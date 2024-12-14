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Повітряні сили (2337) пілот (74) війна в Україні (1102)

Під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації, - Повітряні сили

ПС повідомили про загибель пілота

У суботу, 14 грудня, під час виконання бойового завдання загинув молодий український пілот - льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він знищував окупантів на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

Командування Повітряних сил не повідомило ні імені, ні місця загибелі пілота.

"Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні", - додали у ПС.

Також там додали, що обов’язково помстяться за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

Дивіться також: Під час відбиття російського ракетного удару 26 серпня загинув пілот Олексій Месь. ФОТО
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Топ коментарі
+81
Сум та вічна пам'ять молодому захиснику. Низький уклін, прости нас.
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14.12.2024 18:16
+62
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.12.2024 18:19
+55
Дуже боляче і шкода нашого небесного Сокола ,
вічна памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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14.12.2024 18:56
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це неважливо. Вічна шана Герою
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14.12.2024 18:40 Відповісти
Дуже боляче і шкода нашого небесного Сокола ,
вічна памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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14.12.2024 18:56 Відповісти
Сум та вічна пам'ять молодому захиснику. Низький уклін, прости нас.
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14.12.2024 18:16 Відповісти
Херсонського йому неба! Воно там справді неймовірне!
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14.12.2024 18:50 Відповісти
Болісно чути це. Дуже болісно.
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14.12.2024 18:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.12.2024 18:19 Відповісти
Міг би й промовчати, знавець...
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14.12.2024 18:23 Відповісти
Та тут весь час ліплять все підряд , це вже багато разів зауважували , і так , звертати увагу треба , бо вийде ,, какая разница'' , в такому разі можна ліпити фото будь якого Зеленського в новині пов'язаній з ним.
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14.12.2024 18:43 Відповісти
Так це фото тренувального літака на якому вчаться курсанти в Україні. Чи треба фото бойового літака з бортовим номером та GPS ? В даному випадку не бачу проблеми
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14.12.2024 19:40 Відповісти
Треба було фото АН-2 з тризубом - ,,какая разница".
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15.12.2024 00:24 Відповісти
Деталі: У командуванні не повідомили ані імені, ані місця загибелі пілота.

Раніше в суботу представники окупантів Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона.
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14.12.2024 18:30 Відповісти
літак Су , херсонське направлення
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14.12.2024 18:32 Відповісти
Каких людей теряем...

