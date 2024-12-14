Під час виконання бойового завдання загинув пілот 299-ї бригади тактичної авіації, - Повітряні сили
У суботу, 14 грудня, під час виконання бойового завдання загинув молодий український пілот - льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Він знищував окупантів на найгарячіших напрямках фронту.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій.
Командування Повітряних сил не повідомило ні імені, ні місця загибелі пілота.
"Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні", - додали у ПС.
Також там додали, що обов’язково помстяться за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Moonfish".
Будь ласка, зачекайте...
вічна памʼять Герою Украіни 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Раніше в суботу представники окупантів Херсонщини заявляли, що збили літак ЗСУ північніше Херсона.
Как важно, не только для Украины, но и для всего человечества, чтобы потомки помнили их имена и фамилии, они отдают свои жизни ради мира на Земле!
Вперед, якщо такий спєц, знайдемо тобі роботу
А в один день він з віртуалу ввірвався у реальність,лише завдяки вмілій постановці кіна рос.режисером і постав зовсім не таким,як в кіно,змінивши лише на гірше ситуацію в державі.
Насамперед--це вже НЕ перша (така болісна втрата.як пишуть деякі дописувачі...)
Дивує і бентежить .свідоме. замовчування владою.-- реальних причин трагедії?!
Загибель .попереднього супер-аса Ф-16---так і лишилася в тумані ...Що приховують від нас??? Експромтом видане екс-заступнецею ...ЗСУ синсаційного: Що . мовляв. пілота Ф-16--збили ж свої ППО--так і НЕ було спростовано...І це зайве підтверження. що наші керманичі приховують : чи то власне НЕВІГЛАСТВО...чи то умисну рашо--диверсію. а чи то відверте зрадництво ?!