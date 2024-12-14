Україна двічі відклала угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, - NYT

Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб укласти її з аміністрацією новообраного президента Дональда Трампа, коли той офіційно вступить на посаду.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна планувала підписати угоду з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних копалин.

"Але, за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання - сигнал про те, що Київ, можливо, чекає, поки Трамп вступить на посаду", - йдеться у матеріалі.

Видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital щодо того, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів.

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Також згадується про те, що в Україні знаходиться третина підтверджених запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може зацікавити американського мільярдера, генерального директора Tesla - Ілона Маска, який є близьким соратником Трампа.

NYT також зазначає, що минулого місяця сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв про "хорошу угоду для України", яка дозволить США повернути гроші та збагатитися рідкісноземельними мінералами.

Нагадаємо, що в "Плані перемоги" України, який президент Володимир Зеленський публічно представив 16 листопада, у четвертому пункті йдеться про стратегічну важливість корисних копалин України. Цей пункт, як розповідав Зеленський, може посилити Україну і наших союзників, тобто розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

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