Как важно, не только для Украины, но и для всего человечества, чтобы потомки помнили их имена и фамилии, они отдают свои жизни ради мира на Земле!
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14.12.2024 18:35 Відповісти
Гинуть наші найкращі...Дуже боляче це сприйняти. Слава герою і вічна пам'ять!
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14.12.2024 18:35 Відповісти
ми теж сьогодні знищили Су30 кацапні
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14.12.2024 18:36 Відповісти
Інші обставини , бо тут загинув наш герой.
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14.12.2024 18:46 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏🥺
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16.12.2024 06:26 Відповісти
Су-25 з с400,Херс.обл.Слава герою.
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14.12.2024 18:43 Відповісти
Су30 кацапні сірниками
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14.12.2024 18:47 Відповісти
Почему мы не можем сбивать рашистские бомберы закидывающие наши позиции КАБами? Рашисты умудряются сбивать наши и так редко летающие самолеты а у рашистов карусели работают а мы не можем их достать. Какой смысл тогда от етих Петриотов и F-16
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14.12.2024 18:51 Відповісти
Смисл в тому, що зах.озброєння розподіляє козир.А його можна так розподілити,що ефективність зведеться до 0.0...%
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14.12.2024 18:55 Відповісти
зах.озброєння розподіляє козир ?
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14.12.2024 18:57 Відповісти
Так, "Козир" він же "Тімофєєв".
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14.12.2024 19:08 Відповісти
Ви за мене відповіли,ок.
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14.12.2024 19:09 Відповісти
То він комеска, чи ком полку, задачі пілотам ставить? Тебе в дитинстві головою вдарили об унітаз?
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14.12.2024 20:18 Відповісти
Тим часом ефективність зах. озброєння в руках ЗСУ, особливо ППО/ПРО, перевищує показники будь-яких армій в будь-яких війнах в історії.
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15.12.2024 02:06 Відповісти
Патріоти міста прикривають, Ф-16 поки тільки проти крилатих ракет
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14.12.2024 18:55 Відповісти
Та ти вже заїбав срати під кожною новиною.
Вперед, якщо такий спєц, знайдемо тобі роботу
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14.12.2024 19:41 Відповісти
Можна хоч тут в цій темі не генерувати ваші випадкові букви? Пліз
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14.12.2024 19:41 Відповісти
Nosov, читай ттх петріотів, кацапських кабів, дивись на мапу боєзіткнення, та озброєння, які надали з F-16.
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15.12.2024 00:20 Відповісти
F-16 не можуть зза Р-37, а блукаючі петріоти були елементом неочікуваності, назбивали 6 су-30/35 - тепер кацапи напоготові.
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15.12.2024 02:04 Відповісти
Героям Слава.
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14.12.2024 18:52 Відповісти
Вечная память павшим Героям защитникам Украины! СЛАВА Героям!
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14.12.2024 19:00 Відповісти
Привид Києва
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14.12.2024 19:03 Відповісти
Чтите тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей... Ни имени ни фамилии героя...., почему так
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14.12.2024 19:12 Відповісти
бо замилувались кіношним героєм- президентом,який на роботу їздив на ровері і мило посміхався прохожим.
А в один день він з віртуалу ввірвався у реальність,лише завдяки вмілій постановці кіна рос.режисером і постав зовсім не таким,як в кіно,змінивши лише на гірше ситуацію в державі.
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14.12.2024 19:37 Відповісти
Нищили ці с 400, нищили, а вони все ж таки ще залишились…, розвідка щось підводить, або на дані розвідки начхати…
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14.12.2024 19:43 Відповісти
Рашисти роблять висновки з власних помилок. Тихцем затягнули комплекс ППО на Херсонщину, замаскували його і чекали. Принагоді підловили нашого пілота Су-25, що підійшов необачно близько, бо ж ці літаки випускають старі примітивні некеровані ракети з малим радіусом дії, що змушує їх літати буквально над головами мацкалр-ублюдків. Чому не було проведено розвідки району польотів і раннього попередження пілота про випромінювання радару рашистського С-400? Невідомо. По ідеї, були б надані протирадіолокаційні ракети разом з F-16, то й ми могли б влупити по цьому С-400, знищивши разом з обслугою
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15.12.2024 10:10 Відповісти
RIP. Молимся....
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14.12.2024 20:25 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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16.12.2024 06:31 Відповісти
схоже що "хармів" таки не дали.
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14.12.2024 20:37 Відповісти
харми там ні до чого, скоріш за все Су-35 з Р-37
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15.12.2024 02:07 Відповісти
може і так, бо АІМ-120D тех схоже що не дали.
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15.12.2024 03:08 Відповісти
Вечная ему память. Земля пухом.Небеса в его мечтах. И каждый день ребят, что погибают на земле бог должен принять к себе
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14.12.2024 20:59 Відповісти
Упокій Боже його душу в мирі , і створи вічну пам'ять в серцях живих, як вбережи кожного захисника Неньки України , своїми невидимими руками ,від рашистської смерті...
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14.12.2024 22:06 Відповісти
Слава герою
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15.12.2024 01:17 Відповісти
"Они летят и в тишине той дальней, летят и подают нам голоса... И потому так грустно и печально мы замолкаем глядя в небеса..."
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15.12.2024 09:40 Відповісти
Але ж і подали новину(замість сказати,що був збитий український винищувач і пілот загинув(Слава Герою .
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15.12.2024 09:44 Відповісти
Це неймовірно боляче...Земний уклін і співчуття рідним і близьким...
Насамперед--це вже НЕ перша (така болісна втрата.як пишуть деякі дописувачі...)
Дивує і бентежить .свідоме. замовчування владою.-- реальних причин трагедії?!
Загибель .попереднього супер-аса Ф-16---так і лишилася в тумані ...Що приховують від нас??? Експромтом видане екс-заступнецею ...ЗСУ синсаційного: Що . мовляв. пілота Ф-16--збили ж свої ППО--так і НЕ було спростовано...І це зайве підтверження. що наші керманичі приховують : чи то власне НЕВІГЛАСТВО...чи то умисну рашо--диверсію. а чи то відверте зрадництво ?!
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15.12.2024 14:45 Відповісти
У нас в місті, де раніше базувалась ця бригада, вже багато фото пілотів бригади котрі не повернулись з завдань. Цвіт ЗСУ, як і всі військові, котри захищають країну та нажаль гинуть в боях. Головне не забувати і мати совість.
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15.12.2024 19:21 Відповісти
299 БрТА раньше базировалась в Новофедоровке Сакского района, сейчас в Николаеве.
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15.12.2024 19:39 Відповісти
Може рота закриєш про те, що і де базуються?
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15.12.2024 23:09 Відповісти
Дурилка картонная, по Кульбакино еще 24 февраля 2022 года рашисты ударили. Аэродром не танк или БТР, в лесопосадке не спрячешь.
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16.12.2024 07:20 Відповісти
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15.12.2024 19:57 Відповісти
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15.12.2024 20:12 Відповісти
Вічна пам"ять!
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16.12.2024 08:43 Відповісти
 
 