ОСУВ "Хортиця" про бої за добу: Деякі укріплення зруйновано, що унеможливило їх подальше утримання. Противник покращив тактичне положення

Протягом доби, 13 грудня 2024 року, противник намагався покращити тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки: успіху не мав, поніс втрати, відійшов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це офіційно повідомляє ОСУВ "Хортиця" у телеграм-каналі.

"Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Внаслідок виснажливих боєзіткнень противник покращив тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко", - йдеться у повідомленні.

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Наразі, як зазначається, підрозділами наших військ проводяться заходи з відновлення тактичного положення.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" зазначали, що підрозділи Сил оборони вживають необхідних заходів щодо недопущення оточення в районі Успенівки.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація в районі "Успенівського мішка" (біля села Успенівка Курахівської громади Покровського району Донецької області) продовжує погіршуватися. За їхніми даними, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.

У DeepState звинувачують у бездіяльності оперативно-тактичне угруповання "Донецьк".

Там також заявили, що командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка вже зняли з посади, але перевели на іншу — в командуванні Сухопутних військ.