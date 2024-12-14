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Україна двічі відклала угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом, - NYT

Київ двічі відклав угоду з США у сфері корисних копалин, щоб укласти її з Трампом

Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб укласти її з аміністрацією новообраного президента Дональда Трампа, коли той офіційно вступить на посаду.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна планувала підписати угоду з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена про співпрацю у сфері видобутку та переробки корисних копалин.

"Але, за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання - сигнал про те, що Київ, можливо, чекає, поки Трамп вступить на посаду", - йдеться у матеріалі.

Видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Horizon Capital щодо того, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів.

Читайте також: Вартість корисних копалин України оцінили у $15 трильйонів, найбільше – в атакованих Росією регіонах

Також згадується про те, що в Україні знаходиться третина підтверджених запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може зацікавити американського мільярдера, генерального директора Tesla - Ілона Маска, який є близьким соратником Трампа.

NYT також зазначає, що минулого місяця сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв про "хорошу угоду для України", яка дозволить США повернути гроші та збагатитися рідкісноземельними мінералами.

Нагадаємо, що в "Плані перемоги" України, який президент Володимир Зеленський публічно представив 16 листопада, у четвертому пункті йдеться про стратегічну важливість корисних копалин України. Цей пункт, як розповідав Зеленський, може посилити Україну і наших союзників, тобто розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

