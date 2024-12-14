Україна двічі відклала угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, - NYT
Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб укласти її з аміністрацією новообраного президента Дональда Трампа, коли той офіційно вступить на посаду.
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україна планувала підписати угоду з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних копалин.
"Але, за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання - сигнал про те, що Київ, можливо, чекає, поки Трамп вступить на посаду", - йдеться у матеріалі.
Видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital щодо того, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів.
Також згадується про те, що в Україні знаходиться третина підтверджених запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може зацікавити американського мільярдера, генерального директора Tesla - Ілона Маска, який є близьким соратником Трампа.
NYT також зазначає, що минулого місяця сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв про "хорошу угоду для України", яка дозволить США повернути гроші та збагатитися рідкісноземельними мінералами.
Нагадаємо, що в "Плані перемоги" України, який президент Володимир Зеленський публічно представив 16 листопада, у четвертому пункті йдеться про стратегічну важливість корисних копалин України. Цей пункт, як розповідав Зеленський, може посилити Україну і наших союзників, тобто розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
рудий голуб в хаті - він шо бачить те когтями і пораскидує...
What surprises me though? americans are a class of shit, just like the russians.
А не гопнікам, які за 6 років не можуть палець зі своєї сраки дістати.
Це стьоб, щоб показати як роблять країну постійним боржником, неповноцінною від зовнішніх грошей.
Наразі український літій ніхто не видобуває.
Мелет всякую ху...ню
Но уверенно мелет, убедительно
С нетерпением жду 20 января и первую серию американского сериала с Трампом в главной роли
И он будет целых 4 года !!!!!
Санта - Барбара обзавидуется....