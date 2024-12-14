Під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації, - Повітряні сили

У суботу, 14 грудня, під час виконання бойового завдання загинув молодий український пілот - льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він знищував окупантів на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.

Командування Повітряних сил не повідомило ні імені, ні місця загибелі пілота.

"Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні", - додали у ПС.

Також там додали, що обов’язково помстяться за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".

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