Читайте також: Путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трлн доларів, - сенатор Грем
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Топ коментарі
+14
Ну якщо американська армія готова звільняти окуповані території України - то нехай після цього вони добувають звідти корисні копалини.
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14.12.2024 21:32
+11
Опять зелёные ручонки чешутся. Только от трампона будет им хрен пишем, два в уме.
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14.12.2024 21:28
+10
Просто ідіоти....вони думають трампа копалинами підкупити
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14.12.2024 21:27
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Просто ідіоти....вони думають трампа копалинами підкупити
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14.12.2024 21:27 Відповісти
А не ідіоти що думають? Кацапам все задарма віддати?
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14.12.2024 22:11 Відповісти
А америкосам не пох в кого купувати- чи в українців чи в кац...ів?
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15.12.2024 19:38 Відповісти
які твої пропозиції? переконати словами? підкупити чимось іншим?
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15.12.2024 18:23 Відповісти
Навчитися головою думати
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15.12.2024 19:37 Відповісти
Опять зелёные ручонки чешутся. Только от трампона будет им хрен пишем, два в уме.
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14.12.2024 21:28 Відповісти
в дупе
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14.12.2024 21:35 Відповісти
Плюшки для Трампа?
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14.12.2024 21:30 Відповісти
Ну якщо американська армія готова звільняти окуповані території України - то нехай після цього вони добувають звідти корисні копалини.
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14.12.2024 21:32 Відповісти
прикол в тому, що вмирати маємо ми. За копалини для сша. Хай горять у пеклі
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14.12.2024 23:18 Відповісти
це ж історична угода буде?
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14.12.2024 21:33 Відповісти
може хоч американці якийсь порядок наведуть з національними природними ресурсами держави.
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14.12.2024 21:38 Відповісти
обовьязково наведуть - розісруться з канадою і мексікою...
рудий голуб в хаті - він шо бачить те когтями і пораскидує...
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14.12.2024 23:20 Відповісти
Ну так в чому проблема?Змініть постачальника на нафтогаз.Ти ж фірташа клянеш а гроші йому платиш.
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15.12.2024 19:40 Відповісти
Найпотужніша...
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14.12.2024 21:42 Відповісти
That would be smart. Trump's power is so great that faraway lands are rushing to lay their most precious resources at his feet, just to get in his good graces. Lithium is valuable, but Donald Trump's nod of approval is priceless.
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14.12.2024 21:39 Відповісти
Трампосраколиз, ти хоч би перекладав для зеленого лохторату
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14.12.2024 21:44 Відповісти
Stop mocking. Your banter is sickening.
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14.12.2024 23:20 Відповісти
This is the right strategy to pursue if one is totally dependent on an egomaniac.
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15.12.2024 00:02 Відповісти
Is it the right strategy to mock a man lying down?
What surprises me though? americans are a class of shit, just like the russians.
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15.12.2024 00:05 Відповісти
Mocking? That's how our great leader really feels, and it would not be wise to disappoint him.
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15.12.2024 00:14 Відповісти
Basil Cooks, go towards the russian warship together with your great leader.
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15.12.2024 01:57 Відповісти
О! Свидетель Трампа объявился! Как вы все уже надоели, от вас реально тошнит. Хуже всех фанатиков только фанатики Трампа. Ничего, посмотрим как вы запоёте через пару лет. Среди как нелегальных, так и легальных иммигрантов уже наступает прозрение. Так это только начало. Посмотрим, что будет дальше. А с учётом того, кто стоит за Трампом - хочется сойти с этой планеты.
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15.12.2024 14:57 Відповісти
Тампон тварь за такую позорную сделку на которую нас нагибает еще хочет с нас получить в плату наши ресурсы? Акуетьневстать. В любом случае мы ету сделку можем засунуть туда куда США засунули Будапештский договор. В етом новом мире договор же оказывается действует пока им не подтерлись, верно же? Я бы лучше предложил ету сделку китайцам. Они в отличии от США нас еще не кидали.
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14.12.2024 21:42 Відповісти
кто-то очень умный еще 1,5 года назад написал: у нас было 3 гаранта. Один напал, двое других нас продадут. Что и происходит
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14.12.2024 23:21 Відповісти
якщо китайці вводять свої війська і повертають окуповані території - то їм і віддати ці копалини в розрахунок, тобто потрібен аукціон на ті копалини - чиї умови будуть кращі тому і копалини
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15.12.2024 10:19 Відповісти
Меморандум-декларування намірів.А наші дурні досі зним носяться
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15.12.2024 19:42 Відповісти
По конституції земля і всі надра належать народу.
А не гопнікам, які за 6 років не можуть палець зі своєї сраки дістати.
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14.12.2024 21:43 Відповісти
Ця стаття на паузі - верховний потужник сказав.
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14.12.2024 22:07 Відповісти
ви не в Норвегії живете, всі ці копалини олігархам належать, вони і є народ
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15.12.2024 10:21 Відповісти
Дякую, я в курсі.
Це стьоб, щоб показати як роблять країну постійним боржником, неповноцінною від зовнішніх грошей.
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15.12.2024 10:57 Відповісти
За допуск до копалин, 200 Ф-16 блок 70!!! 20 Петріотов, 1000 Бредлі, 300 Абрамсов, і 5 млн снарядов, бо іншого разу відбити Крим може не з'явитись, а без нього вони будуть перекривати Чорне море, а це голодні конфлікти в Африці.
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14.12.2024 21:53 Відповісти
Зе чекав на Тр.. Пу чекав на Тр.. Формула миру ..
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14.12.2024 21:55 Відповісти
Українці мають стояти насмерть на захисті панського добра!
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14.12.2024 21:59 Відповісти
У нас нічіво нєт! каму ми нужни?! зачєм нам ета армія?!! - хто кричав?
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14.12.2024 22:06 Відповісти
Смешно и гоустно но
Наразі український літій ніхто не видобуває.
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14.12.2024 22:07 Відповісти
Говнокомандуючий ...шо з нього взяти ...?!...просто 🤡
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14.12.2024 22:09 Відповісти
Та самая легендарная сцена, когда Трамп заявил, что США и Италия были союзниками со времен Древнего Рима. Реакция переводчицы бесценна
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14.12.2024 22:11 Відповісти
Все- таки Трамп - красавчик!
Мелет всякую ху...ню
Но уверенно мелет, убедительно
С нетерпением жду 20 января и первую серию американского сериала с Трампом в главной роли
И он будет целых 4 года !!!!!
Санта - Барбара обзавидуется....
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14.12.2024 22:46 Відповісти
Fake News 😂
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14.12.2024 23:13 Відповісти
какаяразніца...
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14.12.2024 23:16 Відповісти
Никакой 🤣🤣🤣🤣🤣
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15.12.2024 02:06 Відповісти
угода про те, як зелені дебілоїди збираються даром віддати американцям корисних копалин на 11,5 трлн дол. (які за конституцією належать народу України) в обмін на хрін знає що. Свого часу під тиском американців задарма віддали кацапам усю ядерну зброю, літаки і ракети, отримали за них хрін, який потім кацапи перетворили у війну і колишніми нашими літаками і ракетами нас убивають.
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14.12.2024 22:27 Відповісти
Не звертайте уваги! Це просто наше "найвеличніше оце все" втілює в життя свій номер, де воно казало про порноакторку, яка приймає будь-коли і будь-куди. От тільки акторкою є воно, а приймати доведеться Україні
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14.12.2024 22:41 Відповісти
Гендлярі з лихварями дорвалися до влади - продають все що можуть і до чого дотягнуться. Ховайся, країно!
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14.12.2024 22:42 Відповісти
В додачу до корисних копалин Трампу контрнаступ в диню:

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14.12.2024 23:07 Відповісти
It's called "curry favor" or "kissing ass" for the commoners.
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14.12.2024 23:11 Відповісти
Той самий момент коли путана вирішила підкупити хазяїна ман..ою.
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14.12.2024 23:20 Відповісти
Кидок
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15.12.2024 01:51 Відповісти
пам'ятаєте сучку королевську, вона на маленьких копанках "заробила" собі стільки бабла,що з початком вторгнення купила собі хату за 10***** лямів доларів у Дубаї,та отримала громадянство,а її виборці сосуть те що хотіли
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15.12.2024 13:09 Відповісти
 
 