. Чому в тих самих зруйнованих укріпленнях, коли вона їх захоплює- русні вдається закріплюватися і накопичуватися??
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14.12.2024 10:22 Відповісти
Так те шо вони більші, шо переважають у всій техніці, зброї, б/к було і так відомо. Хто ж винен у тому шо все зміїне кубло зеленского нічого не бачило - шо не однарозово було підкреслено всіма міністрами, секретарями, презедентами- у 21 році на кордонах України. Доля 73% - все пох.
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14.12.2024 13:42 Відповісти
Так Кириленко ж прибарахлився на понад 70 млн.!
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14.12.2024 14:28 Відповісти
ПроСирський рулить. Все згідно з оманом. І ще падли смарагдові ''мінськом'' дорікають!
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14.12.2024 09:07 Відповісти
А "деякі укріплення" навіть не будувались, щоб запобігти їх руйнуванню... Вважаю, це можна записати в профіт...
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14.12.2024 09:11 Відповісти
Той профіт в чиїхось кишенях осів
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14.12.2024 12:24 Відповісти
На те він і профіт
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14.12.2024 13:10 Відповісти
класика рефреймінгу. зразу ж совсьом другая картіна! ))
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14.12.2024 09:22 Відповісти
"Успіху не мав, відійшов" "Ситуація складна, але контрольована"
Не знаю що сказати... це не припиняється
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14.12.2024 09:26 Відповісти
є підозра що непогано так посписують побудовані на папері фортифікації.

а якщо і побудовані то вже точно не з бетону...і скільки вкрали - невідомо.. а хлопцям ЗСУ нема за що зачепитись , а де є - сирок віддає русні
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14.12.2024 09:39 Відповісти
Противник може утримувати зруйновані позиції, а наші дідки-інваліди чомусь не можуть...
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14.12.2024 09:52 Відповісти
Треба,щоб молоді воювали, але це не вигідно ЗЕгнидам!
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14.12.2024 12:33 Відповісти
Справа у тому, шо кровавий зеленский і був поставлений шоб знищити войьовничу українську меньшість без бетоних укріпрайьонів, без бетоних дотів, дзотів, окопів у повний профіль - всі останні то вже не козаки - так, біодобавки.
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14.12.2024 13:45 Відповісти
кожен метр втраченої території України зрошується кров'ю українців ..

і робить мільярдерами зельоних покидьків (вкрадені фортифікація, браковані міни .. премії від пуйла)
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14.12.2024 10:00 Відповісти
схоже треба шукати та чіплятись за бетонні укріплення часів 2 світової вермахта і там чіплятись ..

зельоні покидьки будують лише на папері
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14.12.2024 10:02 Відповісти
У 16 році було збудовано таких укріплень 600 км у три лінії, там, на Сході - гнида їх здала лднр - там чиплятись нема за шо - бетонні укріплення роблять для школ у Запоріжжі вже першу на тисячу здали. Ще хочуть десяток. А при такому бистрому просуванні рашистів то Запоріжжя буде взято через три-чотири місяці, а може і раніше. Віськовим не можна нічого такого будувати - голі поля, окопчики по коліно - і смерть.
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14.12.2024 13:51 Відповісти
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди». Так колись писав Симон Петлюра

скажу так - нам не страшні московські воші, нам страшні зельоні гниди
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14.12.2024 10:21 Відповісти
Суки, вивели наших хлопців з пів оточення ? Ще ні ? То йдіть, курви, за руцьким кораблем.
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14.12.2024 11:00 Відповісти
А укріплення були ???
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14.12.2024 11:13 Відповісти
підари, пишіть по людськи, як є. бісять вже ці формуліровки
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14.12.2024 11:18 Відповісти
Проблема в тому, що немає солдатів щоб захищати ті укріплення, а укріплення є.
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14.12.2024 11:29 Відповісти
А це тому, що зірвана мобілізація - і не в останню чергу завдяки ЗМІ , в тому числі і Цензору.
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14.12.2024 11:33 Відповісти
О, то ти ще й народна провидиця.Це ти з гороскопу взнало що в Україні за мобілізацію відповідають змі, зокрема цензор, чи так просто приснилось?
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14.12.2024 11:51 Відповісти
Почитайте як будувалися УРи(укріпрайони залізобетонних ДОТів) які стоять по сьогодні від Збруча і до Києва три лінії за часів Сталіна. Не виконав у визначені терміни роботу, не вийшов на роботу - суд і Сибір. А тут збудовано-незбудовано... Покричать Бутусов з Безуглою на тому й минеться.
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14.12.2024 12:29 Відповісти
Командири монгола здають все підряд. Савпадєніє?
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14.12.2024 16:08 Відповісти
Надеюсь их хоть минируют перед оставлением...
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14.12.2024 16:28 Відповісти
Видумують різну брехню щоб виправдати втрату позицій!!Краще скажіть правду -що через бардак і втрату управління військами ми відступаємо!!
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14.12.2024 16:49 Відповісти
 
 